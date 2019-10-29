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 "Слуга народа" наймет адвоката для представления интересов своих депутатов в рамках производства по взятке в $30 тысяч, - Арахамия

Представлять депутатов "Слуги народа" в рамках уголовного производства относительно возможной коррупции будет нанятый партией адвокат.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Мы берем одного адвоката, и этот адвокат, по приглашению любого правоохранительного органа, сопровождает любого депутата от "Слуги народа". Они идут и полностью сотрудничают со следственными органами", - сказал Арахамия.

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При этом нардеп почти на сто процентов уверен, что его коллеги по фракции не совершали коррупционных преступлений. Несмотря на это, по его мнению, следствие должно быть независимым, во всем разберутся правоохранительные органы.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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23 октября полиграф прошел заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"). 24 октября полиграф прошли член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава подкомитета по организации и налогообложении игорного бизнеса комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк (фракция "Слуга народа").

Источник: https://censor.net.ua/n3156575
 
 
 Топ комментарии
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Так он же сам эту кашу и заварил. Сам же сказал что есть косвенные доказательства что депутатам предлагали деньги, и есть свидетель которому предлагали. Странно что риторика кардинально поменялась после вчерашнего заседания партии...
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ага, я тоже сразу подумал это. сами прокукарекали, возбудились, теперь адвоката ищут. погорячились, с кем не бывает.
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А шо, "детектор лжи" не помог?

Мож вам с дубиной скополаминчику вколоть и допросик провести?
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Арахмии в будущем обязательно личный адвокат понадобится, если успеет добежать до суда.
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До тех пор, пока в Украине не будет отменено оргомное количество всевозможной околозаконной макулатуры, которой успешно пользуются наши казнокрады, выкручивая руки иностранным инвесторам дикими "откатами" и не будет принят разработанный нами Антикоррупционный инвестиционный кодекс прямого действия, О СЕРЬЁЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ МОЖНО ДАЖЕ НЕ МЕЧТАТЬ. Сейчас наш проект этого Кодекса находится на рассмотрении у Президента, Премьера и Минэкономики. Если кого интересует проект этого Кодекса - звоните на 068 321-79-67, пришлите свою электронку и мы вышлем Вам этот проект.
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а кто оплатит услуги этого адвоката?? Опять мы налогоплательщики....Так они что теперь будут каждому взяточнику адвоката нанимать на наши деньги...
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Ну, можно нанять армию адвокатов, отмазаться. Но вонь-то останется. Орбосратушки, ребятушки...
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Навіщо адвоката? Все замінить ДОВІДКА ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПОЛІГРАФА...
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больные ублюдки .... они вообще думают, перед тем, как что-то ляпнут ..
пахан коза ностры нанимает адвоката для своих шестерок =)
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Самі себе звинувачують,самі собі наймають адвоката,самі проходять поліграф і самі це все коментують...Від усіх отих перетурбацій в пересічного сільського вуйка клинить в голові вже на першій стадіі...І так туманом він дивитиметься,як хитровиграні арахаміі продаватимуть землю і все інше,що у вуйка ше є...І йому залишиться тільки кричати слава героям і Україні і махати ярмулкою...
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