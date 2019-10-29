 От принятия законопроекта 1210 в нынешнем виде выиграет в первую очередь Россия, - эксперт

От принятия законопроекта 1210 в нынешнем виде выиграет в первую очередь Россия. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Он отметил, что инициаторы законопроекта всегда могут отозвать его.

"Прежде всего, инициаторы - это как раз есть "Слуга народа" и члены комитета, налогового комитета, который возглавляет Данило Гетманцев", - напомнил эксперт.

"Законопроект №1210, где также очень много негативных, таких взрывных, возможно даже так можно сказать, новаций. Например, налогообложение, резкое поднятие ренты на добычу железной руды. Пострадают там определенные олигархи, но выиграют другие олигархи. Прежде всего, кстати, выиграет, в конечном итоге, если это будет в том виде внедрено, выиграет Россия. То есть российские поставщики этого сырья", - заявил он.

Напомним, законопроект № 1210 вводит целый ряд изменений в Налоговый кодекс, которые увеличивают налоговую нагрузку на многие отрасли украинской экономики, в том числе горно-обогатительную отрасль.