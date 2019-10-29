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 Политика Украины
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 "Это вопрос национальной безопасности", - "Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за вспышки дифтерии

Партия "Голос" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и разработать оперативный план действий по повышению уровня иммунизации населения и предотвращения эпидемии дифтерии в стране.

"Ситуация с инфекционными заболеваниями в Украине приобретает угрожающие обороты. С начала года зарегистрированы 20 случаев дифтерии, из которых 18 - только за октябрь. 18 случаев в месяц - это очень много, ведь за весь 2018 г. были зафиксированы 10 случаев. Также не утихает вспышка кори, унесшая жизни 41 человека, из которых 24 - дети. Кроме того, в государстве нет коллективного иммунитета от ни одного вакциноуправляемого заболевания", - заявили в "Голосе", передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос иммунизации - это вопрос национальной безопасности. В Украине люди не должны болеть и умирать от тех заболеваний, которых можно избежать благодаря прививкам. Вместе с тем, от дифтерии сегодня до сих пор не вакцинированы 40% детей и почти 50% взрослых в прошлом году не сделали необходимую ревакцинацию. Страна нуждается в масштабной информационной кампании, чтобы убедить почти половину населения, сейчас невакцинированных, сделать прививку и защитить свою жизнь и жизнь наших детей" , - заявила народный депутат Ольга Стефанишина.

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"Для того, чтобы Украина взяла под контроль вакциноуправляемые заболевания, необходимо достичь уровня показателей развитых стран мира и обеспечить коллективный иммунитет от смертельно опасных болезней: привитыми должны быть 95% граждан. Вопрос повышения уровня иммунизации относится к компетенции не только Министерства здравоохранения, но должен решаться с привлечением Министерства образования и науки, Министерства гуманитарной политики, Министерства финансов, Министерства юстиции и других органов государственной власти. Именно поэтому депутаты "Голоса" призывают президента Украины безотлагательно созвать заседание СНБО, ведь Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет все необходимые полномочия для координации действий различных министерств и государственных органов. В кратчайшие сроки необходимо разработать план неотложных действий по повышению уровня иммунизации населения и недопущения эпидемии дифтерии в Украине. Нынешние низкие показатели иммунизации среди населения имеют две главные причины: перебои с поставками вакцин в предыдущие годы и мощные информационные кампании против вакцинации. Только в соцсети Twitter 93% сообщений о вакцинации создают и распространяют российские боты. Нельзя допустить повторения ситуации 90-х годов, когда из-за эпидемии дифтерии умерли почти 700 украинцев", - заявили в "Голосе".

Источник: https://censor.net.ua/n3156564
 
 
 Топ комментарии
 
тем более, что слуги при дефиците вакцины вчера были привиты. Так что им эта проблема. Одной больше, одной меньше, главное прокатиться с ветерком и под грибком.
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вы вопросы и вправду бывшем направляете? они то при чем или дифтерия тоже их вина...
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тем более, что слуги при дефиците вакцины вчера были привиты. Так что им эта проблема. Одной больше, одной меньше, главное прокатиться с ветерком и под грибком.
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Чому не чутно нічого про спалах дифтерії від потужної реформаторші пані Супрун? Завжди дає корисні поради - а тут мовчить?
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Супрун була доктором медицини.
А не та юристка, яка зараз відповідає за охорону здоров'я.
І, що не кажіть, законі природнього відбору працюють.
Така кількість 73,22 %-х для соціуму, це дуже забагато...
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вы вопросы и вправду бывшем направляете? они то при чем или дифтерия тоже их вина...
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да. а те що тупим сотні разів пояснювали про необхідність щеплювання, то вже і не рахується.
бо інтернет ботва тільки з Супрун воювала, обзивались тут, глумились.
а тепер Супрун винна, бо лохі не її послухали, а дурних критиканів.
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При Порохе никаких дифтерий-дизентерий не было.
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Ему некогда, он в Мариуполе неизвестн "Это вопрос национальной безопасности", - "Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за вспышки дифтерии - Цензор.НЕТ 5286 о каким инвесторам лапшу вешает
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зелі ніколи, він розведенням лохів зайнятий.
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разумков самый шустрый,подготовился)) вождю вакцину тоже привили,сегодня бредит в марике,осложнение))
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Антіпрівівочнікі!
Ау!
Гдє ви?
Укажитє гдє іскать зарослі целєбного подорожніка !
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И сказать спасибо Супрун за наплевательское отношение к прививкам.
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Супрун винувата, що у тебе гени Гуппі?

«Уляна Супрун - Вакцинація українців є питанням... | Facebook

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Вакцинація українців є питанням національної безпеки. »
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Что, дурачек, нечем крыть. Ты еще богатыреву обвини в отсутствии вакцины. При Супрун вакцину как раз закупали.
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а при чем тут заседание СНБО к антипрививочникам???????? привитой ребенок если и заболеет перенесет в легкой форме, иммунитет нельзя повысить голосованием или волевым решением, он формируется индивидуально, либо прививкой либо перенесенным заболеванием, че там обсуждать то? воду заряжайте через телек при просмотре квартала или лиги смиху, а прививки делайте только добровольно и по желанию родителей, глядиш лет через 50 количество адекватов увеличится
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І навіщо було витирати мій коментар.
Там правда була написана.
Для когось неприємна - факт.
Але правда.
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