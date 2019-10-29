 Хорошая новость, - помощник Путина Сурков похвалил начало разведения сил в Золотом

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", - заявил Сурков.
Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона начала в Золотом процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой на заседании трехсторонней контактной группы в Минске договоренностью.
"При Порошенко такого не было..."
Или Коломойша еще раздал новых методичек?
- Он был бы еще замечательнее, если бы болтался на рее!
Остров сокровищ
Действия «слуги» гласят
Что в партии на пятьдесят
Где половина с них глупцы
А половина ж падлецы.
Круто народу они врали
И проукраинских не брали
Партия «клоунов» рулит
Из "новых", чистеньких элит.
Таких парней не видел свет
Нормальных точно у них нет
Там половина за евреев,
Другая за русских халдеев.
29.10.2019 г.
Анатолий Березенский
наверно в конспиративных целях...
))))))))))0
https://columnist24.com.ua/zaxarova-zastupilas-za-zelenskogo-obviniv-bojcov-oos-v-sryve-minskix-soglashenij/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Один - дебіл
Другий - не лох
У «слуг» такий поділ
Та владних скоморох.
У них «великі» люди
Із одного «кварталу»
Керують нами всюди
Дурять націю чималу.
Інвесторів лякають
І надбання руйнують
Скрізь патріотів лають
А «сепарів» шанують.
Їм рейтинги давали
Із Московії боти
Як це робити, знали,
Аби фронт розколоти.
«Слугам» потрібно мир,
Та кожен миру хоче
Це ж із Московії упир
Із дурнів вас, регоче.
Цим загнав у капкан,
Тут миром і не пахне
У Путіна є план
Цим «миром» вас і жахне.
Капітуляція - не мир,
А здача України
Армія - їх командир
І на краще тут зміни.
Та шлях до НАТО, ЕС
Це точно мир навіки
Немає інших тут чудес
Розумні знають чоловіки.
28.10.2019 р
Анатолій Березенський