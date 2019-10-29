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 Политика Украины, Общество
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Все про:Донбасс (19776) добровольцы (660) Золотое (107) разведение сил (1)

 Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого. ВИДЕО

В Золотом не было ни одного дня тишины, поэтому участники акции "Ні - капітуляції" планируют оставаться там, несмотря на разведение войск.

Об этом говорится в телеграм-канале акции "Ні - капітуляції", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сил полиции достаточно, чтобы обеспечить безопасность в Золотом и отреагировать на возможные провокации, - Аваков

"Министр иностранных дел Пристайко утром заявил о начале отвода войск. Но в Золотом нет не то что семи, а даже одного дня тишины. Штаб ООС зафиксировал пять обстрелов сегодня ночью. Стреляли в частности по местам дислокации ветеранов. В случае преступного приказа отвести украинские войска, добровольцы останутся в Золотом для защиты местных жителей", - говорится в сообщении.

Добровольцы намерены остаться в населенном пункте, если власть начнет отвод войск.

"Сегодня ночью боевики обстреливали Золотое из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Это фиксировали добровольцы, потому что обстреливали наши позиции, и даже штаб ООС зафиксировал 5 обстрелов ночью", - сказано в видеообращении.

Подчеркивается, что Золотое-4 обстреливают ежедневно, в село заходят диверсионные группы. "Все оружие, которое сейчас есть у добровольцев, легальное и зарегистрированное, хранится в соответствии с законом. В соответствии с Конституцией, мы имеем право находится в любой точке Украины, не нарушая закон. Также мы имеем право защищать территориальную целостность Украины", - сказано в заявлении.

Также читайте: В случае соблюдения режима тишины разведение сил в районе Петровского может начаться 4-5 ноября, - замкомандующего штабом ОС Бондарь

Напомним, сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.

Источник: https://censor.net.ua/n3156636
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Богу , что они есть .
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Пусть зеля маму римму перевезёт в золотое. Как раз поселит её у тех двух баб, которые за отвод горло драли.
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Там сейчас даже две сотни человек нет Зато диванные патриоты пишут посты сотными
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пишут посты сотнями
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Вірте президенту" (с) 16.10. Зе. Україна чекатиме 7 днів тиші. 29.10. Годину тому штаб ООС повідомив, що вчора були обстріли ділняки №2 Золоте-4; 29.10. Зараз. Пристайко процес розведення в Золотому стартував 29.10. Це влада патологічних брехунів. І це вже факт. Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого - Цензор.НЕТ 8399
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Ніхто війну не збирається закінчувати. Як плакали матері і дружини за загиблими та скаліченими, так і будуть плакати. І як зрозуміти що жителі просять відійти добровольців, а ті, в той же час, збираються їх захищати..
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зєлєйоббікі херовеньке порівняння зараз майже всі пишуть типу того, що їхній клавішнік такий, як і Порох...Ні фіга!!! Ваш лошара не те, що на підошви до його взуття не тягне, а навіть на пилюку біля ніг наших воїнів...то не порівнюйте хрін з редькою...
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Если герои дерзнули остаться в Золотом, значит, там действительно безопасно и развод войск допустим.
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Наші герої ніколи не шукали де "безопасно".
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ну да, поэтому без оружия остались защищать местное население от вооруженных диверсантов, рискуя попасть в плен. ужос.
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Даст это мир? Сразу можно сказать-нет, не даст,террористы будут стараться обстреливать и прорываться ДРГ. Только мощные силы ООН с вооружением с правом разоружения всех,кто попытается стрелять на линии разделения может прекратить обстрелы. Обстрелы со стороны террористов будут продолжаться постоянно независимо от того,что там подпишет Зеленский, только если он подпишет что-то об особом статусе,то обстрелы будут уже у нашего дома,то есть война распространиться на большую часть территории Украины. Россия не позволит Украине развиваться без полного ее подчинения. Это неизбежно и обязательно так и будет.,независимо от желания или нежелания Клоуна ,его шпаны и верящих им зебилов.
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Кому меньше 42 лет - тот лох. Зеленский сказал
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Ну и где та многотысячная акция протеста под администрацией что обещали в 19 часов? Хоть две сотни есть? Что и кто еще хочет сказать или написать
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Это фантастический успех Зедипломатии.
Но! Давайте ка предположим, что все таки есть третья сила, искусственно раздувающая конфликт. Тем более, что есть свидетельства бойцов как сепары периодично обстреливают самих себя.
И вот здесь нужен план как проверить эту версию.
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А точно саме за відділення? Про відділення взагалі ніхто не говорить, бачив лише коменти за те, щоб посилити блокаду території... Ну типу обнести колючим дротом, закрити пункти пропуску, не постачати їм шарову електроенергію і не платити пенсію...

Так блокаду і я підтримую, хоча ніколи не був ні за пєтю, ні тим паче за путю. Чо цей люмпен ватний на нашу територію за пенсіями катається?

Г..вна їм на лопаті, жебракам! (с)
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Ну як сказати... Тут все залежить не від нас, а від бажань топ-держав Європи. Кіпр от в ЄС прийняли із замороженим конфліктом і окупованою турками територією (причом її % більший, ніж у нас). А ще в 1974 за Кіпр фактично воювали (чи допомагали сторонам конфлікту) члени НАТО Греція і Туреччина...
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Да! Эти бандиты русског мира отъявленные нацики как и их холуи уже не отдадут Украине часть Донбасса, поэтому нет смысла отдавать им те села и местечка которые уже отстояли наши ребята.
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Так что зеленский таки ЛОХ, никто его не уважает и не подчиняется ему )))
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Понятно, стреляют и убивают как бы говоря "Давайте уходите." Чтоб побольше досталось этому гадкому ОРДЛО - рускому миру. Хотя что там говорить, когда к власти пролезли эти то тень этого мира уже лежит на нас.Они хитростью и шулерством будут топить.
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А цікаво, чому в 90% випадків відступ і позицію Зе підтримують російськомовні. А чи не тролі кацапські це часом?
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Oleh Yermokhin

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12 год

Це по-моєму вперше в світовій історії, коли держава відбилася від ворога в найважчі часи і капітулює, коли для цього немає жодних підстав.
Світ не видів таких п...!
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Ветераны такие же граждане Украины как и жители Золотого, пусть остаются. Главное, что регулярные части отводятся.
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Нехай ці 3,14дари ідуть працювати, а не права качають...мерзотники пропутінські
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