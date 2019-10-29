 Враг 5 раз нарушил перемирие, террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела по позициям Объединенных сил:
неподалеку Богдановки (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
у Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела наших позиций:
дважды у Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Крымского - автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, сегодня, в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области, диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск тремя очередями из стрелкового оружия обстреляла беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил.
Также, сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано".
То "повстанцы" узеленского приветственно салютуют отводу украинской армии из украинских же населённых пунктов.
Про це вона написала у своєму Facebook.
"Тристороння контактна група отримала інформацію щодо початку розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Золоте. У відповідності до Рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком повинно стати розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське - за умови 7-денного дотримання режиму тиші",- написала Оліфер.
Вона також додала, що ситуація поза цими ділянками напружена.
"Поза межами цих ділянок безпекова ситуація лишається напруженою. Безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України вказано у мандаті місії і ми вимагаємо забезпечення допуску патрулів СММ до всієї території ОРДЛО," - пише Оліфер.ДОРЕЧІ- а з якого моменту почнуть розформовувати ордло ? Оліфер від імені Кучми робла заяву...
От мені цікаво, як цим ****** військовопосадовцям на душі? Ну гниди вони!
Щоб столиця не знала про порушення так званого переми'я.
https://www.youtube.com/watch?v=t7ARhU0y59M