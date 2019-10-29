 Подготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт

Такое заявление в эфире телеканала "112 Украина" сделал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Я думаю, чтобы вернуть репутацию и вообще, в принципе, выйти из этого скандала красиво и эффективно, необходимо сейчас приостановить работу этого комитета и перепроверить полностью все законодательные акты, которые проходили этот комитет на элемент коррупции", - считает он.

Позже он уточнил, что "когда говорю приостановить и провести аудит, естественно необходимо приостановить работу - это отозвать по большому счету". Скаршевский отметил, что законопроекты проходят такую проверку, но та скорее "механическую".

"Посмотреть, была ли коррупция также и в других законопроектах, потому что если глянуть, именно этот комитет как раз источник очень многих скандалов. Во-первых, то, что мы выдели с ФОПами то, что происходит наезд на ФОПов. То, что происходит с табачной отраслью. Уже объявили о планах и даже частично приостановили работу некоторые табачные фабрики - одни из самых больших налогоплательщиков. Передел на рынке оценочных услуг", - отмечает он.

Напомним, 18 октября налоговый комитет ВРУ не смог поддержать законопроект № 2047-д об отмене коррупционных схем в оценке недвижимости. Появились заявления о якобы подкупе 11 членов комитета, которые получили за голосование "против" по 30 тыс. долл.

Через некоторое время СМИ сообщили, что Офис президента требует от членов финансового комитета пройти тестирование с применением полиграфа в связи с этим голосованием.

САП открыла производство для проверки опубликованной в СМИ информации.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.