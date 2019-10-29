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Все про:авиакатастрофа (1101) Кутовой (53)

 Предварительная причина гибели экс-министра Кутового - плохие погодные условия, - директор Нацбюро по расследованию авиационных происшествий Бабенко

Директор Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко заявил, что причинами авиакатастрофы, в результате которой погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, могут быть плохие погодные условия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Сейчас работает специальная комиссия, которая расследует причины авиакатастрофы. Расследование будет сложным. Там все сгорело. Черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются. Но уже понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточного опыта по управлению воздушным судном", - считает Бабенко.

Он отметил, что пилот из-за сильного тумана потерял пространственное положение вертолета и уже ничего не мог с этим сделать, в результате – врезался в землю.

Также, по информации Бабенко, Кутовой имел всего 50 часов налета, а это значит, что у пилота не было достаточного опыта.

"Законы меняются. Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов. А тут ясно, что пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности", - сказал Бабенко.

Напомним, 21 октября экс-министр Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе под Полтавой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3156616
 
 
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Кто крысячтничал в укрспирте-тот погибнет от плохих погодных условий...
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Господин Кутовой вообще не имел права летать самостоятельно!! Имел пилотское свидетельство приватного пилота и к полётам самостоятельно допущен не был. Убил себя сам и слава Богу ..что никто не пострадал. Жалеть нет смысла..Если человек не знает..что такое авиационные законы и что они пишутся кровью и не понимает этого...то его путь будет как у Кутового.
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а версия: "руки из жопы и самодурство" не расматривалась!?
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Не факт что комиссия сделала правильный вывод. Этот вертолёт известен своими конструктивными недостатками. Вот статья по теме, там все написано https://www.latimes.com/projects/la-me-robinson-helicopters/
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может то и не кутового труп, скорее всего чувак на лыжи стал,
какой пердолёт, это цирк, и права получил для прикрытия
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а он думал что н неприкосновенный и не убиваемый
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