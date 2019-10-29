 Враг 5 раз нарушил перемирие, террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела по позициям Объединенных сил:

неподалеку Богдановки (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела наших позиций:

дважды у Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского - автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, сегодня, в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области, диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск тремя очередями из стрелкового оружия обстреляла беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил.

Также, сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска в районе Золотого отводятся на километр, процесс будет длиться 30 дней, - пресс-центр ООС