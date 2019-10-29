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 Общество
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Все про:Днепр_город (2859) Филатов (365)

 В Днепре за 4 года отремонтировали и заменили почти 70 км тепловых сетей

В течение последних лет мэрия Днепра системно инвестировала в обновление городских систем отопления и теплоснабжения.

Одной из проблем было состояние тепловых коммуникаций и систем подачи тепла в целом. Поэтому в Днепре сделали диагностику систем и провели реформу теплообеспечения. На все это из бюджета города выделили всего около миллиарда гривен, сообщили в пресс-службе мэра.

Главная цель - достичь реальной энергоэффективности, которая позволит экономить прежде всего горожанам.
В общем до 2016 года более трети сетей теплоснабжающих предприятий Днепра были изношены или находились в аварийном состоянии. Поэтому ранее на отопительный сезон приходилось немало прорывов и аварий. Это наносило немалый финансовый ущерб. Тепло терялось на пути к домам.

"Благодаря сложному, затратному, энергоемкому процессу в этом году мы зашли в отопительный сезон, пожалуй, с лучшими за все предыдущие годы показателями. Не было технических аварий, срывов. Мы быстро подключились", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время выездной пресс-конференции 29 октября.
Так, за последние четыре года отремонтировали и заменили почти 70 км тепловых сетей, восстановили 180 км теплоизоляции на внешних трубах, что также снижает теплопотери. Кроме этого, обновлялось оборудование котельных, которое местами стояло еще с 1970-х годов. Более тщательно следят за давлением и температурой - их регулируют соответствии с погодными условиями, чтобы люди не переплачивали за тепло, которое вылетает в форточку.

В Днепре за 4 года отремонтировали и заменили почти 70 км тепловых сетей 01

В то же время Борис Филатов призвал горожан обращаться в мэрию о проблемах с остальными сетями и теплотрассами.

Источник: https://censor.net.ua/n3156595
 
 
 Топ комментарии
 
Не правильно написал!!! Надо так: "Благодаря чуткому руководству святейшего ПерЗедента Зеленкина, и успешному преодоление коррупции в высшей власти Днепр гениально подготовился к зиме!!!"
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От любви к каламойскому до парашенко - один шаг ))
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Боря - не кажи "гоп" , поки не перескочиш.. От закінчиться опалювальний сезон - тоді й розкажеш нам про свої здобутки . Ти мені більш подобався як мер на початку свого перебування в кріслі, а потім в тебе пішло щось не так. Ти з Новим мостом розберись, та зі своїм заступником мишком лисенко - на ньому ж висить не тільки підозра в розкраданні на ремонті мосту, а ще й підозра в фінансуванні ордло..
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От любви к каламойскому до парашенко - один шаг ))
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а шо, він не правду хіба сказав ?
чи майстр піару зіштовхнувся з майстром обсіралова і виграв ?
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скоро мы узанем, поле суда над его замом.
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По 17,5 км в год,по 48 метров в день - прям рекорды первых пятилеток.
Вся канализационная сеть в городах износилась и держится на честном слове....
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у всіх містах каналізація зносилась.
це не теперішній мер винний.
і навряд чи він міг знайти колосальні кошти, щоб вчинити капітальний ремонт.
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В качестве доказательства скинул фотку с пятиметровой высоты. И недорого - технологии - покрашенные 10 метров трубы и два мотора с пульвизатора.
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Не правильно написал!!! Надо так: "Благодаря чуткому руководству святейшего ПерЗедента Зеленкина, и успешному преодоление коррупции в высшей власти Днепр гениально подготовился к зиме!!!"
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Разобрать!

То ж за наворованные боригами деньги?! Однозначно разобрать и сделать с новыми лицами!
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Боря - не кажи "гоп" , поки не перескочиш.. От закінчиться опалювальний сезон - тоді й розкажеш нам про свої здобутки . Ти мені більш подобався як мер на початку свого перебування в кріслі, а потім в тебе пішло щось не так. Ти з Новим мостом розберись, та зі своїм заступником мишком лисенко - на ньому ж висить не тільки підозра в розкраданні на ремонті мосту, а ще й підозра в фінансуванні ордло..
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Есть кто из Днепра? Сколько стОит квадратный метр у вас? Какой тариф?
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Ок, а сколько в прошлом сехоне платили заметр? В январе, например? У нас в городе уже объявили, что 55 гривен с копейками будем платить.
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в январе было около 34 грн/кв.м. Каждый месяц по разному. Зависит есть ли счетичк или нет.
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)) У нас - январь 56 гривен, 42 копейки. За 3-х-комнатну. квартиру - вышло 3520 гривен. 35 коп. Красиво)) Откуда они эти цифры берут...
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Филатов все-равно проиграл. А Беня выиграл. Всегда есть тот, кто проигравает и тот, кто выигрывает. Мне вот интересно: через некоторое время, когда беня и его буратины будут валить в Израиль или Швейцарию с миллиардами(а их будет немало), здесь еще что-то останется?
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та филатова в днепре нет он сыбался и ждет результатов расследования по мосту и прочим делам
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