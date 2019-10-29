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Все про:ВР (23895) законопроект (2221) имя (26)

 Украинцы смогут сменить отчество: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №0938 о праве на смену отчества.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает внесение изменений в части первую и вторую статьи 295 Гражданского кодекса Украины. Теперь украинцы смогут по своему усмотрению изменять отчество – так же, как имя и фамилию.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство Украины прямо не предусматривает право лица изменять свое отчество.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156635
 
 
 Топ комментарии
 
А можно поменять фамилию Зеленский на Моника Конченый Лох Украинцы смогут сменить отчество: Рада поддержала законопроект - Цензор.НЕТ 3465
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Какой-то хернёй занимаются .
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Зовсім ні. Є різні ситуації. От наприклад, дитина захотіла повернути собі по-батькові свого справжнього батька
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Есть свидетельство о рождении . Что не так ?
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Так эта.... Как его... А !!! Смену отчества можно на хлеб намазать, во!
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А можно поменять фамилию Зеленский на Моника Конченый Лох
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Можно только отчество- на Владимирович. Ху*ло оценит.
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Блін, от нєхер вже тій раді робити, щоб такою фігнею займатись?!
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нашому народу пальця в рот не клади, дай покритикувати когось
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**********! Скільки коштує хвилина утримання тої ради? І все ж, пілять, з нашої кишені, чи ні? То що, зараз в нас та херня на часі, найголовніше? Пляжі, по-батькові, а далі що? І, головне, то ж не закони, а дурнуваті висери для зебілів. Тим більше, міняти по-батькові для чого? Щоб сліди запутати, щоб знайти не могли. А кому то потрібно? А всяким пройдисвітам і бандюкам. То для того ми ту раду утримуємо, пілять?!
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депутаты из партии "Слуга Урода" должный изменить свое отчество на "Зебилович"..
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Лучше вообще без отчества, как в Европе и Америке.
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так до того й йде.. У новій ІД-картці взагалі немає по-батькові
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В Украине и было без отчества. Ивановичи, Васильевичи..., в Украине появились после
того, как Екатерина аннулировала автономию Украины и уничтожила Запорiзьку Ciч.
Необходимо избавляться от кацапского наследия.
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Добавлять в имени собственному имя отца - по-восточному.
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вот неотложный закон в турбо режиме приняли, боялись опоздать
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А пацаны и не знали? Игорь Рахмильевич Суркис и Григорий Рахмильевич стали Михайлычами еще до всяких законов
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Говорят почти у всех украинцев из Закарпатья имя и отчество: Василий Васильевич.... и заодно и фамилия Васильев.
Правда или нет?
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Блин, сначала прочитала «ОТЕЧЕСТВО»😬
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а раньше этого нельзя было делать? да можно.. Украинцы смогут сменить отчество: Рада поддержала законопроект - Цензор.НЕТ 5128
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Все порохоботы сменят. Будут ляксеичи, байденовичи, макейновичи и даже клинтоновичи.
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випередили - тобто тепер вся соєва ботва стане Петровичі ? Для них же Офшоренко - батько рідний ! Украинцы смогут сменить отчество: Рада поддержала законопроект - Цензор.НЕТ 7400
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По украинскому законодательству порядок смены отчества един как для взрослых, так и для детей. Госрегистрация перемены отчества осуществляется отделом регистрации актов гражданского состояния по месту жительства заявителя (п. 2 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи). Право на обращение в любой РАГС (без привязки к месту прописки) предоставлено лишь жителям аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий.
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Отчество , это же от имени отца вроде? А ,ну да, сейчас же нет ни пап, ни мам, современный закон.
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сепарам удобно-убивал,грабил,сменил данные официально.....чистенький перед законом))
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Ну и сколько стоит продать родного папашу?
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Паспортный стол. Приходит посетитель и спрашивает о возможности поменять кое что из паспортных данных. Чиновник " а как вас зовут "- посетитель" Пердунов Василий Дуримарович" Чиновник " И что вы хотите изменить"- посетитель " Я хочу быть Виталиком"
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За принципом як було раніше в личаковій паРаші. Коли козламорду кацапську нечисть москалів - личкарів раніше в 16 - 18 століттях в Московії орді всіх підряд маскували під нібито слов'ян росіян. Тоді їм не слов'янам а угро-фінам личкарям і наполовину татарам попи всім підряд давали - древнеболгарскі (слов'янські) прізвища типу: "Ванька Іванов, Петька - Петров, Стьопка - Степанов ..." Також пізніше застосовувалися і слов'янські українські прізвища, а особливо популярна причому завжди була фамілія Шевченко. І тепер безліч жахливих козломордих кацапів, які або з квадратною рябою пикою типового москаля або з расскосой харей мутованого тюрками москаля. Вони розлючено доводять що вони нібито слов'яни і навіть русічі - вяликороси, це їх жахлива маячня. А ось диво що с такої личакової кацапської зграї москалів з українським прізвищем Шевченко, додуматся тільки, що їх козломардих личакарів істотно більше в паРаші ніж всіх - всіх Українців слов'ян з великим Українським прізвищем Шевченко в самій Русі -Україні. І чимало москалів кацапів з Українським прізвищем Шевченко кремлівські комунофашисти переселили в поневоленну Україну під час кривавих геноциду, репресій і голодоморів Українського народу
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основная масса русских фамилии получили только в 1913 году !
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Хопота ватанская меняйте отчество своих на Владимирович!)))
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Теперь украинцы смогут по своему усмотрению изменять отчествУ
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