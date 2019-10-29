 В случае соблюдения режима тишины разведение сил в районе Петровского может начаться 4-5 ноября, - замкомандующего штабом ОС Бондарь

Разведение войск у Петровского Донецкой области может начаться 4-5 ноября. Об этом в комментарии Новостям Донбасса сообщил заместитель командующего ООС Богдан Бондарь, передает Цензор.НЕТ.
Говоря об участке разведения у Петровского в Донецкой области, Бондарь отметил, что украинская сторона ждет семидневного "режима тишины" для начала разведения там.
В случае его соблюдения разведение у Петровского может начаться 4-5 ноября, добавил он.
як наші відійдуть, вони нападуть, займуть вільні території.
Вони навіть обстрілювати не перестали позиції і Сцикло все одно дав наказ на відступ.
Например сегодня, кацапы уже обстреливали позиции ВСУ.
Вчера тоже, был погибший.
Или "режим тишины", касаетя только ВСУ, а рашисты могут хоть Киев бомбить?
По сепарських каналах радісна новина "Ура! Укры отступают!"
Русня сцяє кипятком "Пуски ракет зафиксированы ОБСЕ!.)
Теперь не отвертишься"
І тут же боти почали створювати легенду "полетели мины с укр.стороны"- тим самим легалізуючи наступ русні в сіру зону "для захисту мирняка"
шутка - оружие клоуна
Турки обстреляли в Сирии российский погранпатруль, ранены шесть человек
-Снова в жопу
Утім, добре було б, щоб ...знайшовсь таки один козак серед мільйона свинопасів...(с), та бодай подав рапорт про відставку. Але генералітет -- совки.
Кстати, следующим этапом урегулирования может вполне стать отвод войск из Мариуполя. Отремонтированная "дорога жизни", открытая с помпой Моникой, очень пригодится для переброски кацапской техники.