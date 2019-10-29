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 Политика Украины
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Все про:дороги (1845) Зеленский (3474) Мариуполь (3689)

 Зеленский протестировал отремонтированную за 68 дней трассу Запорожье - Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский проехал на машине по трассе Запорожье – Мариуполь Н-08, 130-километровый участок которой был капитально отремонтирован в рекордные для страны сроки – 68 дней.

Видео о поездке опубликовала пресс-служба Офиса президента в Facebook.

Вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком президент направлялся на Экономический форум в Мариуполе.

"Мы вас поздравляем от нашей команды, молодой и мощной. Насколько мне известно дорога была построена в 60-х годах еще в советское время, а потом ее ремонтировали уже в 90-х. Она была более-менее нормально сделана и почти через 30 лет отремонтировали эту дорогу. Мы благодарны каждому, и нашему правительству, и нашим рабочим, которые успели уложиться в сроки. За три месяца построено около 130 км, вся дорога 200 км. 70 км этой дороги строили три года. Ну если все дороги мы будем так строить, то мы успеем за четыре с половиной года построить важнейшие трассы нашей страны и объединим не только всех людей, но и инфраструктуру", — сказал Зеленский.

По словам Гончарука, на ремонт трассы Запорожье-Мариуполь было привлечено около 600 единиц техники и более 1 тыс. человек.

"Помните, когда мы говорили о форуме в Мариуполе, мы не знали, как будем добираться сюда. Многие не верили, что за три месяца это возможно. Эта дорога хороший пример, как нужно работать. Готовимся, чтобы в марте начать ремонт других дорог", — заявил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, советник премьер-министра Юрий Голик в июле 2019 года на совещании при президенте, посвященной дорожной отрасли, анонсировал ремонт трассы, который не должен занять более трех месяцев.

"Дорожная отрасль требует серьезных реформ, но уже сейчас мы показали, что дороги можно строить не только качественно, но и быстро, тогда как долгие десятилетия мы имели практику неэффективных ямочных ремонтов и ремонтов дорог участками. Дороги нужно и можно делать от начала и до конца, и команда президента это доказала", - заявил Голик.

Источник: https://censor.net.ua/n3156554
 
 
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А что сейчас судить? Весной по ней проедешь - понятнее будет.
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а где бетонные отбойники, разделяющие встечные полосы.
На новой трассе начнут гонять под 150 км/ч, а аварии на такой скорости смертельные
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Молодцы,что построили.Интересно сколько продержится покрытие в жару под перевесом))
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фото нет! но то и понятно, у нас в рф улицу дольше ремонтировали и делали все хорошо Зеленский протестировал отремонтированную за 68 дней трассу Запорожье - Мариуполь - Цензор.НЕТ 5225
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Невероятно! В Германии с их жалкими автобанами кусают локти, нам бы так говорят, но куда уж без дружбы с Россией.
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Без жорсткого контролю за вагою фур - доріг в Україні не буде. Пан Голік , коли був тут в Дніпрі , дуже пишався побудовою вагових комплексів навколо Дніпра.. Так от - я жодного разу не бачив щоб там зважували фури, стоять ті комплекси пусті..
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Був я там тиждень назад на ній вже колії від фур хай протесиує запоріжя нікополь апостолове кривий піг
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А чего не на Камазе?

Хотя... Тот тоже с Калины начинал.
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Лох від'їхав в Маріуполь тестувати тачки на дорогах. Краще б на самокаті поїхав - довше б був зайнятий.
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