 Украинцы смогут сменить отчество: Рада поддержала законопроект

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает внесение изменений в части первую и вторую статьи 295 Гражданского кодекса Украины. Теперь украинцы смогут по своему усмотрению изменять отчество – так же, как имя и фамилию.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство Украины прямо не предусматривает право лица изменять свое отчество.

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