 В случае соблюдения режима тишины разведение сил в районе Петровского может начаться 4-5 ноября, - замкомандующего штабом ОС Бондарь

Разведение войск у Петровского Донецкой области может начаться 4-5 ноября. Об этом в комментарии Новостям Донбасса сообщил заместитель командующего ООС Богдан Бондарь, передает Цензор.НЕТ.



Говоря об участке разведения у Петровского в Донецкой области, Бондарь отметил, что украинская сторона ждет семидневного "режима тишины" для начала разведения там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска в районе Золотого отводятся на километр, процесс будет длиться 30 дней, - пресс-центр ООС

В случае его соблюдения разведение у Петровского может начаться 4-5 ноября, добавил он.