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 Экономика
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Все про:законопроект (2221) налоги (2706)

 От принятия законопроекта 1210 в нынешнем виде выиграет в первую очередь Россия, - эксперт

Законопроект № 1210 является противоречивым и затрагивает интересы многих олигархов.

От принятия законопроекта 1210 в нынешнем виде выиграет в первую очередь Россия. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Он отметил, что инициаторы законопроекта всегда могут отозвать его.

"Прежде всего, инициаторы - это как раз есть "Слуга народа" и члены комитета, налогового комитета, который возглавляет Данило Гетманцев", - напомнил эксперт.

"Законопроект №1210, где также очень много негативных, таких взрывных, возможно даже так можно сказать, новаций. Например, налогообложение, резкое поднятие ренты на добычу железной руды. Пострадают там определенные олигархи, но выиграют другие олигархи. Прежде всего, кстати, выиграет, в конечном итоге, если это будет в том виде внедрено, выиграет Россия. То есть российские поставщики этого сырья", - заявил он.

Напомним, законопроект № 1210 вводит целый ряд изменений в Налоговый кодекс, которые увеличивают налоговую нагрузку на многие отрасли украинской экономики, в том числе горно-обогатительную отрасль.

Источник: https://censor.net.ua/n3156601
 
 
 Топ комментарии
 
Тю.
Практически все, что делает СН и Моника Зеленски, делается исключительно в интересах Коломойского и Роиси.
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Если после "развода" войск русня не ликвидирует дыру и не отдаст контроль за границей, ты лично убьешся оп стену?
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а шо такое? Експерд с 112 очень рад за Россию. И зебилы тоже рады...
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Да!Ликвидация ДНРы и восстановление контроля границы Украины - это и есть Капитуляция !Капитуляция ДНРы и России ! Каждый путе-бот против такой капитуляции !
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Если после "развода" войск русня не ликвидирует дыру и не отдаст контроль за границей, ты лично убьешся оп стену?
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Развод войск это всего лишь условие Нормандской встречи во там будут решать самое главное ! Если все пойдет как надо то не будет никаких ЛДНРы и Украина будет контролировать границу с россией в тех районах !
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А если не пойдет "как надо",- ты с разбегу в стену вместе с моникой?
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Тю.
Практически все, что делает СН и Моника Зеленски, делается исключительно в интересах Коломойского и Роиси.
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Да, это очевидно, что все законы Слуг народа в пользу России, агрессора. Как это ни странно украинская власть работает на РФ и Путина. Все что она делает в последнее время очень хвалят злейшие враги Украины - Путин, Сурков и т.д.
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Вже друга новина на цензорі з думкою цього потужного експерта, котру він висловив на медведчуковському 112.. Співпадіння ?
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а шо такое? Експерд с 112 очень рад за Россию. И зебилы тоже рады...
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Так он сказал что зе - придурок ! Ты рад експерду ? )
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Петя-путе боты верят не только 112 каналу а всему российскому тв!)
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Чого ви? Вовика так хвалять. "Хорошая новость, - помощник Путина Сурков похвалил начало разведения сил в Золотом"
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Так этому и в ЕС рады и большинство в Украине !
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Головне, що швидка капітуляція пуйлу сподобалось.
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Мнение пуйла тока петя-путе ботов интересует ! Украина будет контролировать границу - это и есть капитуляция пуйла и ликвидация днрЫ !
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Контролювати кордон будуть після того, як сепарня розлізеться по всій Ураїні? Це ліквідація лднр? І що ж там з кримом?
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Ты боишься шо у каждого в Украине будет граната или думаешь шо сепарня не под контролем СБУ будет ? За Крым откуда я знаю ?- в инете ничего почти нет - все мировые лидеры старательно обходят эту тему !
Мое личное предположение после того как мирно решат с Донбассом и границей ! Ес и НАТО будут вести переговоры про членство Украины в НАТО в обмен на какой то статус Крыма может быть российский статус! Выигрыш такой вариант или проигрыш - не знаю .....
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так принимайте скорее...и так столько времени потеряно...рашка вам не простит ))))
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затрагивает интересы многих олигархов
А пересічних?
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значит надо принимать этот закон ... если 112-й заистерил , значит надо голосовать за )))
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Виктор Скаршевский, старший менеджер проектов Киотского протокола «Метинвест Холдинга», рассказал об опыте утилизации шахтного метана на одной их шахт «Краснодонуголь»

Дальше можно не читать...
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