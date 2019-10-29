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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19776) Сивохо (3)

 Жители Петровского хотят разведения войск, - советник секретаря СНБО Сивохо

Петровское должно стать следующим участком разведения сил и средств на Донбассе. Местные жители поддерживают это решение.

Об этом hromadske сказал советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам Донбасса Сергей Сивохо, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вчера были в Петровском. Постоянно отовсюду мы слышали одно - люди хотят разведения войск, люди хотят мира. Это люди, которые живут там, они не приехали", - об этом он сказал журналистам на Инвестиционном форуме в Мариуполе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае соблюдения режима тишины разведение сил в районе Петровского может начаться 4-5 ноября, - замкомандующего штабом ОС Бондарь

Напомним, сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.

Источник: https://censor.net.ua/n3156618
 
   
 Топ комментарии
 
Сначала они хотели мира и кричали "Путин введи!" и бросались под гусеницы техники ВСУ, а теперь опять хотят мира и две пенсии?... Жители Петровского хотят разведение войск, - советник секретаря СНБО Сивохо - Цензор.НЕТ 2159
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То і що ?
Ми будемо питати в колаборантів чого вони хочуть ?
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Всю жизнь(до 49лет)клоуничал, в последнее время ***** Украину и вдруг - мыслитель, политик Сивохо.Живет за мой счет,как налогоплательщик, и уничтожает мою страну. Господи прояви себя, хоть и етой сволочью Сивохо.
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Г-н Сивохо, а хотят ли разведения жители Днепра, Харькова, Мариуполя, Киева, Львова ?
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Ты плять в Донецк с Луганское ещё поедь , там сепары хотят , что б мы до Львова войска отвели , и что !?
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Та ясный пень, а в 2014 они хотели чтобы Путен ввёл войска.
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Наверное пора Украинцам требовать отведения войск от западных границ до линии фронта.
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

Та чего уж там... ватные ***@ны поддерживает отвод украинских войск и из Харькова, Одессы, Николаева, Мариуполя и даже от Киева! Сивоха 3.14д@р!!!
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Чувствую, увидим эту сивоху в зеленом... Жителі Петрівського хочуть розведення військ, - радник секретаря РНБО Сивохо - Цензор.НЕТ 9229
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Это ставит под угрозу других жителей Украины которые живут дальше от Петровского.
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Приберіть, будь ласка, своє ЗСУ! А то вони стріляють по сепарам і лякають расейскіх паспортисток! А паспортистки можуть зробити помилку в наших расейскіх паспортах! Ми вас дуже просимо...

Жителі Петрівського хочуть розведення військ, - радник секретаря РНБО Сивохо - Цензор.НЕТ 6008
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Звичайно. Вони як і ти ненавидять українську армію. Їх армія за поребріком! Тут вони тільки ******* харчеваться і гадити.
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