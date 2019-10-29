 Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За проголосовали 314 народных депутатов.
Законопроект предлагает "запретить ограничение общего водопользования в связи с предоставлением прибрежных защитных полос (пляжных зон) в пользование юридическим или физическим лицам".
Кроме того, предлагается внести положения по обеспечению гражданам беспрепятственного и бесплатного доступа к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, а также к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования, а также о том, что препятствование такому доступу является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных защитных полос, если такое право предоставлено юридическим или физическим лицам.
"Кроме того, ст. 61 и ст. 62 Земельного кодекса Украины предлагается дополнить положениями о том, что в прибрежных защитных полосах не допускается установление ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью водных объектов. Также дополнение к указанным статьям предусматривает механизм демонтажа таких ограждений или других конструкций за счет их владельцев", - говорится в пояснительной записке.
Также предлагается установить административную ответственность "за неправомерное ограничение беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования".
Полномочия по обеспечению беспрепятственного доступа граждан к водоемам предоставляются исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов и местным государственным администрациям.
"В заключительных положениях законопроекта содержится норма о том, что ограждения или другие конструкции, установленные до вступления в силу Закона и препятствующие доступу граждан к побережью водных объектов, подлежат демонтажу в течение двух месяцев со дня вступления в силу Закона", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
ой, или дома-особняки-виллы с собственными причалами и пляжами... и их выгребут и предоставят берега в пользование отдыхающим-проезжающим-проживающим....
смешно... паприкольно!
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ЗЫ 1.. у меня есть пара знакомых Зебилов, шикарные дома которых расположены в "Черкасской Венеции" (это намытые земли возле села Свидивок под Черкассами).. ох! я представляю, какой батхерт будет у них, когда эта популисткий законопроект вступит в силу..
ЗЫ 2... по сути, этот законопроект начинает лавинообразную охоту на владельцев прибрежного жилья, с последующей сменой права собсьвенности...
нехай зенєлохторат (ледве не написав "зелохторат") порадіє хоч трохи!
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это такая игра слов))))
Источник: https://censor.net.ua/n3156628"
в том числе и зонах водозабора..)))))
рада открыла а про заборы позабыла! в конституции то же написано бесплатная медицина! ну иди получи положенную бесплатную! задолбешься пыль глотать!!
Фото из этого коттеджа Ткаченко опубликовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что пользуется он им больше года. Сейчас дом окружен забором, а на автоматических воротах дежурит сторож, который не пускает желающих к воде, объясняя, что это частная территория.
Вы посмотрите что они принимают
Украинцы смогут сменить отчество: Рада поддержала законопроект
Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам
Рада приняла закон об инженерно-техническом обустройстве госграницы ????
Это имеет большое значение к развитию экономике и инвестиционного климат страны да нет нас просто забрасываю второстепенными законами которые не играют особой роли но при этом так промывают мозги ,вот видите и растворяют в этой массе основной вопрос целостность страны обороноспособности страны предательство и сдача интересов государства скрытие и продолжение коррупции и воровства пришла группа для которой шоу каждый день является средством выживания без шоу все увидят а король то голый
ви-ви-ви
...
или такого закона не было?