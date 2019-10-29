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 Политика Украины
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 Лучше двигаться быстро, даже допуская незначительные ошибки, чем топтаться на месте, - Зеленский о турборежиме

Президент Владимир Зеленский считает, что движение новой власти в так называемом турборежиме даже с незначительными ошибками лучше, чем оставаться на месте.

Об этом он заявил во время выступления на первом инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Некоторые обвиняют нас в поспешном принятии решений, называя этот период Украины турборежимом, я очень рад. Ведь лучше двигаться быстро, даже допуская незначительные ошибки, которые всегда можно исправить, вместо того, чтобы топтаться на месте, что фактически означает двигаться назад", - сказал Зеленский.

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По его словам, нынешняя украинская власть останавливаться не собирается. Президент заверил, что будет продолжена евроинтеграция и процесс гармонизации украинского законодательства с европейским.

Также он подчеркнул, что Украина выполняет все необходимое для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кроме того, Президент напомнил, что проведет "глубинную" налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году, а также будет искоренено неправомерного давления на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Источник: https://censor.net.ua/n3156546
 
   
 Топ комментарии
 
а если ошибки будут значительные. идиоты всегда не учитывают негативные риски
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А как отличить незначительную ошибку от роковой?
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ТурбоРостов тебе обеспечен,янык оказывается не такой был лошарой как ты
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а если ошибки будут значительные. идиоты всегда не учитывают негативные риски
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Нормальні люди знають, що поспіх важливий, коли бліх ловиш. Застав дурня молитися - лоба розіб'є. Поспішиш - людей насмішиш. Але це йому невідомо. Цікаво, хто так у вуха йому вкладає оцей турборежим і для чого? Я відповідь знаю. Чи знають відповідь зебіли? Це робиться для того, щоб наробити державі якнайбільше шкоди, поки зазомбовані оговтаються.
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смотрите, чтобы тошнить не стало от турбулентности...
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Поддерживаю! ... Когда-то у Гавела спросили: Почему вы даете власть молодым, ведь они не профессионалы ? И он ответил: лучше 5 лет ошибок чем 50 лет саботажа
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Это кто богдан новое лицо - да что вы вместе с гидрантом курите ?
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швидко тільки кошенята народжуються, але сліпими
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є претензії до розумових здібностей тих, хто радіє від явної дурні
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реформы делаются либо быстро, либо никогда
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Вот на этом месте можно поподробнее , какие реформы ? Или это так лишь бы ляпнуть
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Креформы либо делаются, либо не делаются. Поспешиш, людей насмешиш.
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42 это не молодость и не профессионализм. Если до этого не было ума, то тыканье палочкой по нервам не поможет, а может вызвать паралич, коллапс и пр. неприятные феномены. Кстати, этот нелох и Гавела то не знает, так что не надо его приплетать
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Не ошибается тот то ничего не делает! Мы и так застоялись.Дорогу осилит идущий
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только вы всі разом повели нас дорогой, ведущей в русский мир. а так-то да, конечно осилит идущий
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ну-ну,
было бы неплохо еще и верное направление выбрать,
что бы не прийти в глубокую Опу и не орать там "нас ****...обманули, идем обратно"!
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«Скорость» - что это за наркотик?
Лучше двигаться быстро, даже допуская незначительные ошибки, чем топтаться на месте, - Зеленский о турборежиме - Цензор.НЕТ 8678 «Скорость» - наркотик с богатой историей. Появился он еще в 1920-е годы, долгое время считался полноценным лекарством от самых разных болезней, пока мир не спохватился. И не понял, что имеет дело с одним из самых страшных и опасных психостимуляторов. Сегодня «скорость» - популярный наркотик среди молодежи и частый «гость» на вечеринках. Главная опасность этого препарата - стремительное разрушающее воздействие на мозг. И если вовремя не спохватиться и не обратиться к наркологу, есть риск, что на этой «скорости» человек попадет прямо в психиатрическую больницу.
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" даже допуская незначительные ошибки,"
а ЧЕМ моника собирается мерять значительность ошибок?
девственной плевой?.. минет это незначительная ошибка?
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Ну-ну. Мы помним когда нужна быстрота.
Похоже у Зе понос или блохи.
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В сенсі - швидко здались Росії? Ну здались. Віддали Крим і отримали проблему відновлення територій, де й так була катастрофа. В іншому щось руху не видно. Більш схоже на швидке мухлювання картами, або на холосте стрибання на одному місці. Це теж рух - пострибати зайчиком.
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а народная мудрость гласит о другом))
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Расскажите кто нить этому дурачку анекдот про двух быков...молодого и старого...которые стоят на горке и смотрят на стадо коров...
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с такой политикой мы и движимся в ад
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Пока вы двигаетесь быстро в противоположном направлении. Боюсь, чтобы вернуться на исходную потребуются годы.
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эт да. двигайся зелено чмо очень быстро Лучше двигаться быстро, даже допуская незначительные ошибки, чем топтаться на месте, - Зеленский о турборежиме - Цензор.НЕТ 6679
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бояться, що фашиська імперія рухне раніш, ніж вони до неї дістануться
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Зеля, читай классику прежде чем нести этот бред:

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Когда не можешь выбрать, развивать металлургию или химию - строй дороги, они всегда пригодятся. В Украине власть может совершенно безошибочно прилагать силы к наведению простых законности и порядка, посадить Федыну для начала и героев, бушующих в судебных залах.
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а если посадить тебя, то вообще все проблемы снимутся
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Это земразь перепутал онанизм с реформами.
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да это просто ходячий сборник создания мемов, в Украине родилась новая поговорка:
"Поспешишь - реформ наплодишь, людей удивишь"
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не важно как двигаться главное в понятном направлении, а не в мрак
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швиденько так намагаєтся здати Україну сепарам та ********.
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Вова. ты на страну свои домашние привычки не переноси. Это там у тебя, может, не туда вставил и погнал в турборежиме, а здесь нужно понимать, что делаешь.
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смотря куда быстро двигаться... иногда лучше потоптаться и немножко подумать...
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Изможденная вечностью красного цвета
Бледна и тревожна как спирохета
Опять глядит из под валета дама червей
Она говорит мне знаешь мой милый
Я хотела бы стать той бациллой
Что отбившись от рук однажды
Войдет в твою кровь

В красный рай, червовый приют
В красный рай, рай в котором нас ждут
Черви, черви, черви.

О счастливый избранник колоды
Ты вдыхаешь воздух свободы
И не знаешь, что ты лишь кролик
Ты всего лишь кролик, милый
Язвы снаружи язвы и внутри,
Похоже что мы безнадежно больны
Иначе к чему эти красные сны
К чему этот бред. (С)
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ОНО не в курсе, что
в жизни спешка нужна только в трех случаях: - при ловле блох; - при поносе; - и при сношении с чужой женой.
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та хто б сумнівався??? тільки за твої "швидкі зехєри" платять люди, воїни...а тобі шо? 78 мільонів на "содєржаніє" зєлєЧМОніки щомісяця!!!! Бала в оффшори настягав, щуряка...вілла в Італії "на мазі"...можна над людьми і "поекспєрімєнтірАвать",,,
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В Искаженном Мире время не соответствует твоим
представлениям о нем. События могут сменять друг друга быстро
(это удобно), медленно (это приятно) или вообще не меняться
(это противно).
Р. Шекли "Обмен разумов"
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Двигаться в "турборежиме" в направлении железобетонной стены, вот это идея!
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Мудрость людям приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Вот наглядный пример
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А кто говорит про мелкие ошибки?
Все говорят только об ОХ_ЫХ КОСЯКАХ!
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Запомни две короткие фразы, которые помогут тебе открыть любые двери в этой жизни: «На себя» и «От себя».
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