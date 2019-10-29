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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23895) законопроект (2221) отдых (281) пляж (171) вода (316)

 Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №0869 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За проголосовали 314 народных депутатов.

Законопроект предлагает "запретить ограничение общего водопользования в связи с предоставлением прибрежных защитных полос (пляжных зон) в пользование юридическим или физическим лицам".

Кроме того, предлагается внести положения по обеспечению гражданам беспрепятственного и бесплатного доступа к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, а также к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования, а также о том, что препятствование такому доступу является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных защитных полос, если такое право предоставлено юридическим или физическим лицам.

"Кроме того, ст. 61 и ст. 62 Земельного кодекса Украины предлагается дополнить положениями о том, что в прибрежных защитных полосах не допускается установление ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью водных объектов. Также дополнение к указанным статьям предусматривает механизм демонтажа таких ограждений или других конструкций за счет их владельцев", - говорится в пояснительной записке.

Также предлагается установить административную ответственность "за неправомерное ограничение беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования".

Читайте также: Рада приняла закон об инженерно-техническом обустройстве госграницы

Полномочия по обеспечению беспрепятственного доступа граждан к водоемам предоставляются исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов и местным государственным администрациям.

"В заключительных положениях законопроекта содержится норма о том, что ограждения или другие конструкции, установленные до вступления в силу Закона и препятствующие доступу граждан к побережью водных объектов, подлежат демонтажу в течение двух месяцев со дня вступления в силу Закона", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Источник: https://censor.net.ua/n3156628
 
   
 Топ комментарии
 
Нет это не зрада! Это макароны зебилоидам на ухи! После снятия неприкосновенности очередная порция!
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Яка зрада? Потужна така перемога! А якщо брати до увагищо ми за крок від економічного прориву...
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Уверен, порохоботы и здесь найдут зраду.
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Пукнули Тєорєтіки. Пустий вихлоп. Працюють на рейтинг.
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Ну на фото окупований крим, якщо я не помиляюсь....
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Нет это не зрада! Это макароны зебилоидам на ухи! После снятия неприкосновенности очередная порция!
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Яка зрада? Потужна така перемога! А якщо брати до увагищо ми за крок від економічного прориву...
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Порохоботы ? Лечись . Ты ещё януковича вспомни . Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам - Цензор.НЕТ 2007
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це того Яника , в якого Пеца був міністром економіки ?
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Та не, которому богдан служил верой и правдой вместе с корешем Партянкой, и перед которым в баньке вава знленский концерты смешные давал...
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Ты хочешь сказать , что клоун назвавший нашу страну шлюхой может быть у власти и якобы возрождать её ?)) Вот из- за таких мы и топчемся на месте. В яму весь мусор и Слава Украине.
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Все по методичке. Хохлы,шдюхой, малоросы, сепары и т.д.
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свинарчукам пайку в кориті зменшили от вони і шаленіють.
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Вот какие законы необходимы в данный момент! Слава бобикам ! Кнокпкодавам рубить руки, закон принят . Этот с пляжами в ноябре ... Спасают свой рейтинг, не надеются на удачу с разводняком на фронте. И правильно делают ...
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Следующим принять закон свободного доступа на пришвартованные яхты с украинским флагом ...
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А какими законами должны по твоему они заниматься?
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например о валежнике,сборе грибов и ягод в лесной зоне,о кол-ве скота на подворье)) игровой бизнес - тоже важен))
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Мне 94, малолеточка не истери. Ты думаешь я поверю в эту чушь?
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конча это автономная область и там свои понятия
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И теперь что , шестиметровые заборы и куча охранников испарятся ? Что-то не верится ,
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ух ты...это что начнут сносить кабаки и рыгаловки вдоль берегов рек, озер, морей?
ой, или дома-особняки-виллы с собственными причалами и пляжами... и их выгребут и предоставят берега в пользование отдыхающим-проезжающим-проживающим....
смешно... паприкольно!
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Не тишьте себя, закон популисткий ибо он открывает доступ к землям общего пользования, а таких может и не быть вовсе, по крайней мере это может быть дорога или лес, а частные участки не являются территориями общего пользования.
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не ну надо ж время металлолом вывезти, как раз к лету управятся))
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Вы это Кивалову и ему подобным расскажите.......
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Труханов в Одессе начал сносить заборы... Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам - Цензор.НЕТ 9308
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Наверно заслонял вид из его окна! Или мешал загорать на собственном пляже!
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что характерно, те состоятельные Зебилы с домами на берегу Днипра, большей частью голосовали за Зе... а тут такое!!!))).. и придется им снова берег дополнительно намывать, что бы не ломать свои многочисленные заборы и гаражи для лодок..
ЗЫ 1.. у меня есть пара знакомых Зебилов, шикарные дома которых расположены в "Черкасской Венеции" (это намытые земли возле села Свидивок под Черкассами).. ох! я представляю, какой батхерт будет у них, когда эта популисткий законопроект вступит в силу..
ЗЫ 2... по сути, этот законопроект начинает лавинообразную охоту на владельцев прибрежного жилья, с последующей сменой права собсьвенности...
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просто занесут..это вид бизнеса такой...
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Привіт воїне! Ось бачиш, цей сайт зеркало України, ти все побачив тут, всю Україну. Одні хочуть перемоги, інші камітуляції. Радий тебе бачити!
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Вітаю Друже..я тут до 1 листопада(відпустка до 1 листопада)..
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Там набагато простіше, хоч і важче, я воював у 72 ці, знаю це, де свої, а де друзі, тут на гражданці все по іншому.
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а вот это супер..всю зеленую мразь можно нагибать..Аваков в Харькове уже нахапал..ааа, еще и подзаконные акты есть?. про это дерьмо узнаем,когда начнем нагибать слуг Авакяна.. это Башкировка- уже ВСЕ огорожено мусарами и прокурорскими..Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам - Цензор.НЕТ 7436.
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э нет! для мусаров , судей и прокурворов есть сносочка маленькая...Их это не коснётся...
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это как сносочка при снятии неприкосновенности с депутатов))
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дуже прошу: дозвольте валєжнік збирати!
нехай зенєлохторат (ледве не написав "зелохторат") порадіє хоч трохи!
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а говорят что украинцы бедные)) прям голландия с воды))
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в Украине украинцы не богатые... а богатые в Украине - не украинцы))))
это такая игра слов))))
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"препятствование такому доступу является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных защитных полос, если такое право предоставлено юридическим или физическим лицам.
Источник: https://censor.net.ua/n3156628"
в том числе и зонах водозабора..)))))
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ДА ДА ДА
рада открыла а про заборы позабыла! в конституции то же написано бесплатная медицина! ну иди получи положенную бесплатную! задолбешься пыль глотать!!
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А мені сказали, що зебобіки всі вже у військоматах. Ось і довіряй так цим зелохнеським чудовіщам, знову всіх накололи...
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Так теперь свободный доступ к кабакам и отелям! Фэйсконтроль отменяется! 😂
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Очередной удар ворам по яйцам. Порохоботы тут скачут, б...ть не сезон им, а дачи ворья в течении двух месяцев освободить от заборов???? Не сезон мля? Вперед, ломай то что падлы вороватые себе пригребли.
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схоже - сойка і тут "зраду" знайшла ? Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам - Цензор.НЕТ 5856 Не дарма ж пецики і жопоБлок за це не проголосували !
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То есть саньку придётся возле "арендованного" домике чуть заборчики посносить?
Фото из этого коттеджа Ткаченко опубликовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что пользуется он им больше года. Сейчас дом окружен забором, а на автоматических воротах дежурит сторож, который не пускает желающих к воде, объясняя, что это частная территория.Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам - Цензор.НЕТ 5372


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Вы верите в то что олигархи построившие там замки откроют проход к водоемам Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам - Цензор.НЕТ 5439 правильно тут пишут это все информационный шум чтоб отвлечь Вас от распродажи и сдачи страны ради доходов группы людей которые готовы уничтожить страну и миллионы ради своей материальной выгоды
Вы посмотрите что они принимают
Украинцы смогут сменить отчество: Рада поддержала законопроект
Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам
Рада приняла закон об инженерно-техническом обустройстве госграницы ????
Это имеет большое значение к развитию экономике и инвестиционного климат страны да нет нас просто забрасываю второстепенными законами которые не играют особой роли но при этом так промывают мозги ,вот видите и растворяют в этой массе основной вопрос целостность страны обороноспособности страны предательство и сдача интересов государства скрытие и продолжение коррупции и воровства пришла группа для которой шоу каждый день является средством выживания без шоу все увидят а король то голый
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свиньи визжат на Форуме
ви-ви-ви
...
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Есе кто ходил по побережью Юрмалы еще при СССР, томог заметитЮ что можно часами итти и не втретить ни одного забора. Более того, уже на берегу не было закрытых проходов к морю - только сквозные, и вы, вступив на дорожку могли быть увкркны, что беспрепятственно пройдете к морю.
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Зелохам для полного счастья, не хватает отмены справки в бассейн.
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Надеюсь местные участковые просто выполнят свою работу!!! В Днепре все позастроили к реке не подойти!!! И там такие домики , что им нас...ть , на ваши решения!!! Посмотрим, что изменится!!
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а раньше что мешало валить заборы?
или такого закона не было?
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Пол Днепра уже загородили богатые буратины.
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50 м. от воды не должно быть ни каких заборов и домов.
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Это косточка зелохам, к тому же, никто за них валять эти заборы не будет.
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А теперь объясните , тем кто понастроил особняков в прибрежной зоне, что они обязаны пускать население к себе на участок.
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Думаю, что те недалекие протянувшие закон не имеют плавсредств ещё. И не имеют возможности пройти по воде в Кончу-Заспу. Ну и просто посмотреть на протоки Днепра в Конче и увидеть сколько и каких домов стоит прям на берегу. А Хата Шуфрича тоже поддет под отделение от пляжа? А дом Гардона? Там тоже сделают свободный проход к воде?Просто интересно для кого этот закон? Для бухих отдыхающих, чтобы могли вламываться на территорию с легендой о законе?
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Закон не плох, только кто его будет приводить в исполнение? Начинайте с Кончи-Заспы. Первый в списке порошенко !!!! Вперед!!! Фас !!!
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Аплодисменты )) Убирайтесь вон. Менты теперь вас стричь могут ))
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Это демократия. И начало развала олигархии. Люди захотят большего.
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