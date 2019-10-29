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 Войска в районе Золотого отводятся на километр, процесс будет длиться 30 дней, - пресс-центр ООС

На участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

 Об этом в комментарии УНИАН сказал начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, процесс разведения начался в 12.00, но он "должен длиться не более 30 суток".

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"Отводится с обеих сторон на один километр от позиций, ранее занятых. Процесс разведения продолжается в течение 30 суток, там есть определенные участки и определенные дни для кого, когда и что разводится, когда отходят силы и средства", - сообщил Агеев.

При этом другие подробности он отказался предоставить.

Напомним, сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.

Источник: https://censor.net.ua/n3156569
 
 
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"Еще важнее, как отреагирует финская общественность, не говоря о войсках на фронте, когда они узнают о том, что их правительство ведет переговоры с проклятыми русскими свиньями? Смогут ли они принять мир? И какой мир они смогут принять? Явно не тот, который имели в виду Сталин и Молотов"
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Пристайко говорит, что "нужно готовиться к обороне, если нас в очередной раз обманут".

Лохи национального масштаба. Войска в районе Золотого отводятся на километр, процесс будет длиться 30 дней, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 2014
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А вот МИД также утверждал, что с украинской стороны ранее "войска и тяжелое вооружение были отведены на десятки километров". Лугадон пишет о 3 днях. Кто то нули перепутал...
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Сдача 1 километр украинской земли отвоёванной кровью !
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Тобто війська виводять невідомо куди і вони залишають облаштовані позиції.
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На 1 км? 30 дней!??!!?!? Хм...
Сижу и пытаюсь осознать: это из разряда - завал, как быстро или писец, как медленно???
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