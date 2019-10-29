 Жители Петровского хотят разведения войск, - советник секретаря СНБО Сивохо

Об этом hromadske сказал советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам Донбасса Сергей Сивохо, передает Цензор.НЕТ.
"Мы вчера были в Петровском. Постоянно отовсюду мы слышали одно - люди хотят разведения войск, люди хотят мира. Это люди, которые живут там, они не приехали", - об этом он сказал журналистам на Инвестиционном форуме в Мариуполе.
Напомним, сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
Та чего уж там... ватные ***@ны поддерживает отвод украинских войск и из Харькова, Одессы, Николаева, Мариуполя и даже от Киева! Сивоха 3.14д@р!!!