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 МВД предоставит итальянскому следствию дополнительные доказательства невиновности Маркива, - Аваков

Министерство внутренних дел получило от СБУ материалы расследования гибели итальянского журналиста Рокелли, в убийстве которого признали виновным Маркива. Эти материалы передадут итальянцам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Сегодня, 29 октября, Арсен Аваков во время инвестиционного форума в Мариуполе в очередной раз провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия", - сказано в сообщении.

Аваков сообщил послу, что украинская полиция получила материалы расследования гибели итальянского журналиста Рокелли, которое вела СБУ. "Сейчас следователь по делу гвардейца (Виталия Маркива. – Ред.) уже обратился в прокуратуру Италии с предложением предоставить им статус наблюдателя в этом расследовании в рамках международного правового поля", - сказал Аваков.

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Посол Италии Давиде Ла Чечилия пообещал Арсену Авакову наладить коммуникацию с правительством Италии по делу Виталия Маркива.

"Кроме того, в МВД обратилась группа итальянских журналистов, которые планируют снять документальный фильм по делу Виталия Маркива. Ведомство готово оказать всестороннюю помощь", - сообщили в департаменте коммуникации.

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156619
 
 
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не понял. СБУ вела расследование но ни кому не показывала и в суд не предоставляла или МВД не считало нужным сделать официальный запрос и запросить материалы ?
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а раньше не мог предоставить доказательства? занят был?
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Итальянцы видят в Авакове бандита-мафиози, плотно засевшего в кресле министра, которого не смогла подвинуть даже новая власть. Аваков делает только хуже. Делом Маркива должен заниматься президент, МИД, правозащитные организации - всё то что делали в деле Савченко, Сенцова и других. Дела похожи - обвинительный приговор, основанный на сфабрикованных материалах.
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Не бреши! Ничего такое никогда и никем в Италии не сказано!
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соевых противно читать - сплошная дезинформация.
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