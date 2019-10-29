 Если поедете в другую страну и получите там образование - возвращайтесь домой поднимать Украину, - Зеленский на молодежном форуме в Мариуполе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Я очень хотел бы, чтобы у нас вся страна была такая. Я имею в виду, что все люди должны быть заряжены такой энергией, как у вас", - обратился Зеленский к участникам форума.
Президент ознакомился с презентациями проектов, разработанных представителями Украинской академии лидерства. В частности, это идеи, связанные с развитием кинопроизводства, трудоустройством молодежи, переработкой мусора.
Владимир Зеленский отметил необходимость постоянного диалога между молодежью и представителями власти.
"Нашей стране нужно, чтобы такие люди, как вы, получили качественное образование, были талантливыми и свободными. Если вы поедете в другую страну, пожалуйста, получите там образование и возвращайтесь домой поднимать лучшую страну, которая подарила нам жизнь, - в Украину", - подчеркнул он.
Владимир Зеленский поблагодарил за возможность присутствовать на форуме.
"Вы молоды, вы действительно можете изменить страну. Мы хотим услышать от вас, какой вы видите нашу страну", - отметил президент.
чому ж ви тоді сиділи мовчки ?
дарма ти це написав - зараз тебе соя загавкає ...
при умных клоунах - все наоборот...
моментально превращаются в антрепризу, шутку, оксюморон...
https://tsn.ua/svit/u-putina-privitali-rozvedennya-sil-u-zolotomu-i-podyakuvali-boyovikam-za-napoleglivist-i-terpinnya-1434552.html?fbclid=IwAR0kWqDq_kuPtzinOcvWQj4frrGL2Xr7qa3Y95SlI3dH60OeCm50Q5J4nB8
ЗАЧЕМ зеленский говорит ЭТО?! он считает людей живущих за границей с образованием там идиотами?
он считает зрителей/слушателей идиотами?
не понимаю....
с ТАКИМИ зарплатами ... Украина превратилась в Папуасию
А з іншої сторони, а наші українські універи що освіти не дають, а тільки бабло збирають із студентів???
Корупцію задавіть в освіті, то молоді люди і не будуть роз'їзджатися по світу, а вчитимуться в Україні!!!
які він проведе у довічному ув'язненні.
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
Ага, щас, побігли! Чувак закликає: 1. Повернути зарплату з мін. 1500€ на 300$
2. Зїхати з автобанів на колдойобини!
3. Знову купляти ВСЕ втричі дорожче, ніж вони зараз купляють в ЄС!
4. Бізнесу під "наїзди" мусорів!
5. Поміняти цивілізацію на **....я!