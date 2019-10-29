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Все про:обмен (830) Сайдик (188) Трехсторонняя контактная группа (159) Золотое (82)

 "Мы хотим подготовить действительно большой обмен", - Сайдик

Трехсторонняя контактная группа готовит "действительно большой обмен" удерживаемыми лицами. Для этого еще предстоит проделать серьезную работу.

О готовящемся обмене на спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик рассказал журналистам в Минске после заседания ТКГ. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми. Могу сказать, что это очень серьезная работа. Здесь (на заседаниях ТКГ. – Ред.) мы хотим подготовить действительно большой обмен и поэтому надо работать по каждому лицу, чтобы определить его, можно сказать, будущую судьбу", - сказал Сайдик.

При этом спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что участники политической рабочей подгруппы ТКГ обсуждали вопросы, связанные с реализацией так называемой "формулы Штайнмайера", сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

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Кроме того, Сайдик назвал разведения сил в Золотом большим шагом вперед.

"Стороны сегодня сделали большой шаг вперед", - подчеркнул он.

Спецпредставитель ОБСЕ с удовлетворением отметил также существенный прогресс по восстановлению моста в Станице Луганской.

Вместе с тем дипломат посетовал, что, как и в прошлый раз, не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня.

"Число нарушений хотя и остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться", - констатировал Сайдик.

Он в очередной раз призвал стороны, "осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия".

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Источник: https://censor.net.ua/n3156651
 
 
 Топ комментарии
 
"Стороны сегодня сделали большой шаг вперед", - подчеркнул он.


А можно поподробнее, кто там шагнул вперёд? А то ВСУ шагнули назад.
Источник: https://censor.net.ua/n3156651
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Вас соевых идиотов домой на Россею отправят, вместо граждан Украины. Радуйся!
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да,так как на фоне большого обмена сразу же идет фраза о реализации формулы. Так что теперь в лице Зе будет сдавать Украина?
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А если обменять Сайдика на менее ************** политика?
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Отак послухаєш його - і одразу хочеться повірити в його добрі наміри щодо України... "Мы хотим подготовить действительно большой обмен", - Сайдик - Цензор.НЕТ 1002
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Вы когда-нибудь пробовали варёный лук ? Тошнит также .
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большой обмен - на территорию Украины, справедливо
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Донбасс с российской Армией на Крым. Украинский Беременный российской Армией Донбасс Украине. Украинский Крым России
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Деверсантов ФСБ, террористів, злочинців, державних зрадників на чесних громадян Украіни, пане Саідик?
Ви чий представник?
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"Стороны сегодня сделали большой шаг вперед", - подчеркнул он.


А можно поподробнее, кто там шагнул вперёд? А то ВСУ шагнули назад.
Источник: https://censor.net.ua/n3156651
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Требуем поставить условие, предоставить Галичине особый статус и автономию под названием Украина в составе этого государства (пока).
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***
Отак подивишся здаля,
на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває МАЙЖЕ жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА !"
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"Мы хотим подготовить действительно большой обмен"

Ху-ла на Монику?
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Сайдик правда не уточнил, что цемахов у нас больше нет, поэтому будем менять территории Украины на залощ
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Сайдик назвал разведения сил в Золотом большим шагом вперед. Шагом куда? Вы вообще стороны света попутали там? Украина отступила на 1 километр назад, какие нах. вперед? Или вы чего то со второй мировой войной попутали? Украина наступает на Запад? Или все таки Рашка наступает на Запад?
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Сайдик, хочешь узнать, где доллари из Чечении можно обменять не евро?
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Так это же чудесно! героев будут освобождать из плена. Зеленскому низкий поклон!
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У Путина под "обмен" в ОРДЛО, Крыму, Севастополе, в самой РФ (заробитчане, гости, туристы, по делам, проживающие там ) порядка 7-8 миллионов граждан Украины ( временно или постоянно там находящихся) Хоть век меняй.. неиссякаемый обменный фонд. И будет он каждый раз при обмене того или иного количества заложников, требовать уступок со стороны Украины, очередные разводы-отводы. При таком раскладе лет через пять Украина будет где то за Збручем, хорошо если не за Саном.
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