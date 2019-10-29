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 В случае соблюдения режима тишины разведение сил в районе Петровского может начаться 4-5 ноября, - замкомандующего штабом ОС Бондарь

Украинская сторона ждет семидневного периода тишины.

Разведение войск у Петровского Донецкой области может начаться 4-5 ноября. Об этом в комментарии Новостям Донбасса сообщил заместитель командующего ООС Богдан Бондарь, передает Цензор.НЕТ.

Говоря об участке разведения у Петровского в Донецкой области, Бондарь отметил, что украинская сторона ждет семидневного "режима тишины" для начала разведения там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска в районе Золотого отводятся на километр, процесс будет длиться 30 дней, - пресс-центр ООС

В случае его соблюдения разведение у Петровского может начаться 4-5 ноября, добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3156576
 
 
 Топ комментарии
 
Ещё одна пиздливая тварь. Про золотое говорили тоже. И чё?
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кацапи потеплять кілька днів, імітуватимуть відведення, бо ж зе покладається лише на їхнє чесне слово і гарантії хуйла..
як наші відійдуть, вони нападуть, займуть вільні території.
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А есть "режим тишины"?
Например сегодня, кацапы уже обстреливали позиции ВСУ.
Вчера тоже, был погибший.
Или "режим тишины", касаетя только ВСУ, а рашисты могут хоть Киев бомбить?
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Ещё одна ********* тварь. Про золотое говорили тоже. И чё?
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кацапи потеплять кілька днів, імітуватимуть відведення, бо ж зе покладається лише на їхнє чесне слово і гарантії *****..
як наші відійдуть, вони нападуть, займуть вільні території.
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Вони просто перевдягнуться в форму міліції. Як в Станиці.
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Нащо їм терпіти? Он як останні піхотинці вийдуть так і полізуть.
Вони навіть обстрілювати не перестали позиції і Сцикло все одно дав наказ на відступ.
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Сейчас среднестатистический порохобот держит кулачки за срыв режима тишины?
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А есть "режим тишины"?
Например сегодня, кацапы уже обстреливали позиции ВСУ.
Вчера тоже, был погибший.
Или "режим тишины", касаетя только ВСУ, а рашисты могут хоть Киев бомбить?
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А середньостатистичний сєпар уже приготував аквафреш, Роженко?
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Дык, Зеля раньше говорил, что "разведение" должно происходить одновременно в Золотом и Петровском, по факту отсутствия обстрелов более недели в обеих. Уже переиграли? Ради встречи с плешфюрером готовы на всё?
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Himikus‏ @MrHimikus 2 ч.2 часа назад

В случае соблюдения режима тишины разведение сил в районе Петровского может начаться 4-5 ноября, - замкомандующего штабом ОС Бондарь - Цензор.НЕТ 7488

По сепарських каналах радісна новина "Ура! Укры отступают!"
Русня сцяє кипятком "Пуски ракет зафиксированы ОБСЕ!.)
Теперь не отвертишься"
І тут же боти почали створювати легенду "полетели мины с укр.стороны"- тим самим легалізуючи наступ русні в сіру зону "для захисту мирняка"

В случае соблюдения режима тишины разведение сил в районе Петровского может начаться 4-5 ноября, - замкомандующего штабом ОС Бондарь - Цензор.НЕТ 2269
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зачем тишина, если можно пойти на опережение и смеяться над глупыми оккупантами, обстреливающими оставленные нами позиции...
шутка - оружие клоуна
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да чего уж там.....начинайте прямо сегодня
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Ось як треба розводити:

Турки обстреляли в Сирии российский погранпатруль, ранены шесть человек
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От цікаво, чому ЗСУ мовчки коряться і виконують ці злочинні накази? Де їх голос? Якщо ЗСУ чітко і гучно висловлять свою позицію, то це може кардинально змінити ситуацію в країні!
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Мусять виконувати, бо 73% проголосували за блаЗЄнського.
Утім, добре було б, щоб ...знайшовсь таки один козак серед мільйона свинопасів...(с), та бодай подав рапорт про відставку. Але генералітет -- совки.
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это писец...а нах мы вообще нужны? армии не будет, когда Главнокомандующий жает команду отступить..
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Страну сдали 21 апреля сейчас только юридическое оформление.
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А тебе нравится, когда снайпера убивают наших солдат? Отвечай, скот.
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Ну так, щоб рятуватися від снайперів, потрібно не залишати позиції, а створювати на лінії розмежування мертву зону глибиною хоча б 1-2 км. Потім в цій мертвій зоні потроху обладнуються мінні поля, потім - колючий дріт і тд. Потім - закриття всіх пунктів пропуску і припинення постачання електроенергії та води
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Сегодня кацапня гуляет. Упьются бояркой в усмерть на радостях.
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да кто там смотрит на прекращение огня. Золотое каждый день стреляют но ето не помешало сдать город сепарам. То же самое будет и в Петровском. Зештанмаер включил турборежим по капитуляции Украины. ***** платит очень хорошие бабки за ето. Нужно снимать с Рашки санкции срочно и включать украинский газ в Лугандонию еще до зимы.
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30 населенных пунктов Моника Зеленски и слуги Коломойского отдают кацапам и сепарне в результате "развода".

Кстати, следующим этапом урегулирования может вполне стать отвод войск из Мариуполя. Отремонтированная "дорога жизни", открытая с помпой Моникой, очень пригодится для переброски кацапской техники.
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Раньше про обстрелы врали кацапы. Теперь про обстрелы врут слуги Коломойского.
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каких сил? ВСУ должно отойти со своих позиций на своей земле, а в ответ ЧТО?
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Встреча в Нормандском формате, на которой Монику Зеленски отымеют и скажут, что ей делать дальше.
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Моника сыграет на рояле членом и всех победит своим искусством..
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а если нет, все равно дебилы отведете(((((((((((
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ну если коротко то можно понять что хочет донести до народа Членограй : «Сапог украинского солдата в Золотом находится незаконно, а сапог рашистского солдата - законно»!!!! иначе как понять, что мы отходим а нам еще и в спину стреляют((((( браво!!!!! занавес!!!!!!
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