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 Экономика
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Все про:Газ (9155) Тарифы на газ (153)

 Повышение тарифов на транспортировку газа втрое является нелегитимным, - юрист

Анонсирован проект, в котором тарифы на транспортировку газа в Украину в среднем в три раза выше, чем действующие сейчас.

Уже в начале декабря тарифы на транспортировку газа могут вырасти втрое. Об этом шла речь на открытом заседании ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" ГП УТГ, которое оказалось закрытым для журналистов, передает "5 канал".

По словам участников собрания, им анонсировали проект, в котором тарифы на транспортировку газа в Украину в среднем в три раза выше, чем те, которые действуют сейчас. Вступить в силу они могут уже с декабря этого года.

"Это необоснованно. Эта инициатива касается абсолютно всего рынка: как промышленных, так и бытовых потребителей. Все присутствующие на встрече высказались, что это приведет к полному коллапсу на рынке", - отметил Олег Бакулин, юрист в газовой сфере.

Профессиональный юрист напомнил, что ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" - вновь образованное дочернее общество "Укртрансгаза". Ему планируется передача функции эксплуатации отечественной ГТС. Впрочем, на сегодня этот процесс юридически не закреплен. И никаких полномочий повышать тарифы у предприятия нет.

"Общество само по себе в рамках действующего законодательства не может быть оператором газотранспортной системы. То есть, оснований на сегодня нет. Не пройдена сертификация, нет лицензии, не решен вопрос передачи активов. Оператором может стать еще, например, тот же Минифин", - добавил Олег Бакулин.

Сейчас ознакомиться с проектом повышения можно на сайте ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в разделе "Тарифы" . Там указано, что уже с декабря этого года для внутренних точек входа тариф увеличится в 2,5 раза, затем, с 2020-го - еще вполовину. Для точек выхода - сейчас на 50%, далее - втрое. Профильные ассоциации назвали их неподъемными как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3156583
 
 
 Топ комментарии
 
А как так получается - марадьор варавал а тарифы были втрое ниже чем когда бубочка не варует? Зебилы проясните?
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Эпоха Нищеты пришла!

Слава Зебилам!
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А как так получается - марадьор варавал а тарифы были втрое ниже чем когда бубочка не варует? Зебилы проясните?
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петюшары не знают что если незаконно то ничего повышать не будут?порохоботы или дегенераты или дегенераты-дауны
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Так это ж брехливый пецин 5канал рассказал, что незаконно. Ты шо, вася, рошенок насосался?

От когда скабейчучка на г+г скажет, что незаконно - тогда да... А пока всё законнно.
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так зелена шмаркля з першого дня інавгурації порушує закони - і нічо, все законно
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марадьор это мыролюбный свиновальц с замашками карманного реформиста?
Что ты там хотел проблеять про цену на хаз времен винницкого вальцманата?
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Партия "Слуга нелоха" сказала - надо, 73% избирателей ответили - есть!!!
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Это что бы не повышать цену *****, наказать своих?
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Ох уж эти порохоботы!
Любой семидесятитрехпроценнтный знает, что любое повышение тарифов если оно исходит от солнцеликого Зе и его Зе-команты это покращення, ведь начинается этоха экономического роста!!!
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Интересно этот юрист вообще понимает значение термина "легитивность"?! Хотя это показательно учитывая, что нынешний преЗедент тоже юрист но в юриспруденции не то что полный ноль, но даже в минуса залез
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вот оно, как: уже газ нелегитимен...неспроста янукович говорил, что он легитимен...он что-то знал
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Сегодня Зеля выдал: "Я впевнений, що ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву"!?
Вопрос: повышение тарифа - это прорыв или рывок???
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опять проплаченные марадьором иксперды доказывают, что повышение тарифов и цен - зло, не понимая, что при высоких ценах население больше платит, т.е. в экономику идет больше денег, которые иначе лежали бы мертвым грузом под матрасами и в стеклянных банках. оздоровление экономики идет полным ходом, это просто не каждому дано осознать. те, кто выживут, непременно поблагодарят президента и премьера, я не сомневаюсь.
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Я дивлюсь зниження тарифів мчиться експресом.
Вчора ще побачив, що гречка до 28-29 гривень здешевшала.

Нє,нє, нє... 73% не лошари. Нє, нє, нє.
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а че это за юрист...он в 95 квартале участвовал??? Ну тогда пусть сидит и не вякает
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Сидять пдлюки і ковиряються в жо** (в носі) та все придумують, ага тутА нам урЄзалі, а ми тутА піднімемо, все одно лохи заплатять...
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Он вам не лох, на... Аружьіе сюда, на....
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Да ладно.
Можно подумать, что хоть что-то из сделанного после 21 апреля сосками Коломойского было законным и легитимным.

И ничо. Пипл хавает...
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Ну шо сукины диты,хотилы халявы зеБильнои а получылы шо ? А получылы дырку вид бублыка та писюн в дупу.
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Вы как хотите, а я злорадствую... зебилоиды, я от всей души ржу... зебелобы, вас 73%, а у меня 25...см...
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Таке враження, що у знаменнику будь-яких подій лежить відомий неписаний закон "Багаті повинні багатіти " . Він у нас замінює все: принципи, здоровий глузд, соціальну справедливість...
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О чем вообще крик? Тарифы на транспортировку в 3 раза!!!! А в копейках это сколько??? 2 копейки за куб?
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не переживай, зелох все сделает правильно, вы главное не шумите и все будет хорошо
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Да .... цена транспортировки российского газа была в три раза меньше рыночной европейской цены.
Такие документы подписала Тимошенко, потом уже и Порошенко.
Это в чистом виде не прикрытая взятка.
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Там есть нюанс о котором не сказали, что новые тарифы прогнозируют на основании нулевого транзита в сторону западной Европы, поэтому вполне логично что с нового года мы все будем платить за эту ГТС, по сути не важно это будет через бюджет или через тарифы, всегда за все платит потребитель... вот только зачем такая ГТС нужна, если по ней не будет транзита, вопрос остается открытым.
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