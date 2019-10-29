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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2929) ГПУ (9436) прокурор (925)

 НАБУ будет помогать ГПУ в проверке добропорядочности прокуроров

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет обмениваться информацией с Генеральной прокуратурой Украины в рамках проведения аттестации прокуроров и отбора кандидатов на должности в органы прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Совместным приказом генерального прокурора Руслана Рябошапки и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника утвержден Порядок сотрудничества ГПУ и НАБУ относительно возможного обмена информации, необходимой для обеспечения формирования объективной характеристики кандидатов на должности прокуроров, в том числе в рамках аттестации прокуроров для перевода их в новые органы прокуратуры", - говорится в сообщении.

НАБУ по запросу ГПУ предоставляет сведения о соответствии таких кандидатов требованиям добропорядочности и других характеристик кандидата.

Отмечается, что НАБУ вправе по собственной инициативе подавать кадровой комиссии органов прокуратуры сведения, а также другую информацию, предусмотренную действующим законодательством. 

Также приказ регламентирует привлечение сотрудников НАБУ к проведению отбора кандидатов на должности в органы прокуратуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156593
 
 
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Канцлерский суд штата Делавер в США принял ряд громких решений по иску против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых вместе с их партнерами заподозрили в создании "преступной сети" и завладении активами на сумму более 674 млн долларов......... Что все это значит для Коломойского и Ко
21 июля 2019 года суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения, что фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов.
Это, прежде всего, имеет принципиальную особенность, позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры.

Таким образом правоохранители США получили право доставлять Коломойского и Ко для их участия в заседаниях.
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Все рівно прокурорами стануть вірні Зєлєпуті махрові коропціонери.
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Добропорядочность прокуроров, спасибо давно так не смеялась))))))
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