Уже в начале декабря тарифы на транспортировку газа могут вырасти втрое. Об этом шла речь на открытом заседании ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" ГП УТГ, которое оказалось закрытым для журналистов, передает "5 канал".
По словам участников собрания, им анонсировали проект, в котором тарифы на транспортировку газа в Украину в среднем в три раза выше, чем те, которые действуют сейчас. Вступить в силу они могут уже с декабря этого года.
"Это необоснованно. Эта инициатива касается абсолютно всего рынка: как промышленных, так и бытовых потребителей. Все присутствующие на встрече высказались, что это приведет к полному коллапсу на рынке", - отметил Олег Бакулин, юрист в газовой сфере.
Профессиональный юрист напомнил, что ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" - вновь образованное дочернее общество "Укртрансгаза". Ему планируется передача функции эксплуатации отечественной ГТС. Впрочем, на сегодня этот процесс юридически не закреплен. И никаких полномочий повышать тарифы у предприятия нет.
"Общество само по себе в рамках действующего законодательства не может быть оператором газотранспортной системы. То есть, оснований на сегодня нет. Не пройдена сертификация, нет лицензии, не решен вопрос передачи активов. Оператором может стать еще, например, тот же Минифин", - добавил Олег Бакулин.
Сейчас ознакомиться с проектом повышения можно на сайте ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в разделе "Тарифы" . Там указано, что уже с декабря этого года для внутренних точек входа тариф увеличится в 2,5 раза, затем, с 2020-го - еще вполовину. Для точек выхода - сейчас на 50%, далее - втрое. Профильные ассоциации назвали их неподъемными как для промышленных, так и для бытовых потребителей.
Повышение тарифов на транспортировку газа втрое является нелегитимным, - юрист
Анонсирован проект, в котором тарифы на транспортировку газа в Украину в среднем в три раза выше, чем действующие сейчас.
Уже в начале декабря тарифы на транспортировку газа могут вырасти втрое. Об этом шла речь на открытом заседании ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" ГП УТГ, которое оказалось закрытым для журналистов, передает "5 канал".
Слава Зебилам!
От когда скабейчучка на г+г скажет, что незаконно - тогда да... А пока всё законнно.
Что ты там хотел проблеять про цену на хаз времен винницкого вальцманата?
Любой семидесятитрехпроценнтный знает, что любое повышение тарифов если оно исходит от солнцеликого Зе и его Зе-команты это покращення, ведь начинается этоха экономического роста!!!
Вопрос: повышение тарифа - это прорыв или рывок???
Вчора ще побачив, що гречка до 28-29 гривень здешевшала.
Нє,нє, нє... 73% не лошари. Нє, нє, нє.
Можно подумать, что хоть что-то из сделанного после 21 апреля сосками Коломойского было законным и легитимным.
И ничо. Пипл хавает...
Такие документы подписала Тимошенко, потом уже и Порошенко.
Это в чистом виде не прикрытая взятка.