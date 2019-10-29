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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1816) Минск (1285) Олифер (233) нормандская четверка (738) Трехсторонняя контактная группа (159) Золотое (82)

 Путь ко встрече в нормандском формате открыт, но политические вопросы - только после контроля за границей, - Украина на переговорах в Минске

Итоги работы ТКГ открыли путь ко встрече в нормандском формате, на которой может быть согласована дорожная карта достижения мира в Украине.

Такого мнения придерживается представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма. Об этом его пресс-секретарь Дарка Олифер написала в Facebook по итогам заседания ТКГ в Минске, информирует Цензор.НЕТ.

"Итоги работы ТКГ за последний период открыли путь к встрече в нормандской формате на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине", - сообщила она.

По словам Олифер, сегодня Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения в Золотом.

"В соответствии с Рамочным решением ТКГ от 2016 года следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское - при 7-дневном соблюдении режима тишины", - написала Олифер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Это последний блокер, который мешает встрече в нормандском формате, - Арахамия об отводе войск

Пресс-секретарь Кучмы подчеркнула, что за пределами этих участков (Золотого и Петровского. – Ред.) ситуация с безопасностью остается "напряженной".

"Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности блока вопросов Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинской-российской границей", - подытожила Олифер.

Также на Цензор.НЕТ: Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого. ВИДЕО

Путь ко встрече в нормандском формате открыт, но политические вопросы - только после контроля за границей, - Украина на переговорах в Минске 01
Путь ко встрече в нормандском формате открыт, но политические вопросы - только после контроля за границей, - Украина на переговорах в Минске 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156647
 
   
 Топ комментарии
 
Ага. Дураков нашли. При контроле границы все эти переговоры просто теряют смысл. Поэтому никто на это не пойдёт.
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Насколько нужно быть дебилом чтобы понять не для того Хуйло требовал отвести войска ВСУ от Золотого и других городов чтобы дать контроль ВСУ над росийско-украинской границей
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Стародавні германці зрадників топили в болоті. Можливо там дно для Верховного колабораста?
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Мне вот интересно здесь вот из души это дерьмо льется или за сребреники.Ордынцев я за людей не считаю и мне ваше мнение не интересно.А остальные вместе со свинарчуком от корыта оторваны?.Перечислите конкретные причины вашей желчи
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Доречі, якщо уважно читати статтю, то стає зрозумілим, що ми зараз виконуємо те, що було підписано в 2016 році... Ще раз! 2016 рік!!!
Я так розумію, що Пороха мало зараз хвилює доля держави, він хоче лише помсти для Зе'...
Але По' сильно жадібний, тому виникає питання, хто оплачує цих жолчьоплюїв?
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а есть ли жизнь... после встречи в нормандском формате?
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є! без сумніву!
але на данну годину...ніби і нема...бо така "висока" ціль, такою важкою ціною і з сумнівами,
що здається, що тільки б зустрітися...а там ... а там..?.
а там... день за днем і всі ті ж проблеми, бо стільки вже було (і буде) розумних слів.. а всі просто в Небо
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в который раз и о столе и о дорожной, а вот только все снова и снова перечеркивается и шантажируется дальше и дальше. Стоит раз уступить и нет больше шанса ни для дипломатии, ни для решения проблемы.
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Путь к этим переговорам всегда был открыт. Вот только с разными исходными позициями и картами на руках. Сейчас уже колода крапленая, и нет смысла садиться за этот стол.
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Ага. Дураков нашли. При контроле границы все эти переговоры просто теряют смысл. Поэтому никто на это не пойдёт.
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Реально на свой страх и риск заполучай желаемое, луГАНДОНец!
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С такими условиями скорее плешфюрер сдохнет, а Зе с ним так и не успеет встретиться)
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Ну теперь ***** вам скажет строить границу от Одессы до Золотого и Харькова
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Все Зеля у путина на крючке при любом срыве переговоров дыра оставляет за собой право атаковать участки где было разведение, путин просто скажет мы их не контролирует и все приехали, поэтому сейчас- это условия, чем дальше - уже будут требования.
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Насколько нужно быть дебилом чтобы понять не для того ***** требовал отвести войска ВСУ от Золотого и других городов чтобы дать контроль ВСУ над росийско-украинской границей
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Зачем Путлеру встречаться с Нелохом42 уже? Нелох42 все и так сделал как хотела россия. Мордовец Богдан печется о российских гражданах с его слов, украинцев он презирает
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Это же аксиома военной стратегии. Когда добровольно отводишь свои войска со своей территории тебе потом враг границу под контроль отдает. Шмаркли тупые.
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А что такое "контроль границы". Это наличие на границе нескольких сотен ( в лучшем случае) украинских пограничников ( хорошо если не из Луганска и Донецка), находящихся фактически в роли заложников , с одной стороны территория РФ с их войсками, а с другой стороны те же россияне и местные запроданцы в составе двух армейских корпусов на территории ОРДЛО. И это нам хотят всучить под "украинским контролем границы" и то только на время выборов ( по факту). Смех и грех.. Ну какой это нафик "контроль" КОНТРОЛЬ это когда на границе с РФ будет стоять 5 тысяч наших пограничников, а ОРДЛо будет полностью разоружено, и ее территорию займут 50-60 тысяч ВСУ, полиции и СБУ с установкой военно-гражданской администрации.
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Верить что Путин даст Украине полный контроль над границей с РФ и территорией Луганской и Донецкой областей-это нужно быть полным идиотом.
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припоминается мизансцена с вовой еще не лохом,а квнщиком,где он просил другого вову взять его/их/украинцев к себе)) скоро будет жать ручку своему кумиру,преданно смотеть в глаза и отчитываться о проделанной работе))
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Скотокацапiя сьогоднi - Дєди ваєвалі:
Шлях до зустрічі в нормандському форматі відкрито, але політичні питання - тільки після контролю за кордоном, - Україна на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 1325



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