 "Мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва", - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая во вторник на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе.
"Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и всё для этого делаем", - сказал он.
Зеленский отметил, что о реальности такого прорыва свидетельствуют ключевые показатели.
"Во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП. Международные организации существенно улучшили свои прогнозы в отношении экономического роста Украины в следующем году. Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business. Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на "стабильный" и "положительный", - перечислил он.
Президент указал, что Украина существенно улучшила позиции по защите миноритарных акционеров и при получении разрешений на строительство.
Также, по его словам, снижение Нацбанком Украины учетной ставки на 1% свидетельствует о замедлении инфляции и будет способствовать удешевлению кредитных средств.
"Украина становится действительно стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса", - убежден Зеленский.
Ну единственное - прорыф канализации и будете жить как на раше в тепле (пока оно свежее), но в говне по губы - Хйуло не врал - адин нарот аднака!
Вот есть какое-то нагноение, допустим, в подкожной области организма. Его ж может прорвать как наружу ( облегчение для организма), так и во внутрь ( что для организма печально). Мож вован про прорыв во внутрь?
КУДА?
у них с пукиным один спичWрайтер?
))))
100% методичку с кремля прислали.
73% кого вы, дибилы мля (с), выбрали???
Быдло вибирает быдло...
напывпророрыв назревает-назревает и вот-вот назреет.
Надо отойти подальше чтоб не забрызгало.
У того тоже все было охиренно...... и при нем тоже Украина стояла на пороге прорыва...... и при легитивном..... и при юще......
Да и при СССР мы стояли на пороге "Светлого коммунистического будущего"....
Наверно уже более 20 лет мы пришли в гости, а хозяев или нет, или они нас терпеть не могут...