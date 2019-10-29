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 31 октября на Херсонщине стартуют тактические учения с боевой стрельбой из ЗРК: будет закрыто воздушное и морское пространство. ФОТОрепортаж

В Херсонской области 31 октября начнутся тактические учения с боевой стрельбой зенитных ракетных комплексов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

"С 31 октября по 4 ноября 2019 г. на Государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины "Ягорлык" пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет к зенитно-ракетным комплексам С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1", - сказано в сообщении.

31 октября на Херсонщине стартуют тактические учения с боевой стрельбой из ЗРК: будет закрыто воздушное и морское пространство 01

Предварительно Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины в установленном порядке зарезервирован район стрельб в акватории Черного моря у побережья Херсонской области.

В ведомстве отметили, что все пользователи предупреждены о закрытии воздушного и морского пространства в районе проведения боевых стрельб ЗРК.

31 октября на Херсонщине стартуют тактические учения с боевой стрельбой из ЗРК: будет закрыто воздушное и морское пространство 02

"С целью соблюдения мер безопасности через председателей сельских советов также предупреждено население окрестных сел о запрете нахождения на территории полигона и о порядке действий при нахождении (после стрельб) обломков ракет или БПЛА", - говорится в сообщении.

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31 октября на Херсонщине стартуют тактические учения с боевой стрельбой из ЗРК: будет закрыто воздушное и морское пространство 03
Фото: пресс-центр Воздушных Сил ВСУ

Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов и другого вооружения на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проводятся с 2016 года. Единственный полигон "Чауда", который использовала Украины для этих целей, остался на временно оккупированной территории Крыма.

31 октября на Херсонщине стартуют тактические учения с боевой стрельбой из ЗРК: будет закрыто воздушное и морское пространство 04

Источник: https://censor.net.ua/n3156547
 
 
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Тільки зєлі на це грошей з бюджету регент не дозволить . Путєн рулює в Україні через своїх агентів впливу .
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