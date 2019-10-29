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Все про:Госпогранслужба (3514) Крым (22002) туризм (1144)

 В Госпогранслужбе рассказали, как оккупанты накрутили миллион "украинских туристов" в Крыму

На днях представители оккупационной власти в Крыму заявили, что среди "иностранных туристов", которые посетили полуостров в этом году, в основном украинцы. Для создания такой картинки, так называемые чиновники Крыма, считают всех без исключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Заявление о том, что 1,035 миллиона "туристов" с материковой части Украины посетили оккупированный Крым - является полной ерундой. Данные полностью совпадают с общей статистикой пересечения всеми гражданами админграницы с временно оккупированной территорией именно в направлении полуострова, которые фиксирует Госпогранслужба. Причем отдыхающими, оккупанты в этом случае считают тех, кто просто возвращается домой, едет навестить родственников и тому подобное", - сказано в сообщении.

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В ведомстве подчеркивают, что цифрами оккупанты манипулируют не впервые.

"Исходя из их заявлений, количество "туристов" в Крыму постоянно различается. В частности, в июле 2019-го оккупационные власти сообщали о 200 тысячах отдыхающих из Украины с начала года и тем самым они показали уменьшение "туристов" из Украины, ведь в июле 2018-го эта цифра с их слов составляла 800 тысяч человек. Пытаясь показать резкий прирост украинских отдыхающих в 2019 году в августе этого года оккупанты отметчали 800 тысяч человек, однако эти данные, как и их данные о 1,035 млн "туристах" с материковой части Украины, составляли общее количество пересечения админграницы в направлении ВОТ АР Крым", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3156559
 
 
 Топ комментарии
 
А я верю что миллион украинских туристов побывал в окупированном крыму. Как минимум трое моих знакомых ездили отдыхать в окупированный крым, по их словам поддержать проукраинское население и наделать *патриотических хвотографий* и каждый оставил там минимум пот 1тыс.у.е.
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А я вот думаю что это погранслужба выдаёт туристов за жителей Крыма. На самом деле поток украинских туристов в Крым с каждым годом таки растёт.
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А! Вон оно шо Міхаличь ! УкрАінци чєрєз кєрчєнскій мост в Крим пробіраются !
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закройте законодательно посещение оккупированного Крыма для всех граждан Украины без крымской прописки ... и всьо сразу станет на свои места. Правда делать это надо было еще в 2015-м ... Оккупация должна быть максимально дорогой для России !
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а что подорожает в Крыму для России, если туда перестанут ездить Украинцы? Они манипулируют статистические данные... Манипулирование осложнится, вот и все.

С моей точки зрения закрыть нужно было посещение России, как страны агрессора. А так получается клоунада: самолеты не летают, а поезда ходят... где логика?!?!?!
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каждый турист едет тратить деньги ... это прямое вливание в экономику
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Вот и я о том, только почему в Крым должно быть нельзя, а в Питер можно? Нужен запрет на поездки в Россию. И запрет торговли с Россией. А так , как это все сейчас устроено, это клоунада. Поезда ездят, самолеты нет, война идет, торговля тоже... Дибилизм получается. Поэтому и топчатся все на одном месте 5 лет.
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А я вот думаю что это погранслужба выдаёт туристов за жителей Крыма. На самом деле поток украинских туристов в Крым с каждым годом таки растёт.
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Та пусть они хоть про миллиард отдыхающих рассказывают. Как-то наsрать!
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Та ладно оправдывать... ездили, их посчитали, свели данные... на основании совокупности выведена статистика... мало беспринципных и тупых шоли... как зеленые лягушата в пасть к удаву... да шо говорить, когда 73% голосов из пришедших на участки отдали дураку... тоже мне новость...
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А я верю что миллион украинских туристов побывал в окупированном крыму. Как минимум трое моих знакомых ездили отдыхать в окупированный крым, по их словам поддержать проукраинское население и наделать *патриотических хвотографий* и каждый оставил там минимум пот 1тыс.у.е.
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В июле погода была неважная. Да и кому какая разница, сколько в Крыму было отдыхающих - то ли миллион, то ли 800 тысяч. Отдохнули и хорошо. Понравилось - приедут на следующий год.
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Туризм, это не только на пляже "пузо греть". Разные виды бывают, экономический, экстремальный, родственный и тд.
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