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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Азовское море (1316) рыбаки (142) ФСБ (1393) Бабин (57)

 ФСБ задерживает украинских рыбаков в наших внутренних водах и выясняет, были ли они в АТО, - Бабин. КАРТА

Российские пограничники на катере "Мангуст" начали останавливать и досматривать украинских рыбаков у Арабатской стрелки и острова Бирючий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин, ссылаясь на геническое издание "Новый Визит".

При этом он подчеркивает, что эти воды являются сугубо внутренними, максимально удаленными от берегов РФ и располагаются в сторону берега от исходных линий.

ФСБ задерживает украинских рыбаков в наших внутренних водах и выясняет, были ли они в АТО, - Бабин 01

"С юридической точки зрения это так же, как если бы эфэсбэшники проверяли украинских рыбаков на пруду под Винницей. При этом пограничников ФСБ интересуют уже не столько разрешения и лов, а не были ли рыбаки с задержанного ими судна в АТО", - отмечает Бабин.

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"Эти "проверки" на самом деле делаются агрессором не просто так - а с целью продемонстрировать нам, что россияне хозяева на всей акватории Азова и совершенно не боятся посещать его отдаленные уголки на собственных даже не судах а легких катерах", - резюмирует он.

ФСБ задерживает украинских рыбаков в наших внутренних водах и выясняет, были ли они в АТО, - Бабин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156545
 
 
 Топ комментарии
 
Чому не пустити човник із бімбою? Нехай собі зупиняють.
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ну а кто должен контролировать выполнение конституции украины, где написано, что нельзя примять армию против своего населения
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Чому не пустити човник із бімбою? Нехай собі зупиняють.
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Ето только мародьор мог пойті на такоє. Но путін, поступил как настоящєє ***** і друг УкрАіни, і нє убіл іх, как хотєл жадний кровавий мародьор !
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Бандиты кремлевские во всей красе на фоне отсутствия полицейского
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ну а кто должен контролировать выполнение конституции украины, где написано, что нельзя примять армию против своего населения
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Так ето же формула Зештанмаера в действии. Скоро ФСБ будет отлавливать прохожих в Киеве и выяснять были ли они в АТО или на Майдане. Точно так как сейчас на Беларашке происходит. А вы че думали мир с рашкой будет как то по другому? Просто у волка и у овец разные понимания о мире. Волк может себе все позволить, а овце зась.
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Это "демонстрация" того, что в Украине, в акватории Азовского моря - напрочь отсутствует хоть какая-нибудь пограничная морская охрана...
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а де москитная армада была..? а то меня тут часто убеждают, что флот бесполезен и дорог..
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Может ето и к лучшему. Будь там украинские военные корабли то кацапы забрали бы их опять себе. Если у мужика нету члена то виагра ему бесполезна. Зачем вам корабли и моряки которые не стреляют а сразу подымают лапы кверху и миролюбно сдаются?
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зате припіздєнт не лох....так зебіли?
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Пристайке *****. Пристака озабочен сдачей Золотого.
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Вы же хотели мира? Ето и есть мир с кацапстаном. Зато не стреляют. Зештанмаер по приказу ***** отведет ВСУ от Мариуполя и Азовское море станет полностью разейски. Так что не долго осталось, не переживайте, что кацапы пока ходят по нашей территории. Скоро она станет официально ихней. Так как и в Золотом дело времени когда появятся кацапские патрули с журнашлюхами типо Скабеевой которые будут контролировать мир. Ведь вы же хотите мира?
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ось демонтрація того, як ********* сприймає зелених "миролюбців"
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Ну кто бы сомневался, как только "наш" кабмин https://censor.net.ua/news/3156425/kabmin_usilil_bezopasnost_v_akvatorii_azovskogo_morya повесил всем нам лапшу на уши об усилении в Азове, как начали появляться подобные сообщения.
И да это результат добровольного отказа от прохода наших кораблей и катеров через Керченский пролив.
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ЗЕ:"Президент подчеркнул, что для достижения этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, быть государством, которое уважают..."(с) - "уважают", даже за людей не считают. а с таким презом и подавно. P.S. московиты уважают только тех кого боятся. это для "#нелохов" которые этого еще не поняли.
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Родственник рыбак с Геническа говорит - россияни все время их проверяют возле Бирючего и стрелки . Наших уже погранов на катерах не видел уже давно , как стал наш зеля так они и не появляются.
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Ну що, після нового року чекаємо таких перевірок ФСБ на території України...
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ФСБ затримує українських рибалок у наших внутрішніх водах і з'ясовує, чи були вони в АТО, - Бабін - Цензор.НЕТ 8333
"...эксперты не исключают, что в будущем США могут использовать базу в Очакове в своих целях. Прежде всего для проведения разведывательных мероприятий, тем более что все это происходит рядом с 73-м морским центром специальных операций ВМСУ (боевые пловцы), который помимо подводного минирования (разминирования) специализируется на диверсионной борьбе и разведке. Специалисты также не исключают, что американские строители могут действовать «в интересах группы по разработке специальных методов и средств ведения боевых действий ВМС США», то есть «морских котиков».
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