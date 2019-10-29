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 Политика Украины, Общество
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 Рада приняла закон о штрафах за перевозку детей без автокресла

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №1150 о введении административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За его принятие в целом проголосовали 323 нардепа, ни одного голоса против не было.

Согласно законопроекту, нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). При этом повторное в течение года совершение нарушения предусматривает штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

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Источник: https://censor.net.ua/n3156563
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
В Дании не возраст , а рост . Если не ошибаюсь то 140 сантиметров
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У Сімейному кодексі України вказано, що «правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття», і відповідно «неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років», «малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років»[1].
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Ура! Теперь все автобусы и маршрутки оборудуют автокреслами...
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Что за бред вы несёте ? Какие автобусы и маршрутки?
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безопасность детей должна стоять на первом месте ... Это правильный закон с которым опоздали на 25 лет в Украине.
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потрібна людина або ввезла в україну величезну партію таких крісел, або налагоджує виробництво. плавали, знаем.але формально - безпека дітей, етасвятоє.
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Я даже знаю из какой труппы будет этот человек. Рада приняла закон о штрафах за перевозку детей без автокресла - Цензор.НЕТ 3735
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На первом месте - это накормить детей, качественными продуктами, потом одеть, дать образование, а потом - купит кресло для автомобиля. Хотя, дело ваше - можете возить своё дитя в кресле и голодным.
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Насущнейшая проблема в стране, впервую очередь этим нужно заняться!
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Ну конечно. Как против народа так законы и штрафы принимаются в одно мгновение и без обсуждений. А как против олигархов так сразу вой и затягивание на годы. ******* такая же гнида позорная как и остальные президенты Украины.
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а где тут "против народа"?
Ты в Европе попробуй ребенка без кресла перевезти - штраф без разговоров. Там тоже "против народа"?
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А причем тут Европа? Украина разве ето Европа? В Европе детское кресло стоит копейки а в Украине пол зарплаты а то и вся зарплата. А сколько в Европе штраф за пьянство за рулем и убийство?
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Копейки это сколько ? А знаток Европе !
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Что бы не делали у сторонников Порошенко все зрада. Много времени они потратили на этот правильный во всех смыслах закон?
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Зебил , почему ты дэбил ? Где ты видешь порошенко и зраду ? Ты не лох ?
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Ну оскарблять такое себе, я дописал к кому я обращался не знаю почему сайт так сработал.
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Так зачем ты оскорбляешь сторонников порошенко?
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Ой какие заботливые,новая возможность для взяточников погреть руки,а когда уже посадите потроховских казнокрадов,с креслами родители и без сопливых разобрались бы.
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А я думал где они? Где они? А вот она настоящая реформа... кресла епт...
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во бляха- муха, кто-то на креслах обмилиардится
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