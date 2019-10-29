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 Враг 5 раз нарушил перемирие, террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела по позициям Объединенных сил:

неподалеку Богдановки (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела наших позиций:

дважды у Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского - автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, сегодня, в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области, диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск тремя очередями из стрелкового оружия обстреляла беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил.

Также, сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска в районе Золотого отводятся на километр, процесс будет длиться 30 дней, - пресс-центр ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3156641
 
 
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Цензор, возьмите редактора. Ну правда?
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А ще вони часто перекладають новини з україномовних джерел на російську і викладають на форум в першу чергу, ну а вже потім україномовну версію і то не завжди...
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А мы по врагу знач не стреляем, бо хочемо мира?
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По новости. То не обстрелы!

То "повстанцы" узеленского приветственно салютуют отводу украинской армии из украинских же населённых пунктов.
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Пресекретар колишнього президента України Леоніда Кучми, який представляє Україну в Контактній групі заявила, що наступним кроком має стати розведення сил та засобів на ділянці в районі Петрівського

Про це вона написала у своєму Facebook.
"Тристороння контактна група отримала інформацію щодо початку розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Золоте. У відповідності до Рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком повинно стати розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське - за умови 7-денного дотримання режиму тиші",- написала Оліфер.
Вона також додала, що ситуація поза цими ділянками напружена.
"Поза межами цих ділянок безпекова ситуація лишається напруженою. Безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України вказано у мандаті місії і ми вимагаємо забезпечення допуску патрулів СММ до всієї території ОРДЛО," - пише Оліфер.ДОРЕЧІ- а з якого моменту почнуть розформовувати ордло ? Оліфер від імені Кучми робла заяву...
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Але це відведенню на заважає.
От мені цікаво, як цим ****** військовопосадовцям на душі? Ну гниди вони!
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А правду кажуть, що поранених атовців везуть одразу у Львів.
Щоб столиця не знала про порушення так званого переми'я.
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не правда, в шпіталях Києва та Ірпеня є поранені
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эта павстанцы-парахаботы стреляют с проплачинных митингав, а наш бубачка не можит ашибацца, дамбас низависим, абыр абыр , нужна бистрее развадить вайска
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