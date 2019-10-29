Инициативу вновь созданного ООО "Оператор ГТС Украины", дочернего общества "Укртрансгаз" о фактически троекратном повышении тарифов на газ, раскритиковали участники рынка, передает 5 канал.
Свои аргументы "Оператор" изложил на специальном заседании, которое анонсировалось как открытое, но прессу на него не пустили. Также на нем отсутствовали представители Министерства финансов, регуляторного комитета и других государственных органов. А сами инициаторы, как отмечают участники, оказались не компетентными ответить на поставленные вопросы.
"Мы так и не смогли получить ни одного квалифицированного ответа на этом заседании. Инициаторы его не могли объяснить ключевых моментов, таких как нулевая ставка транзита, которая берется в расчет", - отметил народный депутат Муса Магомедов.
В то же время информацию о повышении тарифов "Оператор ГТС Украины" обнародовал на своем сайте. Согласно проекту - уже с декабря тарифы могут вырасти местами втрое. Участники встречи в своих мнениях были единодушны: такие цифры для реального сектора неподъемные.
"Это" сырой "проект. Его цифры ничем не подтверждены. Он приведет к тому, что цена для потребителей увеличится втрое. Это катастрофично, как для населения так и для промышленности", - добавил Магомедов.
Свое возмущение обнародованным проектом выразили и ряд ассоциаций. В силу отсутствия на собрании представителей компетентных государственных органов и всех юридических полномочий в ООО "Оператор ГТС Украины", они в общем поставили под сомнение легитимность такой инициативы и самого собрания.
Рост тарифов на транспортировку газа в 3 раза является катастрофой для всего рынка, - нардеп Магомедов
Свое возмущение обнародованным проектом ООО "Оператор ГТС Украины" выразил ряд ассоциаций.
Инициативу вновь созданного ООО "Оператор ГТС Украины", дочернего общества "Укртрансгаз" о фактически троекратном повышении тарифов на газ, раскритиковали участники рынка, передает 5 канал.
Эпоха бедности прошла!! Наступает Эпоха Нищеты!!!
Працює у сфері виробництва з 2003 р. З липня 2005 р. очолював наглядову раду ВАТ «Запоріжкокс». З 2009 р. - генеральний директор «Запоріжкоксу». З листопада 2012 р. - генеральний директор ПАТ «АКХЗ»[5].
Кандидат у народні депутати на парламентських виборах у 2019 р. від Опозиційного блоку (виборчий округ № 45, міста Авдіївка, Ясинувата, Київський район міста Донецька, Ясинуватський район)
Проще говоря - снова Ахметову пытаются урезать сверхприбыли.
Ты лично рад, что лично для тебя газ теперь подорожает ?
сверхприбыля у Бени, который покупает сырьё втрое дешевле рыночной цены за счёт государственных дотаций на уголь.
речь о внутренних расценках на транспортировку.
погугли.
И с каких это пор скрывать новости стало патриотичным ?
Ну не 5 канал написал бы об этом, а 112-й или ВВС, или Новый,
какая, нахрен, разница ?
Зебил, войну официально признаёт государство Украина путём принятия соответствующего закогодательства,
а не Порошенко или другой какой-то человек.
Территории признаны оккупированными.
но зебилы захотели шары и выбрали других.
теперь получите и распишитесь
Нормуль. Зебилы должны заплатить деньгами, заплатить кровью, заплатить жизнями за то, что сделали 21 апреля.
Їм все одно гроші нікуди дівати.
И ради справедливости) Господин По сколько раз за свою каденцию на посту президента повышал газ, электричество, воду и, естественно, отопление? Идите и сравните тарифы в 2014 году и сегодняшние. Так что, как говорится, чье бы мычало...) И самое главное: Я ни за Зе, ни за Пу, ни за По.
Второе. Электорат Порошенко - самодостаточные люди, фронтовики, волонтеры. Они ( мы) выживали и в более трудных, критических и трагических ситуациях. И выживем и переживем и эту клоунскую власть.
Как же не обвинять По? Именно благодаря Майдану в 2014 году, который устроили По и Ко, там, на Донбассе, люди все пошли на референдум с тем, чтобы у них не произошло кровопролитие. Как они сами (на видео в Ютубе) говорили: Нам некогда Майданить, мы - люди рабочие. Что произошло потом - все в курсе. Я это к чему. А к тому, что По виноват вместе со своей компанией. А что Доллар? Вам этот ход, видать, тоже пришелся по душе)) В три раза выше. Успели поменять?)) Все поступки По отвратительны. Такие же гадкие, как сейчас у Зе. И у Пу.
Тупе бидло - це ти, даун, і тобі подібні кретини, які вважають, що їх підвищення в кілька разів було необхідністю. Лошара. Про який вихід економіки з кризи може йти мова якщо фактично незаконно вводять новий великий податок?
МНОГО РАЗ ПОВЫШАЛ, потому что это объективная необходимость.
Но нашлось ЧМО, которое впарило всем в тупые мозги, что нужно не повышать.
Потом тупые мозги выбрали это ЧМО и это ЧМО впаривает им же, что нужно повышать.
Тому що об'єктивно-необхідно ДУЖЕ ГРОШЕЙ ХОТІЛОСЬ?
Рост тарифов в 3 раза является катастрофой.
Передайте ссаничу нам и в 10 по-плечу...
Наглость зашкаливает...
это отлично! зебилы должны страдать