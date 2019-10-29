 Межфракционное объединение депутатов "Свободу Маркиву" создано в Раде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал нардеп от "СН "Егор Чернев.

Он отметил: "Как становится понятным из названия, нашей целью является освобождение и возвращение в Украину украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который был несправедливо осужден в Италии к 24 годам лишения свободы.

Напомню, что Виталий был осужден по сфабрикованному обвинению в гибели во время минометного обстрела под Славянском в 2014 году итальянского журналиста Рокелли. Нет никаких фактов, доказывали бы его вину или причастность к этим событиям.

Наше МФО будет работать в политической плоскости как внутри страны, так и на международном уровне, чтобы максимально ускорить освобождение нашего бойца.

Мы уже работаем в связке с исполнительной властью. Создана рабочая группа, в которую вошли заместитель министра юстиции, заместитель министра внутренних дел, омбудсмен по правам человека и я как председатель межфракционного объединения.

Мы должны сделать все для освобождения Виталия Маркива. Ведь Украина своих защитников не бросает".

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Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.