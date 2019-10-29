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 Общество
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 Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом, - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения сил и средств в Золотом.

"Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому", - заявил Сайдик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спецпредставитель ОБСЕ также проинформировал, что стороны конфликта сегодня на заседании ТКГ продолжат переговоры о возобновлении разведения сил и средств в Петровском.

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Во вторник в Минске пройдет очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В белорусской столице уже проводят переговоры рабочие подгруппы.

Источник: https://censor.net.ua/n3156557
 
 
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Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ но мы крепкие орешки, нам ничего не помешает отвести ВСУ из наших городов
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Сайдик это прокацапская вошь ***********
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Белую мы пустили?)) как это симлолично было бы))
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Причем, все стороны, разводят силы в одном направлении...
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