 "Верховный суд" в оккупированном Крыму оставил в силе приговор фигурантам "дела Веджие Кашка" Аметову, Чапуху, Трубачу и Дегерменджи, - "Крымская солидарность"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую солидарность.

17 апреля 2019 года подконтрольный кремлю Киевский районный суд оккупированного Симферополя вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка", обвиняемым в вымогательстве средств. Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова суд приговорил к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года. Асану Чапуху суд назначил наказание в виде 3,5 лет условно, с испытательным сроком 3 года.

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До рассмотрения апелляции на приговор все фигуранты дела находились под домашним арестом.

Напомним, в Симферополе 23 ноября 2017 года оккупанты задержали группу крымских татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют якобы в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.

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В декабре 2017 года Чапух перенес микроинсульт в СИЗО и нуждался в срочной госпитализации. Позднее арестованный прошел медицинское обследование, однако диагноз и состояние его здоровья остается неизвестным для адвоката.

В сентябре 2018 года Чапух объявил голодовку, но вскоре был вынужден прекратить ее по состоянию здоровья. В этом же месяце его госпитализировали.

В октябре 2018 года Чапуха по состоянию здоровья отпустили из СИЗО под домашний арест.

17 апреля 2019 года Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова "суд" приговорил к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года. Асана Чапуха – к 3,5 годам условно с таким же испытательным сроком. Мужчин обвиняют в вымогательстве средств у гражданина Турции, они не признали вину.

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