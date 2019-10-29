 Рада приняла закон о штрафах за перевозку детей без автокресла

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За его принятие в целом проголосовали 323 нардепа, ни одного голоса против не было.

Согласно законопроекту, нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). При этом повторное в течение года совершение нарушения предусматривает штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лучше двигаться быстро, даже допуская незначительные ошибки, чем топтаться на месте, - Зеленский о турборежиме