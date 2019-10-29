 "А кто такие лнр? Мы их уже признали?": Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Камельчука в фейсбуке.
В частности, читателей поста возмутила сама аббривеатура "ЛНР", что по их мнению свидетельствует о признании террористов.
"А кто такие лнр? Мы их уже признали? Российских войск там нет?" - спрашивает Александр Куликовский.
"Это легализация НВФ?" - также интересуется Василь Масний
В ответ Камельчук попросил критикующих назвать свой вариант, и ему предложили писать "российские войска", "оккупационные войска", "террористы", "боевики". Однако он так и не исправил свой текст.
Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона начала в Золотом процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой на заседании трехсторонней контактной группы в Минске договоренностью.
- ЗЕЛЯ НЕ ЛОХ.
- ЗЕЛЯ НЕ ЛОХ??????????
НУ ИЗВИНИТЕ!!!!!!!!
На понимать, одно - даже полные лохи не бессмертны
А я думаю, що це не просто так, а за грубі гроші!
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
И мочить этих ватных сук надо было начинать еще летом.
Эх, стал бы Президентом, в первую очередь погнал бы на передовую всех депутатов, министров и преЗедента!
Вже міримося і з них знімуть усі санкції?
ЗЕроди!