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 Политика Украины, Общество
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Все про:Донбасс (19776) Золотое (82) Камельчук (1)

 "А кто такие лнр? Мы их уже признали?": Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook

Депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук написал, что "ВСУ и "ЛНР" подтвердили готовность начать разведение войск в Золотом", чем вызвал гневные комментарии под своим постом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Камельчука в фейсбуке.

В частности, читателей поста возмутила сама аббривеатура "ЛНР", что по их мнению свидетельствует о признании террористов.

А кто такие лнр? Мы их уже признали?: Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook 01

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"А кто такие лнр? Мы их уже признали? Российских войск там нет?" - спрашивает Александр Куликовский.

"Это легализация НВФ?" - также интересуется Василь Масний

В ответ Камельчук попросил критикующих назвать свой вариант, и ему предложили писать "российские войска", "оккупационные войска", "террористы", "боевики". Однако он так и не исправил свой текст.

А кто такие лнр? Мы их уже признали?: Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook 02

А кто такие лнр? Мы их уже признали?: Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook 03

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона начала в Золотом процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой на заседании трехсторонней контактной группы в Минске договоренностью.

Источник: https://censor.net.ua/n3156607
 
   
 Топ комментарии
 
Ви думаєте що воно здає Україну по шматочку бо невіглас?
А я думаю, що це не просто так, а за грубі гроші!
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане.

Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Надо было сказать не так: И я, и Путин сделали то, что хотел Путин.
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Скоро можна буде підписувати: екс-лєгітімний в екзилі...
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Надо было сказать не так: И я, и Путин сделали то, что хотел Путин.
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Зе признался же сам что хотел того же самого. Тоесть обстрелы, больше сотни убитых и раненных за последние пол года, потерянные очередные города ето все то что хотели и договаривались ЗЕ и *****.
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ПОРА ЗАКАЗЫВАТЬ ЗАУПОКОЙНУЮ ЗА ВЛАДИМИРОВ А КАКИХ каждый выберет себе сам....
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- ЗЕЛЯ НЕ ЛОХ.
- ЗЕЛЯ НЕ ЛОХ.
- ЗЕЛЯ НЕ ЛОХ??????????
НУ ИЗВИНИТЕ!!!!!!!!

На понимать, одно - даже полные лохи не бессмертны "А кто такие лнр? Мы их уже признали?": Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook - Цензор.НЕТ 224
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Ви думаєте що воно здає Україну по шматочку бо невіглас?
А я думаю, що це не просто так, а за грубі гроші!
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане.

Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Якщо Зєля пєддік, то й його слуги штопані ганд"ни.
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Хватит вомущаться. Пришла пора мочить СН и Монику Зеленски.

И мочить этих ватных сук надо было начинать еще летом.
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Ты еще здесь или уже мочишь ?
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Неслужившие/откосившие от армии сцыкуны размышляют про войну/армию!?
Эх, стал бы Президентом, в первую очередь погнал бы на передовую всех депутатов, министров и преЗедента!
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Скоро и Украина будет писаться в кавычках. Курочка по зернышку тук-тук-тук-тук-тук, как говорил *****.
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Так що, репарацій від Росії вже ніхто не чекае?
Вже міримося і з них знімуть усі санкції?
ЗЕроди!
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Большая ошибка порохоботов в том что они очень гневно плюются гавнецом думая что зелеботы поддерживают Зеленского в том что он сейчас творит. Зеленского поддержали из-за того что он обещал бороться с коррупцией, а не зато что он сейчас творит
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