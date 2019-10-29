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Все про:нефть (1463) рейдерство (838)

 "Институт транспорта нефти" захватили рейдеры, Зеленского просят о помощи

Коллектив Публичного акционерного общества (ПАО) "Институт транспорта нефти" направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру страны Алексею Гончаруку обращение с призывом спасти предприятие, подвергшееся рейдерскому захвату.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило интернет-издание times.com.ua, ссылаясь на адвокатское объединение Aver Lex.

"Сотрудники просят воспрепятствовать потенциальной утечке важнейших для Украины разработок и чертежей, продаже производственных помещений, массовым увольнениям и в итоге развалу предприятия", - сказал академик, член-корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы Михаил Чепердак.

По его словам, более 3 лет институт атакует группа лиц во главе с крымским предпринимателем Сергеем Вандером, в которую также входят бизнесмены Александр Рыбалкин и Сергей Василишин.

"Организованное 21 октября 2019 года общее собрание акционеров было финальной стадией рейдерского захвата предприятия, вытеснения акционеров. Прямо во время собрания с этой целью с помощью специально нанятых титушек было организовано избиение акционеров предприятия, их представителей — адвокатов, основателей, инженеров и других работников института", — уточнил ученый.

По его словам, уголовное производство по факту завладения мошенническим путем Вандером и Василишиным контрольным пакетом акций ПАО "Институт транспорта нефти", расследуемое прокуратурой города Киева, данными лицами всячески блокируется.

Справка

ПАО "Институт транспорта нефти" — это стратегически важное для энергобезопасности и энергонезависимости Украины предприятие. Институт проектировал объекты нефтяной отрасли, в том числе нефтепровод "Одесса - Броды", магистральный нефтепродуктопровод "Мозырь - Бернады - Прилуки", нефтеперекачивающая станция (НПС) "Лисичанск", НПС "Кременчуг", линейно-производственная диспетчерская станция (ЛПДС) "Мозырь" и еще десятки им подобных на территории Украины, стран Содружество Независимых Государств (СНГ) и ближнего зарубежья.

Источник: https://censor.net.ua/n3156644
 
 
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так он же вчера закон антирейдерский подписал, неужели не работает
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Не трогайте пассажира...он сейчас занят...ищет гараж...
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угу, сейчас..а что это за муть- ПАО 'Институт транспорта нефти''?
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А кто придумал бандитов называть какими то рейдерами?
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Народ царя нет в государстве система правовая уничтожена есть феодальные наделы и судовая и прокурорская обслуга а народ чтоб платил оброк так что Вы обращетесь к человеку который ничего не решает
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