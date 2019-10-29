EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Здоровье
  158  2
Все про:дифтерия (30) Курпита (4) ЦОЗ (1)

 С начала года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в октябре, - гендиректор ЦОЗ Курпита

С начала 2019 года в Украине зарегистрировали 20 случаев дифтерии, из них 18 - в течение октября. Из них 19 подтверждены лабораторно, а один квалифицируется как вероятный, так как еще нет лабораторного подтверждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита в комментарии hromadske.

Заболевания зафиксированы в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях. Больше всего лабораторно подтвержденных случаев дифтерии на Закарпатье.

"Мы сейчас имеем 15 случаев на Закарпатье, которые между собой связаны. И они в соответствии с классификатором классифицируются как вспышка в Закарпатской области", - рассказал Курпита.

В других регионах Украины уровень заболеваемости дифтерией характерен для осеннего периода. Впрочем в общем, глава Центра общественного здоровья говорит о "нестабильной эпидемической ситуации дифтерии" из-за низкого уровня вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вопрос иммунизации - это вопрос национальной безопасности", - "Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за вспышки дифтерии

"У нас есть риск развития дифтерии, поскольку уровень охвата вакцинацией, как среди детей, так и среди взрослых недостаточен", - пояснил Курпита.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине привито 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых от общего количества тех, кому назначена плановая вакцинация.

С начала года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в октябре, - гендиректор ЦОЗ Курпита 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156565
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Есть здесь мамочки которые орали в три глотки что вакцинация это плохо? Ээээй! Вас теперь с фонариком днем не сыщишь! Где вы все делись??
 показать весь комментарий
 
 
Так тож плохо было при Порошенко, а сейчас все замечательно. И даже прикольно немного... С начала года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в октябре, - гендиректор ЦОЗ Курпита - Цензор.НЕТ 394
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх