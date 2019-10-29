 МВД предоставит итальянскому следствию дополнительные доказательства невиновности Маркива, - Аваков

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД.
"Сегодня, 29 октября, Арсен Аваков во время инвестиционного форума в Мариуполе в очередной раз провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия", - сказано в сообщении.
Аваков сообщил послу, что украинская полиция получила материалы расследования гибели итальянского журналиста Рокелли, которое вела СБУ. "Сейчас следователь по делу гвардейца (Виталия Маркива. – Ред.) уже обратился в прокуратуру Италии с предложением предоставить им статус наблюдателя в этом расследовании в рамках международного правового поля", - сказал Аваков.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Марків=Україна", "Італіє, почуй" и "Чесний суд Марківу": марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца. ФОТОрепортаж
Посол Италии Давиде Ла Чечилия пообещал Арсену Авакову наладить коммуникацию с правительством Италии по делу Виталия Маркива.
"Кроме того, в МВД обратилась группа итальянских журналистов, которые планируют снять документальный фильм по делу Виталия Маркива. Ведомство готово оказать всестороннюю помощь", - сообщили в департаменте коммуникации.
Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
Также на Цензор.НЕТ: Баннер Free Markiv вывесили на здании главного управления Нацполиции. ФОТО
https://www.corriere.it/cronache/19_maggio_18/processo-rocchelli-ministro-ucraino-all-udienza-markiv-eroe-eceafaec-7940-11e9-84cc-19261c23ea92.shtml
https://it.sputniknews.com/mondo/201905177660670-morte-fotoreporter-andrea-rocchelli-nel-donbass-ministro-interni-ucraino-si-presenta-in-aula/