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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2859) Филатов (365)

 Относительно Госбюджета-2020 с правительством идет очень непростая дискуссия, - Филатов

На днях в Киеве у мэра Днепра Бориса Филатова был ряд встреч с представителями правительства по подготовке Государственного бюджета на 2020 год.


"Мы вместе с мэрами других городов пытаемся отстоять вопросы, связанные с местным самоуправлением. Чтобы не сворачивали децентрализации. Дискуссия на 2020 год продолжается очень сложная", - заявил мэр Борис Филатов во время выездной пресс-конференции в Днепре 29 октября, сообщили в пресс-службе мэра.

Кроме бюджетных вопросов, во время встреч с членами правительства говорилось также о перспективах завершения реформы децентрализации. Это будет предусматривать, в частности, возвращение городам экологического контроля. Так, комментируя инцидент на маслозаводе в Днепре, Борис Филатов отметил, что предприятие было проблемным для города, ведь на него неоднократно жаловались днепряне.

"Пока территориальным общинам не передадут экологический контроль, всегда будут проблемы. Пока не будет рычагов влияния, городам будет трудно что-то делать", - добавил мэр.

Источник: https://censor.net.ua/n3156558
 
 
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все, что вам нужно знать о новом правительстве:

1. с правительством идет очень непростая дискуссия

2. чтобы не сворачивали децентрализацию
реформы, говорите? эх-хе-хе...
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