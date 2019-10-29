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 Политика Украины
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Все про:ВР (23895) граница (3264)

 Рада приняла закон об инженерно-техническом обустройстве госграницы

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 0905 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За проголосовали 288 народных депутатов.

Законопроект вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекс Украины и Закон Украины "О государственной границе Украины". Ими предлагается "определить размеры земельных участков, предоставляемых органам Государственной пограничной службы Украины для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры шириной не менее 50 метров, а также освобождение этих органов в связи с этим от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства".

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Источник: https://censor.net.ua/n3156620
 
   
 Топ комментарии
 
Та падажжжите вы!

Тут ещё не ясно где граница проходить будет.
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полоса минировования глубиной 3 км с колючнй проволокой и не нужно бабушку лохматить!
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Шо, опять ? 😱. На это раз будет "стена плача" ? 😂
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Короче , Крым и Донбасс предлагают забыть ?
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А у першу чергу українцям пропонують назавжди забути, що вони українці.
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Крым забыть, а Даунбасс будем восстанавливать. ЗЕреформаторы выделяют из бюджета средства.
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Та падажжжите вы!

Тут ещё не ясно где граница проходить будет.
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полоса минировования глубиной 3 км с колючнй проволокой и не нужно бабушку лохматить!
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Шо, опять ? 😱. На это раз будет "стена плача" ? 😂
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Ну что Вы такие некорректные вопросы задаете "патриоту"? Одна стена уже работает. Дайте деньги и Яйценюк построит их хоть сотню.
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А "шо" стену Яценюка уже ржавчина съела, как там она называлась "Восточный вал" ( ядрен батон), а "шо" пришли в негодность ЖБ укрепления вдоль линии соприкосновения в ОРДЛО, о чем докладывал в процентах бывший главнокомандующий ( как он их еще "Линией Моннергейма" не назвал), правда ЖБ там были земляным и частично бревенчатым, да и то отдельными местами, но то такЭ.
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