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 Экономика
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Все про:законопроект (2221) ЕБА (25)

 Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - Европейская Бизнес Ассоциация

В EБA раскритиковали необоснованно резкий рост налогового давления на отдельные отрасли, отмену принципа личной ответственности налоговых инспекторов, затруднение доступа бизнеса к кредитам.

Европейская Бизнес Ассоциация, объединяющая более 1000 украинских и иностранных компаний, работающих в Украине, направила официальное письмо на имя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с существенными замечаниями по законопроектам 1209, 1209- 1, 1210 и 1210-1.

Рассмотрение этих законопроектов запланировано парламентом на текущую неделю.

- Ряд предложений, которые содержатся в законопроектах, продолжает вызывать серьезное беспокойство у компаний-членов Ассоциации, - заявила в письме исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Всего в ЕБА определили 11 системных проблем данных законопроектов. В частности, бизнес выступает категорически против штрафных санкций по налоговым накладным, изменений в правила трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте, и тому подобное.

Особое внимание в Европейской Бизнес Ассоциации обратили на исключение из Налогового кодекса норм о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам.

- налогоплательщикам удалось наладить конструктивный диалог с налоговыми органами не в последнюю очередь благодаря этой сдерживающей норме в Налоговом кодексе. Призываем сохранить в НКУ принцип личной ответственности налоговых инспекторов - советует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Также в ЕБА негативно отнеслись к усложнению правил трансфертного ценообразования, что может существенно ударить по работе в том числе крупных иностранных инвесторов в Украине.

- Предложенные изменения расширяют права налоговых органов, возлагая значительное бремя на налогоплательщиков (например, предоставление налоговым органам информации о заключенных контрактах по сырьевым товарам), - объясняет Анна Деревянко.

В Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали осложнения процесса учета в налоговом учете процентов по кредитам и другим долговым обязательствам. По мнению ЕБА, это существенно ухудшит доступность кредитов для финансирования украинского бизнеса.

Кроме того, Европейская Бизнес Ассоциация обвинила народных депутатов в избирательном и необоснованно резком повышении налогового давления на отдельные отрасли промышленности.

Речь идет, в частности, о резком росте рентной платы при добыче полезных ископаемых, в т.ч. железной руды.

- Суммы налога вырастут в 4 раза и существенно увеличат себестоимость продукции. И это учитывая чрезвычайно высокую конкуренцию на этом рынке, в частности со стороны Российской Федерации, - напоминает Анна Деревянко.

Также в Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали сохранение обременительной системы администрирования акцизов на топливо и резкое повышение акцизов на табачные изделия, в частности на табакосодержащие изделия для электронагрева - что, по мнению ЕБА, противоречит нормам Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

- Также Ассоциация настаивает на неукоснительном соблюдении принципа стабильности налогового законодательства и поддерживает заявления премьер-министра Украины о том, что налоговая реформа должна начаться весной 2020, а изменения в налоговое законодательство должны вступить в силу с 2021, - заявила в официальном письме исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Источник: https://censor.net.ua/n3156612
 
 
 Топ комментарии
 
зато оцените скорость принятия законов.. Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - Европейская Бизнес Ассоциация - Цензор.НЕТ 2098
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так... не мутите... 1210 , так 1210...а то еще какими-то нам голову морочите
мы уже привыкать стали - что 1210 - это кака... не может же все быть в каке... или может?
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зато оцените скорость принятия законов.. Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - Европейская Бизнес Ассоциация - Цензор.НЕТ 2098
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За полезные ископаемые нужно платить -- все ноют за этот закон . а бюджет кто будет пополнять Законопроєкти 1209 та 1210 викликають серйозне занепокоєння бізнесу, - Європейська Бізнес Асоціація - Цензор.НЕТ 3224
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Про законопроект 1210 вже цензор відстрілявся декількома новинами.. А як там піроманка лєра в Лондоні себе почуває?
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 7 ч.7 часов назад

Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - Европейская Бизнес Ассоциация - Цензор.НЕТ 9166

«Меня бы НА ОДНУ НЕДЕЛЮ туда отправить. Я бы им устроил: кортежи *****, льготы ваши *****, дачи - *****. Всех вас *****.
Чтобы простой учитель жил, как президент, а президент этот жил, как учитель».


Шёл 6-й месяц «одной недели». Простые учителя всё ещё аплодировали Голобородьке.


Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - Европейская Бизнес Ассоциация - Цензор.НЕТ 9342

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Учителя уже на митингах аплодируют.
Они сделали это вместе.
Смачного!

"ОСВІТЯНИ ЗА ГІДНУ ЗАРПЛАТУ": ПІД РАДОЮ ТИСЯЧІ ВЧИТЕЛІВ ВИЙШЛИ НА МІТИНГ

29 жовтня до Києві з'їхалися вчителі з усієї України.
Освітяни наразі перебувають під стінами Верховної Ради, вони дзвонять у дзвіночки та вимагають зберегти гідну оплату праці, скорочений робочий час і добровільну сертифікацію.

Відповідне відео опублікувала "Радіо Свобода" у своєму Twitter.

https://tsn.ua/********/pid-radoyu-tisyachi-vchiteliv-vimagayut-pidvischennya-zarplat-1434543.html
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так... не мутите... 1210 , так 1210...а то еще какими-то нам голову морочите
мы уже привыкать стали - что 1210 - это кака... не может же все быть в каке... или может?
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тема интересов уже существующих "иностранных инвесторов" всегда очень интересна у нас в Украине ..... именно тем, что эти инвесторы как правило офшорные компании украинских олигархов и просто отмывают награбленные украинскими олигархами деньги
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Филип Морис это роскажи и рабочим с фабрики в Прилуках....а заодно и тем пенсионерам и бюджетникам которые перетопчутся примерно на 7 млрд грн...ну затянут пояса, а шо?
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я сторонник максимального подорожания табачных изделий ... пусть продадут 10 пачек сигарет вместо 100 , но в 10 раз дороже .. сумма налога в итоге не изменится ..
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Та вы шо ? А зебил ( а он не лох) сказал шо все тип топ , да быдло со слугами поддержало
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Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - Еврейская Бизнес Ассоциация..."

Так буде правільніше.
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Само существование *** является результатом отсутствия в Ураине цельного антитрастового законодательства: любые объединения предпринимателей в бизнес-структуры должны быть запрещены, как это сделано во всем цивилизованом мире.
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