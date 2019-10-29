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 "Виталий бодр и целеустремлен", - Антон Геращенко встретился в Италии с осужденным нацгвардейцем Маркивым

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко встретился со служащим Нацгвардии Виталием Маркивым, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения из-за гибели итальянского журналиста на Донбассе.

О встрече Геращенко написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на 2 года и 4 месяца, проведенных в неволе, Виталий бодр и целеустремлен. Он поддерживает свое тело и дух постоянными тренировками. Читает много книг. Больше всего ему обидно даже не за то, что он свои молодые годы проводит за решеткой, а за то, что итальянский суд фактически обвинил Украинский народ в том, что он защищал свое государство от коварного нападения", - рассказал замглавы МВД.

По словам Геращенко, к защите Маркива присоединился новый адвокат Александр Чебаненко. Он будет работать вместе с итальянскими защитниками украинца Рафаэлле Делла Валле и Никколо Бертолини.

Читайте на Цензор.НЕТ: МВД предоставит итальянскому следствию дополнительные доказательства невиновности Маркива, - Аваков

"Апелляция на абсурдный, неправосудный и не имеющий ничего общего с реальностью приговор будет подана вовремя. Слушать дело будет апелляционный суд присяжных города Милана", - написал Геращенко.

"Виталий передал слова искренней благодарности своим собратьям - бойцам добровольческого батальона НГУ имени Генерала Кульчицкого, а также его добровольным защитникам - волонтерам в Украине, Италии и по всему миру", - добавил замглавы МВД.

Также на Цензор.НЕТ: "Марків=Україна", "Італіє, почуй" и "Чесний суд Марківу": марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца. ФОТОрепортаж

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Виталий бодр и целеустремлен, - Антон Геращенко встретился в Италии с осужденным нацгвардейцем Маркивым 01
Виталий бодр и целеустремлен, - Антон Геращенко встретился в Италии с осужденным нацгвардейцем Маркивым 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156627
 
   
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Мечтал поехать в Италию . Передумал . Не хочу оставлять деньги в этой стране .
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По ходу Антоша шарится по Италии, а за него кто-то пишет по-украински.....
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А шо? Италийский суд такой же коррумпированный как наш? Или он такой тупой и смелый, шо не ведётся на флешмобы, атаки гопников и протесты с нашей стороны?
Думаю, шо там всё по полочкам разобрали и законно осудили этого хлопца.
Мы *** куда идём, в Европу или в мордер? А если мы идём в Европу, то и нехрен тогда гавкать на европейские суды.
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