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 Политика Украины
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 "Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение сил в районе Золотого

Президент Владимир Зеленского поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", - отреагировал Зеленский.

"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", - добавил он.

Зеленский пояснил, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке.

Напомним, ранее в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, а стратегическую войну, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3156544
 
 
 Топ комментарии
 
Зебил и Хуйло отреагировали одинаково. Ну не прекрасно ли это зебилы а? В этого хотели?
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Вова,ты умеешь драться?- Нет,но я хорошо бегаю)))
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Это какой то ужасный сон президент страны радуется что не отвоевывает и наступает а наоборот сдает Украину
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Вова,ты умеешь драться?- Нет,но я хорошо бегаю)))
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и торгует неплохо, походу... страной...
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мне вот нравится такой анекдот-негры победили на Олимпиаде в беге, а белые в стрельбе..
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Зебил и ***** отреагировали одинаково. Ну не прекрасно ли это зебилы а? В этого хотели?
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"...нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть."

Т.е. говнокомандующий узнаёт о своих "победах" через журналистов?
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сегодня не день а дно-день каждая новость пробивает дно
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Не новость пробивает, а зебилы... зебилы пробивают дно.
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Это какой то ужасный сон президент страны радуется что не отвоевывает и наступает а наоборот сдает Украину
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Что тут прекрасного, когда отсупаеш на своей территории?
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Його територія в Італії (русская_дєрєвня) та в "Тель-Авіві" (в маєтку коломИйського). Своєю територією він не поступається.
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У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації побачили можливість зняти санкції Заходу, оскільки нібито під час поїздки на Донбас Володимир Зеленський сам показав на весь світ "винуватців" бойових дій у регіоні....
їжте зебобики...щоб вам повилазило...
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Вспоминается анекдот.

Учительница в школе предлагает детям придумать предложение, в котором слово "прекрасно" употребляется дважды.
Маша:- Вчера папа купил маме прекрасное платье, в котором мама прекрасно выглядела.
Петя:- Моя бабушка готовит прекрасное печенье, которое я прекрасно кушаю.
Вовочка:- Вчера за ужином, моя сестра объявила, что беременна, а отец сказал: "Прекрасно, бл@дь, прекрасно!"
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>"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов"Источник: https://censor.net.ua/n3156544Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявила, что оккупанты заявляя о готовности провести разведение сил в очередной раз обстреляли Золотое-4, где планируется разведение сил.Сообщение СЦКК обнародовал пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.
я так понял это фирменная фишка зебиков, когда разные новыйе лицца говорят прямо противоположное
Источник: https://censor.net.ua/n3156525
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так вот же в ленте новость от пресс-центра оос про обстрелы на учасках разведения. зебики вообще офуели ссцать в глаза
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-73% украинцев сказали-СТОП ВОЙНЕ!!
а 8% свергнутых петесосов визжат-"ВОЙНА до победного конца!"
Им мало 10 тыс загубленных душ..им мало пролитой патриотами крови.. Петесосы хотят сделать кроваопускание Украине в отместку за поражентие на выборах!
За 5 лет бойни..сколько политой кровью украинской земли отвоёвано? Сколько побед на фронте одержано разорённой войной Украиной? Молчите, мародёры потрохи?
Молдавской мафии Потроха- Свинарчука мало украинских слёз и крови..им хочется лишь реванша в борьбе за Власть! Именно на это нацелена их грязная политическая кампания-"Нет капитуляции!!"
Остановить ***** можно только дипломатически..а это значит- компромисы..Другого пути у страны нет! Украина одна..дин на один перед паРАШЕЙ.Поддержка ЕС слабнет с каждым годом. США..Трамп вообще блокирует помощь..
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Чмо зеленое иди и визжи на свою сру весну.
Ты там где то сидишь булки паришь, прислуга урода, сладко жрешь да мягко спишь.
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Ну ти з Дойчланда точно бачиш, чого хочуть українці
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Всех этих любителей тухлого шоколада корчит от любой мирной инициативы Зе. Не знаю чем это объяснить. Может они все имели свою долю от воины. Не такую большую , конечно , ккак их соевый папик , но своя малая выгода, похоже , была. Теперь исходят злобой , от того что теряют свое кровавое баблишко
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Весь мир приветствует скромные шаги в мирном направлении.
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Привітаємо нашого презЕдента!
Він уже без п'яти хвилин Герой РФ!
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Война была проиграна соевым говнокомандующим сразу после Иловайска и это поражение было закреплено в капитулянтских минских соглашениях. Это горькая правда, которая никак не может уместиться в куриных мозгах соевой мразоты
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Предатель радуется, что сдает Нашу Страну оккупантам!
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кремлевское служивое"прекрасно" ,для квартальщика "зе" превратится в українське "а ось вам"
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