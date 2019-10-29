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 Политика Украины
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 Разведение войск на Донбассе обсудят на Львовском форуме по безопасности

Дискуссия Львовского форума по безопасности, который пройдет с 30 октября по 1 ноября, начнется с обсуждения следующих вопросов: Кому поможет и для кого несет угрозу отвод Вооруженных Сил Украины вглубь украинской территории? Не повторяет ли Украина исторических ошибок? Какой должна быть стратегия страны в сфере безопасности?

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила сопредседатель форума, лидер политической партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

Она отметила, что последние новости с Донбасса делают нынешнюю тему форума: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" еще более актуальной.

"Россия - реальная угроза не только для Украины. На самом деле, эта страна уже превратила международную безопасность в сплошную, общую для всех, зону риска. И это является очень серьезным вызовом для многих стран мира. Впервые о такой "русской угрозе" открыто заговорили именно на Львовском форуме по безопасности, который три года подряд собирает ряд известных украинских и международных экспертов. Эта тема вновь будет ключевой в этом году", - добавила Сыроид.

В рамках Львовского форума по безопасности запланированы восемь дискуссионных панелей.

31 октября состоятся дискуссии:
- История: изучили ли мы ее уроки?
- Понимание и отрицание угроз
- Морская стратегия в Балто-Черноморском регионе: обеспечение безопасности через систему международного права
- Ответ на угрозу: военное измерение

На 1 ноября запланированы дискуссии:
- Будущее Балто-Черноморского региона глазами молодежи
- Украинские военнопленные без статуса, но с надеждой вернуться домой
- Медиа как критическая инфраструктура
- Критическая инфраструктура: стабильность или опасность?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский форум по безопасности 2019 откроет известный британский исследователь войны Лоуренс Фридман

В форуме примут участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.
Модераторами мероприятия будут сопредседатели форума Бен Ходжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроид.

Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - "формула Штайнмайера", особый статус Донбасса, Украина - в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона".

Львовский форум по безопасности-2019 состоится 30 октября - 1 ноября в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид

Источник: https://censor.net.ua/n3156605
 
 
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06.09.17 18:19
"Применение ВСУ на востоке Украины не конституционно", - вице-спикер ВР Сыроид. ВИДЕО

А не ты ли одно из тех чучел, кто привёл ситуацию к данным раскладам, женщина-сыроид?
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Теперь вы только и можете, что дисскутировать. Слуга показал народу болт с левой резьбой!!!
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История? Это самый важный предмет. Но уроки истории пошли не впрок, а значит пойдут зад. Не учили историю по книжкам, будем учить историю на своем горбу. Чего здесь обсуждать? Можем только наблюдать.
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Є ще одна хороша тема для форуму - що ми "зробили разом" і накуя
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В кацапских и сепарских СМИ трубят победу- укры отступают. ВЫ действительно теперь думаете что Украина когда то вернет таким образом дамбас и крым? Лично я очень сомневаюсь. Теперь для меня другой вопрос, я не хочу за свой счет кормить ту сепарскую клоаку по формуле капитулянта Зештанмаера.
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нет такого нигде. иначе уже бы давно состоялась встреча в нормандском формате . но что то путин не торопится подписывать с Украиной хоть что то. а то что Украина выдвинула требование распустить бандформирования вывести российские войска и ликвидировать лнр и днр только прибавило путину головной боли. плюс если встреча не состоится есть еще второй вариант с полной экономической блокадой оккупированных территорий.
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Не будет уже никакой блокады. Ты еще не понял? ***** уже не раз плевал на все договоренности и еще не раз плюнет и вытрет ими жопу. Все что сделает ета сопля зеленая Зештанмаер, умеющая только голышом танцевать на столе в ответ на не выполнение в очередной раз *****м договоренности ето начнет опять идти на уступки и просить новых переговоров уже на границах Днепра и Одессы.
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І що воно їм дасть - збираються переймати досвід для майбутнього развєдєнія лахов у Голичині? Разведение войск на Донбассе обсудят на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 9982
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я бы пошел на это мероприятие ..... мне нравятся организаторы..
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