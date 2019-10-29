 Лучше двигаться быстро, даже допуская незначительные ошибки, чем топтаться на месте, - Зеленский о турборежиме

Об этом он заявил во время выступления на первом инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Некоторые обвиняют нас в поспешном принятии решений, называя этот период Украины турборежимом, я очень рад. Ведь лучше двигаться быстро, даже допуская незначительные ошибки, которые всегда можно исправить, вместо того, чтобы топтаться на месте, что фактически означает двигаться назад", - сказал Зеленский.
По его словам, нынешняя украинская власть останавливаться не собирается. Президент заверил, что будет продолжена евроинтеграция и процесс гармонизации украинского законодательства с европейским.
Также он подчеркнул, что Украина выполняет все необходимое для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Кроме того, Президент напомнил, что проведет "глубинную" налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году, а также будет искоренено неправомерного давления на бизнес со стороны правоохранительных органов.
было бы неплохо еще и верное направление выбрать,
что бы не прийти в глубокую Опу и не орать там "нас
****...обманули, идем обратно"!
«Скорость» - наркотик с богатой историей. Появился он еще в 1920-е годы, долгое время считался полноценным лекарством от самых разных болезней, пока мир не спохватился. И не понял, что имеет дело с одним из самых страшных и опасных психостимуляторов. Сегодня «скорость» - популярный наркотик среди молодежи и частый «гость» на вечеринках. Главная опасность этого препарата - стремительное разрушающее воздействие на мозг. И если вовремя не спохватиться и не обратиться к наркологу, есть риск, что на этой «скорости» человек попадет прямо в психиатрическую больницу.
а ЧЕМ моника собирается мерять значительность ошибок?
девственной плевой?.. минет это незначительная ошибка?
Похоже у Зе понос или блохи.
"Поспешишь - реформ наплодишь, людей удивишь"
Бледна и тревожна как спирохета
Опять глядит из под валета дама червей
Она говорит мне знаешь мой милый
Я хотела бы стать той бациллой
Что отбившись от рук однажды
Войдет в твою кровь
В красный рай, червовый приют
В красный рай, рай в котором нас ждут
Черви, черви, черви.
О счастливый избранник колоды
Ты вдыхаешь воздух свободы
И не знаешь, что ты лишь кролик
Ты всего лишь кролик, милый
Язвы снаружи язвы и внутри,
Похоже что мы безнадежно больны
Иначе к чему эти красные сны
К чему этот бред. (С)
в жизни спешка нужна только в трех случаях: - при ловле блох; - при поносе; - и при сношении с чужой женой.
представлениям о нем. События могут сменять друг друга быстро
(это удобно), медленно (это приятно) или вообще не меняться
(это противно).
Р. Шекли "Обмен разумов"
Все говорят только об ОХ_ЫХ КОСЯКАХ!