 ВСУ готовы защитить жителей Золотого в случае провокаций, - командующий ООС Кравченко

Об этом журналистам на брифинге в Краматорске заявил командующий операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вооруженные силы Украины готовы в случае каких-либо провокационных действий противника предоставить защиту гражданским людям", - сказал Кравченко.
Командующий ООС подчеркнул, что на этой территории "будут работать социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации".
Читайте на Цензор.НЕТ: Сил полиции достаточно, чтобы обеспечить безопасность в Золотом и отреагировать на возможные провокации, - Аваков
Он заверил, что в процессе разведения сил и средств и по его окончании представители Национальной гвардии и Государственной пограничной службы обеспечивают защиту гражданского населения и правопорядок.
провокация - это когда на заборе напишут лох...и не уточнят кто
вроде есть...а вроде и нету...
- Дорогая Индира Ганди!
- Леонид Ильич ето не Индира Ганди, а Маргарит Течер!
- Сам вижу, что на Индира, но тут так написано!
Щось я заплутався...
В принципі зрозуміло те, що нічого не зрозуміло... Але от листопад на носі... А шатун явно на цей місяць готують... Про це кричать і ватні сєпари і пєтя...
https://youtu.be/bnqhUsyJ9-M?t=1181
самый главный вопрос: "А че, ***, если нет? Вот так вот раз и нет?" (с)