 "Это вопрос национальной безопасности", - "Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за вспышки дифтерии

"Ситуация с инфекционными заболеваниями в Украине приобретает угрожающие обороты. С начала года зарегистрированы 20 случаев дифтерии, из которых 18 - только за октябрь. 18 случаев в месяц - это очень много, ведь за весь 2018 г. были зафиксированы 10 случаев. Также не утихает вспышка кори, унесшая жизни 41 человека, из которых 24 - дети. Кроме того, в государстве нет коллективного иммунитета от ни одного вакциноуправляемого заболевания", - заявили в "Голосе", передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос иммунизации - это вопрос национальной безопасности. В Украине люди не должны болеть и умирать от тех заболеваний, которых можно избежать благодаря прививкам. Вместе с тем, от дифтерии сегодня до сих пор не вакцинированы 40% детей и почти 50% взрослых в прошлом году не сделали необходимую ревакцинацию. Страна нуждается в масштабной информационной кампании, чтобы убедить почти половину населения, сейчас невакцинированных, сделать прививку и защитить свою жизнь и жизнь наших детей" , - заявила народный депутат Ольга Стефанишина.

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"Для того, чтобы Украина взяла под контроль вакциноуправляемые заболевания, необходимо достичь уровня показателей развитых стран мира и обеспечить коллективный иммунитет от смертельно опасных болезней: привитыми должны быть 95% граждан. Вопрос повышения уровня иммунизации относится к компетенции не только Министерства здравоохранения, но должен решаться с привлечением Министерства образования и науки, Министерства гуманитарной политики, Министерства финансов, Министерства юстиции и других органов государственной власти. Именно поэтому депутаты "Голоса" призывают президента Украины безотлагательно созвать заседание СНБО, ведь Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет все необходимые полномочия для координации действий различных министерств и государственных органов. В кратчайшие сроки необходимо разработать план неотложных действий по повышению уровня иммунизации населения и недопущения эпидемии дифтерии в Украине. Нынешние низкие показатели иммунизации среди населения имеют две главные причины: перебои с поставками вакцин в предыдущие годы и мощные информационные кампании против вакцинации. Только в соцсети Twitter 93% сообщений о вакцинации создают и распространяют российские боты. Нельзя допустить повторения ситуации 90-х годов, когда из-за эпидемии дифтерии умерли почти 700 украинцев", - заявили в "Голосе".