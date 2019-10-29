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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2221) металлургия (333)

 Принятие законопроекта №1210 может привести к социальному взрыву, - Беленький

Принятие Верховной Радой законопроекта №1210, предусматривающего повышение ренты за добычу железной руды в 4-5 раз, может привести к резкому росту социальной напряженности в регионах присутствия горнодобывающих предприятий.

Такое мнение выразил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в комментарии МинПрому.

"Мы как раз находимся на европейской стальной конференции, и здесь все ведущие аналитики прогнозирует снижение цен для железорудной отрасли. Если на этом фоне будет еще и непродуманная госполитика – как, например, принятие законопроекта №1210, то все больше предприятий будут на грани остановки", – сказал он.

Это будет иметь серьезные социальные последствия – особенно для городов Кривой Рог и Горишни Плавни, подчеркнул глава ФМУ.

"Мы уже видим обеспокоенность профсоюзов, работников данным вопросом – потому что тысячи людей могут остаться без работы. А если добавить мультипликатор от эффекта в смежных отраслях, то эту цифру надо умножать на 3-4", – отметил он.

Повышение ренты в соответствии с законопроектом №1210 сделает нерентабельным железорудный экспорт, пояснил глава Федерации металлургов Украины. "Горнякам придется сосредоточиться на внутреннем рынке, а он не поглощает те объемы производства, которые есть. Поэтому сокращения трудовых коллективов неизбежны, и это приведет к росту социальной напряженности", – резюмировал С.Беленький.

Источник: https://censor.net.ua/n3156561
 
   
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Да какой там взрыв. За один день сдали 5 городов врагу, несмотря на обстрелы и никто не спешит взрываться.
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карошій закон, нада срочно прінімать! кривой рог должен сасать зелену канхветку в числі перших
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социальному взрыву? не говорите такие слова! президент сказал, что экономика растет. это просто такой быстрый рост. взрывной.
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І чому ще й досі нема в Україні виробництв з лиття якісних сплавів, хоча б для військової техніки.
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господа дорогие, вы гребли лопатами и ковшами экскаваторов бесконечные вливания из госбюджета в вашу отрасль на протяжении всех лет Независимости Украины ... ради вас регулярно обваливали гривну ... вы стали миллионерами и миллиардерами за эти годы .... Может пора наконец-то вкладывать в новые технологии? .... Это как вселенский вопль о банкротстве Украины из-за блокады торговли на крови с оккупантами на Донбассе ... Все ж помнят точно такие же страшилки? ....
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тільки тобі від таких "законів" і всім українцям нічого доброго не буде...вже прийняли закон під бєню про 57 коп за кВт/год саме для бєніних підприємст(ферросплавні заводи)... так що не жени пургу...тошно читати ці побрехеньки...бо все для крадія-олігарха(!!!) бєні....не для людей!!!
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а їм по фігу...вони на бєню працюють! і на рф...
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Згадав таки Цензор цей законопроект.. Ну тепер - ще новину про постраждалу лєру треба тут розмістити , ну й наостанок - найдовершеніші фотожаби Цензора.
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Твої дятли дозволили вилов риби у теріторіальних водах України російським тралам. Ти зробив це.
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"Треба рухатись швидко, не звертаючи уваги на дрібні помилки" (с)
так сказав, так сказать, нє лох
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На те і розрахунок. Наступний крок: путен ввєди вайска, зєбобочку нацики забіжают!
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чудовий закон.. чому бюджетники мають сплачувати податки по повній програмі, а ці прєпрєнєматєлі платити працівникам одне, а в бухгалтерії писати інше.. продавти х/з шо за х/з скікі.. давно було на часі
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