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 Экономика
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Все про:Газ (9155) Тарифы на газ (153)

 Рост тарифов на транспортировку газа в 3 раза является катастрофой для всего рынка, - нардеп Магомедов

Свое возмущение обнародованным проектом ООО "Оператор ГТС Украины" выразил ряд ассоциаций.

Инициативу вновь созданного ООО "Оператор ГТС Украины", дочернего общества "Укртрансгаз" о фактически троекратном повышении тарифов на газ, раскритиковали участники рынка, передает 5 канал.

Свои аргументы "Оператор" изложил на специальном заседании, которое анонсировалось как открытое, но прессу на него не пустили. Также на нем отсутствовали представители Министерства финансов, регуляторного комитета и других государственных органов. А сами инициаторы, как отмечают участники, оказались не компетентными ответить на поставленные вопросы.

"Мы так и не смогли получить ни одного квалифицированного ответа на этом заседании. Инициаторы его не могли объяснить ключевых моментов, таких как нулевая ставка транзита, которая берется в расчет", - отметил народный депутат Муса Магомедов.

В то же время информацию о повышении тарифов "Оператор ГТС Украины" обнародовал на своем сайте. Согласно проекту - уже с декабря тарифы могут вырасти местами втрое. Участники встречи в своих мнениях были единодушны: такие цифры для реального сектора неподъемные.

"Это" сырой "проект. Его цифры ничем не подтверждены. Он приведет к тому, что цена для потребителей увеличится втрое. Это катастрофично, как для населения так и для промышленности", - добавил Магомедов.

Свое возмущение обнародованным проектом выразили и ряд ассоциаций. В силу отсутствия на собрании представителей компетентных государственных органов и всех юридических полномочий в ООО "Оператор ГТС Украины", они в общем поставили под сомнение легитимность такой инициативы и самого собрания.

Источник: https://censor.net.ua/n3156581
 
 
 Топ комментарии
 
Как? Не будет халявы? Так не за это мудрый нарид голосовал! Долой таких слуг! Веркасердючка наш новый презедент!
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Все правильно!!!!!

Эпоха бедности прошла!! Наступает Эпоха Нищеты!!!
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Как? Не будет халявы? Так не за это мудрый нарид голосовал! Долой таких слуг! Веркасердючка наш новый презедент!
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Сердючка гівно!Дайош Діму Коляденка!
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Все правильно!!!!!

Эпоха бедности прошла!! Наступает Эпоха Нищеты!!!
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Да лох это как самый наймудрейший нет во мнодественном числе при власти идиоты шариковы подонки мрази предатели агенты Кремля ссученные политпроститутки конченные негодяи чье место на фонарных столбах и давно...
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Пройшов програму розвитку топ-менеджерів Групи «Метінвест» в московській школі управління Сколково[5].
Працює у сфері виробництва з 2003 р. З липня 2005 р. очолював наглядову раду ВАТ «Запоріжкокс». З 2009 р. - генеральний директор «Запоріжкоксу». З листопада 2012 р. - генеральний директор ПАТ «АКХЗ»[5].
Кандидат у народні депутати на парламентських виборах у 2019 р. від Опозиційного блоку (виборчий округ № 45, міста Авдіївка, Ясинувата, Київський район міста Донецька, Ясинуватський район)

Проще говоря - снова Ахметову пытаются урезать сверхприбыли.
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Да ну его в сторону того Ахметова ))))

Ты лично рад, что лично для тебя газ теперь подорожает ?
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...дешевому газу новые комфортные условия транспортировки... чтобы бой тары свести к минимуму....как же ж этому не радоваться - гордость распирает
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Для меня подорожание газа происходит путем постановлений НКРЭКУ как это было неоднократно сделано предыдущие 5 лет, то есть решением государства. Подорожание транспортировки газа для посредников не означает автоматическое его повышение для конечного потребителя - они не могут самовольно поднять его цену, придется всего лишь не так много жрать сверхприбылей.
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чем меньше какой-нибудь зебил разбирается в сути вопроса, тем больше сверхприбыля ему там кажутся.

сверхприбыля у Бени, который покупает сырьё втрое дешевле рыночной цены за счёт государственных дотаций на уголь.
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Коли Слуги народу зменшать тарифи на газ?
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в этой новости уменьшили в три раза Рост тарифов на транспортировку газа в 3 раза является катастрофой для всего рынка, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 2811 Рост тарифов на транспортировку газа в 3 раза является катастрофой для всего рынка, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 2811 возрадуйтесь зелебобики))
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5 канал со своими спикерами уже начинает откровенно вредить переговорам по транспортировке газа с россией ... это уже конкретно работа в стиле 5-й колонны Кремля... Что вы творите? .... торг еще не начался по сути ... все завышают цену и свои требования на начальном этапе .. а тут 5-й канал начинает бить своих же
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при чём тут переговоры ?

речь о внутренних расценках на транспортировку.
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так они же связаны .... не могут расценки на транзит превышать внутренние ... здесь четкая логика
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"5 канал вредит переговорам с россией" Рост тарифов на транспортировку газа в 3 раза является катастрофой для всего рынка, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 2666 Рост тарифов на транспортировку газа в 3 раза является катастрофой для всего рынка, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 2666 Рост тарифов на транспортировку газа в 3 раза является катастрофой для всего рынка, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 2666 Бред сумасшедшего.
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вы наверное не знаете что мы стоим на пороге очередной газовой войны между нароссией и Украиной ... погуглите
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мы уже шестой год в реальной войне...

погугли.

И с каких это пор скрывать новости стало патриотичным ?

Ну не 5 канал написал бы об этом, а 112-й или ВВС, или Новый,

какая, нахрен, разница ?
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погуглите .... Порошенко не признал офицально войну ... у нас война только на словах и по сути .. но нет юридического подтверждения .... на международном уровне у нас конфликт на Донбассе ...... такова реальность ... и я не вижу чтоб 5-й канал поднимал эту тему хотя бы сейчас .. не говоря уже о новой партии Порошенко... а почему меня оскорбляет и напрягает именно 5-й канал? .. да потому что они позиционируют себя как патриоты Украины и профессионалы .. тем более международники ..
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Порошенко не признал офицально войну ..


Зебил, войну официально признаёт государство Украина путём принятия соответствующего закогодательства,

а не Порошенко или другой какой-то человек.

Территории признаны оккупированными.
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Дивно, адже за твердженнями реформаторів гідності зростання тарифів на комуналку виявилося для українців таким цілющим.
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и это так и есть.

но зебилы захотели шары и выбрали других.

теперь получите и распишитесь
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За все, що отримають ЗЕвиборці, вони, звісно ж, розпишуться (хоча б на найближчих місцевих виборах). Та це аж нік не знімає відповідальності за миздобутки з їхніх папєрєдніків, а вони ж тієї відповідальності ледь нюхнули. Мало того - деякі ще й досі папєрєдні посади займають!
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за шо конкретно мають нести відповідальність попередники ?
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Очень хорошая новость, особенно для зелохов! Хавай - ТЕ!
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Ну так экономический же прорыв, экономический рост на 40% и конец эпохи бедности.

Нормуль. Зебилы должны заплатить деньгами, заплатить кровью, заплатить жизнями за то, что сделали 21 апреля.
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Епоха бідності скінчилася. Підвищуйте хочь в 10 разів. У зебнів заробітна платня по 4000$
Їм все одно гроші нікуди дівати.
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Слушайте! Вы и такие, как Вы, которые без устали повторяете одно и то же: Вова Зеля - клоун. А вы все кто? Шутите? Вам смешно. К чему все ваши подобные комменты? Кому они адресованы? Вы ж вроде тоже не жители Майами или Лондона. Зачем так поступать? Все эти "покращення" коснутся всех. И это - НЕСМЕШНО! Не надоело еще трындеть одно и то же... каждый день. Либо помолчите, либо пишите что-то стОящее. Зайдешь почитать мнение людей, ага, щасс. Одни гадости и писанина ни о чем.

И ради справедливости) Господин По сколько раз за свою каденцию на посту президента повышал газ, электричество, воду и, естественно, отопление? Идите и сравните тарифы в 2014 году и сегодняшние. Так что, как говорится, чье бы мычало...) И самое главное: Я ни за Зе, ни за Пу, ни за По.
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Расслабься и пойми простую вещь. Электорат зеленской моники - тупое быдло, которое поверило, что во время войны ( читай - кризиса ) можно снизить тарифы и закончить "эпоху бедности". Теперь настало время расплаты. Происходит их постепенное прозрение, как этому не порадоваться с легкой иронией.
Второе. Электорат Порошенко - самодостаточные люди, фронтовики, волонтеры. Они ( мы) выживали и в более трудных, критических и трагических ситуациях. И выживем и переживем и эту клоунскую власть.
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Вот-вот) Тыкать незнакомому человеку - самое, что ни есть электрорат господина По)). Но не вэтом суть. А суть в том, что именно такие, как Вы, всё на войну и сваливаете. Вам только повоевать хочется? А испечь хлеб или вырастить что на собственном огороде не хочется? Ну то такое... кому-шо. Фронтовики и волонтеры - самодостаточные люди. Это замечательно. А вот как раз те. кто для всех людей растит и выпекает хлеб не могут себе позволить так себя назвать (за исклбчением некоторых). И такие, как я, например, покупали и отдавали для армии всё необходимое. Но это ж не считается, да? Для Вас я - тупое быдло за то, что в чем-то отказала себя, а о ВАС подумала в первую очередь. Мне нежалко. Мне обидно, что , считай, половину страны зачислили Вы лично в тупое быдло. Неужели никому из Вашего электората не хочется, чтобы дети жили в Мире, а не в войне...
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Докладываю. Моя семья в 14 и 15 годах пожертвовали на оборону ( на счета волонтерам, на счет Министерства обороны, просто волонтерам при выходе из супермаркетов 45 (сорок пять) тысяч гривень. Жена - пенсионер, я - работающий пенсионер. И последнее - Обвинять в войне надо не Порошенко, а )(уйла и страну-агрессора. И зеленского, который готов стать на колени перед )(уйлом.
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45 тысяч гривен? Богатые вы с женой! У меня таких средств нет. Я более скромна была в супермаркете для волонтеров. Но потом оказалось, что они вовсе и не волонтеры были, а так, чистА для себя собирали)) Пришлось искать настоящих волонтеров...
Как же не обвинять По? Именно благодаря Майдану в 2014 году, который устроили По и Ко, там, на Донбассе, люди все пошли на референдум с тем, чтобы у них не произошло кровопролитие. Как они сами (на видео в Ютубе) говорили: Нам некогда Майданить, мы - люди рабочие. Что произошло потом - все в курсе. Я это к чему. А к тому, что По виноват вместе со своей компанией. А что Доллар? Вам этот ход, видать, тоже пришелся по душе)) В три раза выше. Успели поменять?)) Все поступки По отвратительны. Такие же гадкие, как сейчас у Зе. И у Пу.
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Нечем крыть)) Сам иди туда, только, смотри, не перепутай тропинку)) Одна из них ведет на Х, а друга - в Ж. Но ТЕБЕ НУЖНО ИДТИ и туда, и туда. И гравицапу прихвати с собой, Четланин)))
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" тупое быдло, которое поверило, что во время войны ( читай - кризиса ) можно снизить тарифы "

Тупе бидло - це ти, даун, і тобі подібні кретини, які вважають, що їх підвищення в кілька разів було необхідністю. Лошара. Про який вихід економіки з кризи може йти мова якщо фактично незаконно вводять новий великий податок?
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И ради справедливости) Господин По сколько раз за свою каденцию на посту президента повышал газ, электричество, воду и, естественно, отопление?

МНОГО РАЗ ПОВЫШАЛ, потому что это объективная необходимость.

Но нашлось ЧМО, которое впарило всем в тупые мозги, что нужно не повышать.

Потом тупые мозги выбрали это ЧМО и это ЧМО впаривает им же, что нужно повышать.
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"МНОГО РАЗ ПОВЫШАЛ, потому что это объективная необходимость."

Тому що об'єктивно-необхідно ДУЖЕ ГРОШЕЙ ХОТІЛОСЬ?
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в твоём зебильном представлении именно поєтому
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я так и думал,что эти т вари кинут с покупкой газа впрок на сезон, ко нченые
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Рост тарифов в 3 раза является катастрофой.
Передайте ссаничу нам и в 10 по-плечу...
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Та же самая фигня была года три назад. Тоже пытались ввести тариф на пользование трубами.
Наглость зашкаливает...
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Ну Коболеву и его маме нужно как-то компенсировать потерю российского транзита газа.
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Це для реалізації заяви Зельцмана виплачувати пенсії своїм єдинокровним, які емігрували до Ізраїлю.
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Никто не может обяснить откуда вдруг выростут тарифа на транспортировку газа если в Украине по заявлению власти нет инфляции и роста цен. А если сказать что уже етой зимой готовится снабжение украинским газом окупированной территории, а там как известно еще цены на газ времен Януковоща, то вы поймете откуда рост цен на газ? Вам же открыто ******* не скажет что каждый украинец теперь будет 20% выделять жителям молодых республик наваросии.

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оплатить транзит рашисткого газа за счет украинского народа.сказало куйло-"слуга" принял к исполнению
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>приведет к тому, что цена для потребителей увеличится втрое. Это катастрофичноИсточник: https://censor.net.ua/n3156581

это отлично! зебилы должны страдать
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Задача разбалансировать и так шаткую экономику Украины?
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Задача - прочистить мозги зебилам.
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Тарифы в 3 раза!!! Тарифы в 3 раза!! Но никто в копейках не называет цифру. Цена транспортировки в цене самого газа может 0,01% и эти 3 раза вообще меньше копейки получится...
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