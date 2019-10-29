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 Общество
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Все про:ВР (23895) Национальная гвардия (1278) Маркив (80)

 Межфракционное объединение депутатов "Свободу Маркиву" создано в Раде

29 октября в Верховной Раде егодня было создано межфракционное объединение "Free Markiv", в состав которого вошли 37 народных депутатов из почти всех фракций (кроме ОПЗЖ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал нардеп от "СН "Егор Чернев.

Он отметил: "Как становится понятным из названия, нашей целью является освобождение и возвращение в Украину украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который был несправедливо осужден в Италии к 24 годам лишения свободы.

Напомню, что Виталий был осужден по сфабрикованному обвинению в гибели во время минометного обстрела под Славянском в 2014 году итальянского журналиста Рокелли. Нет никаких фактов, доказывали бы его вину или причастность к этим событиям.

Наше МФО будет работать в политической плоскости как внутри страны, так и на международном уровне, чтобы максимально ускорить освобождение нашего бойца.

Мы уже работаем в связке с исполнительной властью. Создана рабочая группа, в которую вошли заместитель министра юстиции, заместитель министра внутренних дел, омбудсмен по правам человека и я как председатель межфракционного объединения.

Мы должны сделать все для освобождения Виталия Маркива. Ведь Украина своих защитников не бросает". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Виталий бодр и целеустремлен", - Антон Геращенко встретился в Италии с осужденным нацгвардейцем Маркивым

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Источник: https://censor.net.ua/n3156650
 
   
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Итальянские фашисты - дайте Волю нашему Воину!
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Они не фашисты, а ***********. Дело было сфабриковано на фальшивых бумагах от двух свидетелей, явившихся в суд в балахонах на головах. Но в прессе прозвучало, что они были парашенцами.
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Наконец-то! Не знаю почему за Савченко орали на весь мир, а за Маркива было всё тихо-ша. Потому что это Италия? Приговоры ведь один в один...
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Уже 30 лет жду когда же построят завод Volkswagen, Honda, Subaru, KIA и тд. Ну или заводы лёгкой промышленности, электроники, бытовой техники. Нет никто, ничего не строит, только пилят.
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Коли в Раді буде фракція "Зниження тарифів"???
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Хлопець сам собі створив проблему. І жодним міжфракційним об'єднанням тут не зарадиш. треба посилати наших "італійців" (Авакова й зЄлЄнского_вілла_русская_дєрєвня) щоб вони домовилися з сицилійською мафією про визволення хлопця з в'язниці. Ті мають важелі.
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