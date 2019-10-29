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 Политика Украины
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Все про:посол (1334) США (15682) Пристайко (244)

 Украина отправила запрос в США на назначение нового посла, - Пристайко

Украина ожидает от США агреман (предварительное согласие) на назначение нового посла.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил журналистам в Мариуполе, отвечая на вопрос о назначении нового посла Украины в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Как только американская сторона даст агреман, то есть разрешение на конкретного человека ... Уже есть, отправлен запрос на агреман, человек выбран президентом Украины. Как только придет, президент подписывает указ, и мы вам всем честно говорим - у нас есть посол в США", - сказал он.

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Пристайко добавил, что эта кандидатура - действующий посол Украины, однако не уточнил, в какой именно стране или в международной организации.

Как сообщалось, 19 июля Зеленский уволил 11 послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.

Источник: https://censor.net.ua/n3156573
 
 
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Говорящая приставка ещё и отправлять умеет?
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Чалый скоро на **** ))) по-дешевке ... можно даром в хорошие руки )))))
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До тех пор, пока в Украине не будет отменено оргомное количество всевозможной околозаконной макулатуры, которой успешно пользуются наши казнокрады, выкручивая руки иностранным инвесторам дикими "откатами" и не будет принят разработанный нами Антикоррупционный инвестиционный кодекс прямого действия, О СЕРЬЁЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ МОЖНО ДАЖЕ НЕ МЕЧТАТЬ. Сейчас наш проект этого Кодекса находится на рассмотрении у Президента, Премьера и Минэкономики. Если кого интересует проект этого Кодекса - звоните на 068 321-79-67, пришлите свою электронку и мы вышлем Вам этот проект.
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И шо? Насколько важно это для пересичного громадянина? Это ваши распродажи тёплых мест, нам то шо?
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