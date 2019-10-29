 Планов по реприватизации нет, - глава комитета ВР по вопросам экономразвития Наталуха

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью "Интерфакс-Украина".



"Во-первых, должны наконец дать старт приватизации. Есть предприятия, которые давно загнившие и обанкротились, но все равно их взяли на приватизацию. Во-вторых - контролировать, чтобы приватизация происходила прозрачно и на адекватных условиях, прежде всего в интересах государства", - сказал Наталуха.



Председатель комитета сообщил, что до конца года парламент ожидает от правительства обновленного перечня предприятий, не подлежащих приватизации. И отметил, что в нынешнем списке есть много компаний, которые работают неэффективно и приносят государству ущерб.



"Президент поручил Кабмину разработать новый перечень госкомпаний, не подлежащих продаже ... Когда смотришь нынешний перечень таких предприятий, просто волосы встают дыбом. Неоспоримый факт неэффективности. Эти пиявки высасывают из госбюджета феноменальное количество денег, а никакой выгоды не приносят. Более того, у меня сложилось впечатление, что почти все госпредприятия уже давно приватизированы - через менеджмент. Он отчитывается, обеспечивает взаимодействие с той или иной финансово-промышленной группой. Де-юре предприятие все еще государственное, а де-факто контролируется частными лицами. Мы хотим исправить эту ситуацию. Если используете это предприятие для своей выгоды, ну так выкупите его за конкурентную цену", - отметил Наталуха.



Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для иностранных инвесторов, а риск национализации ранее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи "Укртелеком", где Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.

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