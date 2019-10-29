EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2504  165
Все про:Зеленский (3474) Мариуполь (3689) молодежь (183)

 Если поедете в другую страну и получите там образование - возвращайтесь домой поднимать Украину, - Зеленский на молодежном форуме в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в молодежном форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня" в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Я очень хотел бы, чтобы у нас вся страна была такая. Я имею в виду, что все люди должны быть заряжены такой энергией, как у вас", - обратился Зеленский к участникам форума.

Президент ознакомился с презентациями проектов, разработанных представителями Украинской академии лидерства. В частности, это идеи, связанные с развитием кинопроизводства, трудоустройством молодежи, переработкой мусора.

Владимир Зеленский отметил необходимость постоянного диалога между молодежью и представителями власти.

"Нашей стране нужно, чтобы такие люди, как вы, получили качественное образование, были талантливыми и свободными. Если вы поедете в другую страну, пожалуйста, получите там образование и возвращайтесь домой поднимать лучшую страну, которая подарила нам жизнь, - в Украину", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский поблагодарил за возможность присутствовать на форуме.

"Вы молоды, вы действительно можете изменить страну. Мы хотим услышать от вас, какой вы видите нашу страну", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва", - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3156623
 
   
 Топ комментарии
 
Никогда не думал, что скажу сыну такое, но глядя на происходящее в стране нелохов, сегодня сказал:
- Сынок! Если есть желание уехать за границу - ДУЙ! Папа поможет.....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
ты первый начал, как начал так и получил!!
 показать весь комментарий
 
Сплошной плагиат(рояль и пр.)! Своё только-ЛОХатый клоун.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тупа порохоботва скаженіє все більше з кожним днем. Але начхати ми на них хотіли. Вся Україна підтримує нашого Володю.
 показать весь комментарий
 
 
ты уже получил счета за отопление, увидел как тарифы понизились?!
 показать весь комментарий
 
 
так , як вони піднімались під час правління банди Офшоренка - так ще не було ніколи !
чому ж ви тоді сиділи мовчки ? Якщо поїдете в іншу країну і отримаєте там освіту - повертайтеся додому піднімати Україну, - Зеленський на молодіжному форумі в Маріуполі - Цензор.НЕТ 7318
 показать весь комментарий
 
 
а чому ж ти топиш за зебуїна криворізького, якщо він не кращий, колишній садомазонемічний?
 показать весь комментарий
 
 
вашого володю не підтримує вже навіть і 50% зелохів.
 показать весь комментарий
 
 
А вашего, Свына Сывочёлого, пидтрымуе вся страна!!!!
 показать весь комментарий
 
 
а зелохи хоч щось можуть сказати про свого зебуїна не згадуючи порошенка? Якщо поїдете в іншу країну і отримаєте там освіту - повертайтеся додому піднімати Україну, - Зеленський на молодіжному форумі в Маріуполі - Цензор.НЕТ 6702
 показать весь комментарий
 
 
Молодежь которая отсюда смогла уехать да еще смогла не просто уехать а уехать учится ей сюда возвращаться нефиг! ТУТ ЛЕТ 50 А ТО И 100 НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ СВЕТИТ!!
 показать весь комментарий
 
 
Фильм великого кинопродюсера Ермака (главы МИД ОПы ) гнали воскресенье !!! ВЕЧЕРОМ!!! на каналах Пинчука и Коломойского ... Кому еще кажется, что "жесткий демарш" деда Леньки Кучмы (после замужества его дочки принял фамилию Пинчук) не был отвлекающей пеной от разводника на фронте? Помните Дарка его заявила - без расформирования ДЫР ничего делать не станем... Не сам Леня а Дарка... Случайно?
 показать весь комментарий
 
 
Зеленлох , а чого до сих пір доньки соєвого в Україну не повернулися?
 показать весь комментарий
 
Ага... Те кто получил образование в другой стране уже не вернется и эта тенденция будет только нарастать. Нет все таки я немного преувеличиваю, вернутся ... только дети высших чинуш и приравненных к ним категорий. Потому что им будет гарантированна здесь ненапряжная работа и зарплаты и доходы в разы больше на Западе, плюс юридическая защита будь от чего. Но потом и они поедут жить в другие страны, с наездами "на родину" за зарплатой ( хотя можно и по "почте") Итог прост. Те кому повезло уехать , получить образование и как то закрепиться на Западе лучше оставаться там, здесь судя по тенденциям последних 15 лет уж точно ничего хорошего не будет. Как ни обидно это признавать, но это так. Но это выбор каждого индивидуальный.
 показать весь комментарий
 
 
Я пишаюсь Вами , пане Президент ! А всякі марусі проплачені , та порохоботва валіть в дупсєль. Країна підтримує Володю і ненавидить порошенка.
 показать весь комментарий
 
 
порошенко гавно никто не спорит, но с чего ты решил что ЗЕ это хороший президент? дела говорят об обратном!! а болтает ЗЕ хорошо язык подвешен не плохо!! но правильной болтовней никого не удивишь!! надо дела делать а не болтать!!
 показать весь комментарий
 
 
Ruslan Tkachenkoпорошенко гавно никто не спорит
дарма ти це написав - зараз тебе соя загавкає ...
 показать весь комментарий
 
я выводы делаю по делам! ПЕТЯ 5 лет рулил какие дела такие и выводы!
 показать весь комментарий
 
 
ну уж не знаю, что там насчет говна, но при глупом Порохе армия не отступала, никто не капитулировал, з/п росла и промпроизводство - тоже росло.
при умных клоунах - все наоборот...
 показать весь комментарий
 
любые умные и правильные слова, сказанные клоуном с хрипотой и придыханием
моментально превращаются в антрепризу, шутку, оксюморон...
 показать весь комментарий
 
 
вона мало того що співачка і телеведуча, вона ще й кандидат наук і доцент катедри міжнародних зв'язків і дипломатичної служби Львівського університету. А ти яке цпш для розумово відсталих не змогло закінчити, дефективне?
 показать весь комментарий
 
Може и хрюкал но такого жалкого скулежа как у тебя ЗЕбила точно не было.
 показать весь комментарий
 
За то у на зе бонутых гортанный БАС!!!!! Плям-плям-плям, чмок- чмок....
 показать весь комментарий
 
зарплата учённых в Украине 4-9 тыс грн, это сколько в долларах?
ЗАЧЕМ зеленский говорит ЭТО?! он считает людей живущих за границей с образованием там идиотами?
он считает зрителей/слушателей идиотами?
не понимаю....
 показать весь комментарий
 
 
и это самым УМНЫМ людям. т.е. самой высокой квалификации
с ТАКИМИ зарплатами ... Украина превратилась в Папуасию
 показать весь комментарий
 
 
колись за такі дописи модер і в бан міг відправити ... подивимось - скільки ваш допис провисить .
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕкоманда довела страну до ужасного состояния. При Порошенко лутше было и намного.
 показать весь комментарий
 
Не! Нам больше нравится шлёндра ФЫдЫна, ШАКАЛадная!!!!! От это действительно полёт!!!1
 показать весь комментарий
 
 
Ну і на хріна їхати здобувати освіту в західних країнах, щоб потім освіченим повернутися у цей зелебенський квартал?????
А з іншої сторони, а наші українські універи що освіти не дають, а тільки бабло збирають із студентів???
Корупцію задавіть в освіті, то молоді люди і не будуть роз'їзджатися по світу, а вчитимуться в Україні!!!
 показать весь комментарий
 
 
"щоб потім освіченим повернутися у цей зелебенський квартал?????" так не возвращайтесь, только обрадуемся!
 показать весь комментарий
 
Мудак ты конченый как и твой петя порошенко.
 показать весь комментарий
 
А шо вы забыли среди таких? Может свалите? ну шоб не мучиться!
 показать весь комментарий
 
 
а тут ви, зєбобіки, зайві. Ти не помітило? то зелене гівно з очей зніми. Якщо поїдете в іншу країну і отримаєте там освіту - повертайтеся додому піднімати Україну, - Зеленський на молодіжному форумі в Маріуполі - Цензор.НЕТ 8657
 показать весь комментарий
 
важко вам 5% "соєво-елітарних" серед 75% нормальних людей ...співчуваю тобі Якщо поїдете в іншу країну і отримаєте там освіту - повертайтеся додому піднімати Україну, - Зеленський на молодіжному форумі в Маріуполі - Цензор.НЕТ 2215
 показать весь комментарий
 
Ага! Дети и папередников, и слуг , и аппазицианеров учатся с детсада учатся за границей ...Ждём толпы возвращающихся мажоров....
 показать весь комментарий
 
Были президенты с разной придурью, но они хоть как -то маскировались , а то уже боязно становиться
 показать весь комментарий
 
 
Дай Боже здоровья и силы нашему Президенту !
 показать весь комментарий
 
Дай боже Зебілу ще років 50,
які він проведе у довічному ув'язненні.
 показать весь комментарий
 
 
Бобік , ти тепер стукач-павлік морозов. І порошенко твій - козел.
 показать весь комментарий
 
 
Прієзжайтє!! Аткроєтє тут ФОПи! А чєм большє ФОПов, тєм большє ми сострігьйом налогов! Всєм хватіт, і жітєлям ордло, і бюрократам, і "реформаторам". Прієзжайтє! Лохов становицца всьйо мєньше, а ані от как нужни! Наші бюракрати і чіновнікі, мздоімци і пажарнікі падаріли вам жість, а ви, бессовєстниє улізнулі!
 показать весь комментарий
 
 





Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

Ага, щас, побігли! Чувак закликає: 1. Повернути зарплату з мін. 1500€ на 300$
2. Зїхати з автобанів на колдойобини!
3. Знову купляти ВСЕ втричі дорожче, ніж вони зараз купляють в ЄС!
4. Бізнесу під "наїзди" мусорів!

5. Поміняти цивілізацію на **....я!
 показать весь комментарий
 
 
ГОИ возвращайтесь ...вашим хозяевам не хватает рабов ...
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажеца что он не настолько тупой, просто он реально по настоящему стебёца над ЗЕбилами. Я думаю он получает какой то свой кайф когда окропляет росой хари ЗЕбилов а те в свою очередь радостно повизгивают от кайфа и просят ещё. Похоже малоросский скот заскучал за царём, и теперь когда царь появился ЗЕбилолюмпен аж усераеца от счастья. На самом деле не так уж далеко от кацапов ушли..совсем не далеко..73% люмпена не дадут соврать.
 показать весь комментарий
 
в президента Зеленського не погане почуття гумору - він , какбе , натякає що дітки Офшоренка , вивчившись в Англії , повернуться в Україну - можливо і бабу Лєру із собою прихоплять ?
 показать весь комментарий
 
А какой уважающий себя лох будет горбатиться за 5000 грв. в месяц?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх