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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2221) коррупция (7545)

 Подготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт

Все законопроекты, подготовленные нынешним финансовым комитетом, нужно отозвать и проверить на предмет коррупции.

 Такое заявление в эфире телеканала "112 Украина" сделал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Я думаю, чтобы вернуть репутацию и вообще, в принципе, выйти из этого скандала красиво и эффективно, необходимо сейчас приостановить работу этого комитета и перепроверить полностью все законодательные акты, которые проходили этот комитет на элемент коррупции", - считает он.

Позже он уточнил, что "когда говорю приостановить и провести аудит, естественно необходимо приостановить работу - это отозвать по большому счету". Скаршевский отметил, что законопроекты проходят такую проверку, но та скорее "механическую".

"Посмотреть, была ли коррупция также и в других законопроектах, потому что если глянуть, именно этот комитет как раз источник очень многих скандалов. Во-первых, то, что мы выдели с ФОПами то, что происходит наезд на ФОПов. То, что происходит с табачной отраслью. Уже объявили о планах и даже частично приостановили работу некоторые табачные фабрики - одни из самых больших налогоплательщиков. Передел на рынке оценочных услуг", - отмечает он.

Напомним, 18 октября налоговый комитет ВРУ не смог поддержать законопроект № 2047-д об отмене коррупционных схем в оценке недвижимости. Появились заявления о якобы подкупе 11 членов комитета, которые получили за голосование "против" по 30 тыс. долл.

Через некоторое время СМИ сообщили, что Офис президента требует от членов финансового комитета пройти тестирование с применением полиграфа в связи с этим голосованием.

САП открыла производство для проверки опубликованной в СМИ информации.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.

Источник: https://censor.net.ua/n3156599
 
 
 Топ комментарии
 
Подготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт

От же ж надоедливый. Тебе ж объясняют - с коррупцией покончено.
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Обратите внимание: "в эфире телеканала "112 Украина" сделал экономический эксперт "Подготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт - Цензор.НЕТ 9173 - вот он уровень "ЦензораПодготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт - Цензор.НЕТ 9285
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О, схоже ти в курсі)
Так хто кришує корупцію? Раніш президент був а зараз хто?
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Подготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт

От же ж надоедливый. Тебе ж объясняют - с коррупцией покончено.
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Та действительно - дурачек кокой-то. Коррупции то уже нету - шакаладник не крышует
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О, схоже ти в курсі)
Так хто кришує корупцію? Раніш президент був а зараз хто?
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Так хто поборов та вікорінив корупцію в Україні?
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найвеличніший лідєр, нє?) Бурштин, лісорубів, контрабанду і корупцію. Всьо побідив)
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Обратите внимание: "в эфире телеканала "112 Украина" сделал экономический эксперт "Подготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт - Цензор.НЕТ 9173 - вот он уровень "ЦензораПодготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт - Цензор.НЕТ 9285
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К выражению "Пи..ть - не мешки ворочать" возражения есть?
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Да я понимаю, что соевым идиотам главное красивое "бла-бла-бла".Подготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт - Цензор.НЕТ 9603
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Це вкрай важливо..Чорні ріелтори сидять в ВР.
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Отозвать, проверить, возбудить дела.
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Порохоботы, а чего вы уже сепаров в попу целуете и цитаты публикуете? Петька приказал?
"Министр финансов Оппозиционного правительства Виктор Скаршевский во время презентации Оппозиционного правительства, в Киеве, во вторник, 31 марта 2015 г. В Киеве 31 марта прошла презентация Опозиционного правительства во главе с Борисом Колесниковым. "
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Стягнім його за яйця й спитаймо документа!
А як не покаже - почнемо **здити,
Я **здити люблю!(с)
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Слава залетел

"Сьогодні під Верховною Радою України планується акція протесту освітян.
Причина - правка партії "Голос" до законопроєкту "Про повну загальну середню освіту", яка передбачає впровадження 40-годинного робочого тижня для педагогів.
Я б хотіла звернутися до наших освітян і запевнити, що Міністерство категорично не підтримуватиме таких новацій", - стверджує міністерка.
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