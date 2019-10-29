 "Мы хотим подготовить действительно большой обмен", - Сайдик

О готовящемся обмене на спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик рассказал журналистам в Минске после заседания ТКГ. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми. Могу сказать, что это очень серьезная работа. Здесь (на заседаниях ТКГ. – Ред.) мы хотим подготовить действительно большой обмен и поэтому надо работать по каждому лицу, чтобы определить его, можно сказать, будущую судьбу", - сказал Сайдик.
При этом спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что участники политической рабочей подгруппы ТКГ обсуждали вопросы, связанные с реализацией так называемой "формулы Штайнмайера", сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.
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Кроме того, Сайдик назвал разведения сил в Золотом большим шагом вперед.
"Стороны сегодня сделали большой шаг вперед", - подчеркнул он.
Спецпредставитель ОБСЕ с удовлетворением отметил также существенный прогресс по восстановлению моста в Станице Луганской.
Вместе с тем дипломат посетовал, что, как и в прошлый раз, не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня.
"Число нарушений хотя и остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться", - констатировал Сайдик.
Он в очередной раз призвал стороны, "осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия".
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Ви чий представник?
А можно поподробнее, кто там шагнул вперёд? А то ВСУ шагнули назад.
Источник: https://censor.net.ua/n3156651
Отак подивишся здаля,
на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває МАЙЖЕ жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА !"
Ху-ла на Монику?