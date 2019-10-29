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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (538) Зеленский (3474) инфляция (780) НБУ (4504) экономика (3527)

 "Мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в стране в ближайшем будущем произойдет экономический прорыв, о чем говорят ключевые профильные показатели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая во вторник на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и всё для этого делаем", - сказал он.

Зеленский отметил, что о реальности такого прорыва свидетельствуют ключевые показатели.

"Во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП. Международные организации существенно улучшили свои прогнозы в отношении экономического роста Украины в следующем году. Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business. Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на "стабильный" и "положительный", - перечислил он.

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Президент указал, что Украина существенно улучшила позиции по защите миноритарных акционеров и при получении разрешений на строительство.

Также, по его словам, снижение Нацбанком Украины учетной ставки на 1% свидетельствует о замедлении инфляции и будет способствовать удешевлению кредитных средств.

"Украина становится действительно стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса", - убежден Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156550
 
 
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Ясно что ты Зегенерат, но глаза то надо на дату раззувать?
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З мови дипломатів це означає: ...мьі стоім на пороґє вєліково шухєра...нужно рвать коґті... "Ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4996
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Щось Вофка Зєлупєй після повернення з Джапонії став ********, що його і не впізнати. Мабуть підмінили його самураї на якогось місцевого дурня, а можливо це він просто там бамбуком обкурився 😕
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он приобщился желтым цветом к императорскому дому ))))))
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Как может случиться ПРОРЫФ в стране в которой проживают 73% придурков и откровенных дэбилов которые верят во всью вот эту вот ХЕРЬ?
Ну единственное - прорыф канализации и будете жить как на раше в тепле (пока оно свежее), но в говне по губы - Хйуло не врал - адин нарот аднака!
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А может шмаркля в таком плане.

Вот есть какое-то нагноение, допустим, в подкожной области организма. Его ж может прорвать как наружу ( облегчение для организма), так и во внутрь ( что для организма печально). Мож вован про прорыв во внутрь?
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Ну якщо перемога - це капітуляція, то можна лише уявити, що то буде за економічний прорив. Мабуть економічний порив буде, щось типу веселого ляпу на голу жопу.
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"Мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва"

КУДА?
у них с пукиным один спичWрайтер?
))))
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Господи ісусі в моїх батьків пенція по 2000 грн про який ти прорив мелеш?
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Будет по 2 000 000, правда и хлебушек по 500 000...
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прямо как у московского ...уйла - одни прорывы везде.
100% методичку с кремля прислали.

73% кого вы, дибилы мля (с), выбрали???
Быдло вибирает быдло...
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напывпророрыв назревает-назревает и вот-вот назреет.
Надо отойти подальше чтоб не забрызгало.
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Зеля взял матры шоколадного?
У того тоже все было охиренно...... и при нем тоже Украина стояла на пороге прорыва...... и при легитивном..... и при юще......
Да и при СССР мы стояли на пороге "Светлого коммунистического будущего"....
Наверно уже более 20 лет мы пришли в гости, а хозяев или нет, или они нас терпеть не могут...
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