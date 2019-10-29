 В Днепре за 4 года отремонтировали и заменили почти 70 км тепловых сетей

Одной из проблем было состояние тепловых коммуникаций и систем подачи тепла в целом. Поэтому в Днепре сделали диагностику систем и провели реформу теплообеспечения. На все это из бюджета города выделили всего около миллиарда гривен, сообщили в пресс-службе мэра.
Главная цель - достичь реальной энергоэффективности, которая позволит экономить прежде всего горожанам.
В общем до 2016 года более трети сетей теплоснабжающих предприятий Днепра были изношены или находились в аварийном состоянии. Поэтому ранее на отопительный сезон приходилось немало прорывов и аварий. Это наносило немалый финансовый ущерб. Тепло терялось на пути к домам.
"Благодаря сложному, затратному, энергоемкому процессу в этом году мы зашли в отопительный сезон, пожалуй, с лучшими за все предыдущие годы показателями. Не было технических аварий, срывов. Мы быстро подключились", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время выездной пресс-конференции 29 октября.
Так, за последние четыре года отремонтировали и заменили почти 70 км тепловых сетей, восстановили 180 км теплоизоляции на внешних трубах, что также снижает теплопотери. Кроме этого, обновлялось оборудование котельных, которое местами стояло еще с 1970-х годов. Более тщательно следят за давлением и температурой - их регулируют соответствии с погодными условиями, чтобы люди не переплачивали за тепло, которое вылетает в форточку.
В то же время Борис Филатов призвал горожан обращаться в мэрию о проблемах с остальными сетями и теплотрассами.
чи майстр піару зіштовхнувся з майстром обсіралова і виграв ?
Вся канализационная сеть в городах износилась и держится на честном слове....
це не теперішній мер винний.
і навряд чи він міг знайти колосальні кошти, щоб вчинити капітальний ремонт.
То ж за наворованные боригами деньги?! Однозначно разобрать и сделать с новыми лицами!