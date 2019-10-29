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 Политика Украины, Общество
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 Сил полиции достаточно, чтобы обеспечить безопасность в Золотом и отреагировать на возможные провокации, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в связи с тем, что в Золотом началось разведение войск, там работают усиленные гвардейцами патрули Нацполиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Отмечается, что сейчас ситуация спокойная и контролируемая. В этом населенном пункте круглосуточно несут службу усиленные гвардейцами полицейские патрули, которые полностью готовы к выполнению правоохранительных функций.

Отдельно на месте работают полицейские центры оказания помощи гражданам.

"В МВД хватает сил и средств для обеспечения общественной безопасности. В случае нарушения противником договоренностей о разведении войск, в МВД хватит сил и средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу", - отметил глава МВД.

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Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона начала в Золотом процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой на заседании трехсторонней контактной группы в Минске договоренностью.

Источник: https://censor.net.ua/n3156615
 
 
 Топ комментарии
 
Угу. Знаем мы как палюцаи реагировали в крыму и на дамбас. При первом выстреле или руки подымают или драпают друг перед друга
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Если в Золотое зайдут сепары, Аваков, как человек чести должен застрелить Коломойского и Монику Зеленски, а потом застрелиться сам.
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Даже сил полиции США, в таком месте не хватит.
Зачем этот ваш министр, несет такую наглую ложь и чушь?
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Угу. Знаем мы как палюцаи реагировали в крыму и на дамбас. При первом выстреле или руки подымают или драпают друг перед друга
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Поліцейські стануть живими мішенями у повний ріст для сєпарів. Солдати принаймні в окопах та бліндажах знаходилися.
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Там полиции скучно будет: ни наркоманов , ни крутых тачек, ни иностранцев, ни цыган! Как на жизнь зарабатывать, на раскошную то...
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Петя, невже ти думаєш своєю звилиною, що зведений загін поліції із Кропивницького, набраний до речі із бувших АТІВЦІВ, так мріяв поїхати у сєпарське Золоте? І стати мішенями?
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Мабуть у тебе й однієї звилини не має, бо пишеш не до речі....А на додаток вимушен тобі повідомити що атовці також люди і якщо вони стають поліцаями, то все! забудь про ато! про усякі високі матеріі...
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А если петя-боты подтянутся то можно и Донецк отвоевать!
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Если в Золотое зайдут сепары, Аваков, как человек чести должен застрелить Коломойского и Монику Зеленски, а потом застрелиться сам.
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Где там честь? Он когда сынка от рюкзаков отмазывал, завёл уголовное дело на женщину эксперта, которая проводила экспертизу этих рюкзачков на соотвествие ТУ...
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Даже сил полиции США, в таком месте не хватит.
Зачем этот ваш министр, несет такую наглую ложь и чушь?
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так они там остались хлебомсолью асвабадителей встречать??
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Объясните кто нибудь Авакову что у РФ большой опыт по выпиливанию полиции и международных наблюдателей из серых зон. После чего выпиливается этническое местное население.
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Да кому нужна эта деревня...
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В Україні нема дєрєвєнь, кацапе. Тому - бан.
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Деревня не нужна, нужны стратегические высоты и направления.
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Идет большая игра и оптовая распродажа Украины. По другому, это не выглядит.
Ну что ж... все веселее и веселее.
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шо, даже набранные из бывших атошников из кропивницкого?
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так уверенно говорит . заслушаться можно . вот думаю нах нам нужны ВСУ ? эти мощные " усиленные гвардейцами патрули Нацполиции " любую современную армию об колено переломают Сил полиции достаточно, чтобы обеспечить безопасность в Золотом и отреагировать на возможные провокации, - Аваков - Цензор.НЕТ 7521
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А проти ДРГ? А якщо з'являться військові противника? Та дуже багато запитань!Хто може гарантувати,що поліцейських не поцілить снайпер? Що буде,якщо поліцейський заарештує,наприклад бузутера,а він виявиться сєпарским воякою,і його прийдуть визволяти "с той старани"? Питань більше ніж відповідей...
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Это те полицейские которые 5ю экипажами безоружного хулигана успокоить не могут?
Не завидую сторонникам Украины в населенных пунктах, которые попадут в серую зону!
Им или пиз-ц, или съезжать надо семьями!
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Шо, Рюкзаков, відпрацьовуєш "випробувальний термін"?
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Разведение войск может стать первым шагом не только к деморализации армии, но и к началу гражданской войны в Украинеhttp://www.dsnews.ua/politics/vadim-denisenko-veroyatnost-grazhdanskoy-voyny-na-galichine-29102019161400
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Я тепер розумію чому напротязі всієї історії в Україні відбувалась така муйня, - ми спостерігаємо постійні гойдалки по алгоритму. Повстання - кровопролиття - перемога - просрали - розправа - гніт, і так по кругу.
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Патрули смертников несут службу. Или будущих перебежчиков.
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Уж хто бы булькал, токо не этот паразит, который туда и послал этих...
Падло квадратное, надеюсь, шо и на тебя удавка найдётся... Ублюдок.
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Эти патрули лихо пополнят обменный фонд орков. ЗЕнелох кроме обменов, причем обменов через жопуневыгодных, ничего своему зелоховозному населению предложить не может. Тока вот, кого менять теперь будет? Фонда то уже от паперэдников не осталось....
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