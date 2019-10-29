 Оккупанты в Крыму манипулируют данными об украинских туристах, к которым приписывают и жителей полуострова, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Заявление о том, что 1 млн 35 тыс. "туристов" из материковой части Украины посетили оккупированный Крым - является полной ерундой. Данные полностью совпадают с общей статистикой пересечения всеми гражданами админграниц с временно оккупированной территорией именно в направлении полуострова, которые фиксирует Госпогранслужба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдыхающими оккупанты считают тех, кто просто возвращается домой, едет навестить родственников и тому подобное.

"Отметим, цифрами оккупанты манипулируют не впервые. Исходя из их заявлений, количество "туристов" в Крыму постоянно различается. В частности, в июле 2019-го оккупационные власти сообщали о 200 000 отдыхающих из Украины с начала года и тем самым они показали уменьшение "туристов" из Украины, ведь в июле 2018-го эта цифра с их слов составляла 800 000 человек. Пытаясь показать резкий прирост украинских отдыхающих в 2019 году в августе этого года оккупанты отметили 800 000 человек, однако эти данные, как и их данные о 1,035 миллиона "туристов" из материковой части Украины, составляли общее количество пересечения админграницы в направлении ВОТ АР Крым", - сообщили в Госпогранслужбе.

Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что с начала года полуостров посетили 6 млн 870 тысяч человек. По егословам, 1 млн 35 тысяч человек приехали в оккупированній Крым с материковой части Украины.

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