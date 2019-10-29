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 Политика Украины
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 Это последний блокер, который мешает встрече в нормандском формате, - Арахамия об отводе войск

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что встреча в нормандском формате состоится после отвода войск.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Арахамия отметил, что разведение состоится на тысячу метров с двух сторон.

Он также прокомментировал опасения, что во время разведения, что-то может пойти не так и украинскую технику захватит другая сторона: "Во-первых, разведение проходит таким образом, чтобы за 15 минут пехота могла занять те же позиции, и в течение 45 минут техника. Это более или менее контролируемый риск - так можно это описать. Также за этим наблюдают международные наблюдатели, если будут попытки прекратить разведение или как-то оказать сопротивление, то это будет зафиксировано, и все это будет в протоколах, которые будут в нормандском формате. Сейчас это последний блокер, который мешает встречи в нормандском формате. Я думаю, если разведение началось, и дай Бог закончится, то мы можем ожидать нормандской встречи", - отметил Арахамия.

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Напомним, ранее в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.

Источник: https://censor.net.ua/n3156555
 
 
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Когда его уже посадят на пару с Ахметовым Это последний блокер, который мешает встрече в нормандском формате, - Арахамия об отводе войск - Цензор.НЕТ 4211
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он хоть понял, что сказал....и почему в будущем, если уже развод по зе начался.
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Верховный говнокомандующий Володимир Зеленський привітав початок процесу отступления військ ЗСУ у Золотого Луганській області.

Быстро двигается в указанном ху№лом направлении!
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якщо сказати: ето послєдній блокєр... замість: це остання вимога великого Путєна - можна зійти за миротворця, а не капітулянта
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Добровольцы из последних сил удерживают КЛОУНОВ от усаживания на рюськую БУТЫЛКУ.

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Может, Если и Дай бог - это такие новые гарантии ? 😱
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ЗеСуки віддали Азовське море кацапам.
Україна підписала договір з Росією по риболовлі на Азовському моріhttps://newsua.one/news/ukraina-*********-dogovir-z-rosieyu-po-ribolovli-na-azovskomu-mori.htmlЭто последний блокер, который мешает встрече в нормандском формате, - Арахамия об отводе войск - Цензор.НЕТ 9696
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Питання... Де у мінських домовленостях хоч щось про розведення військ і про відведення ЗСУ?
Це звичайнісінька забаганка *****, от і все.
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А потом что? Вы у Путлера спросите когда он Крым вернёт?
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