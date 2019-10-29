 "Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение сил в районе Золотого

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", - отреагировал Зеленский.
"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", - добавил он.
Зеленский пояснил, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке.
Напомним, ранее в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.
Т.е. говнокомандующий узнаёт о своих "победах" через журналистов?
їжте зебобики...щоб вам повилазило...
Учительница в школе предлагает детям придумать предложение, в котором слово "прекрасно" употребляется дважды.
Маша:- Вчера папа купил маме прекрасное платье, в котором мама прекрасно выглядела.
Петя:- Моя бабушка готовит прекрасное печенье, которое я прекрасно кушаю.
Вовочка:- Вчера за ужином, моя сестра объявила, что беременна, а отец сказал: "Прекрасно, бл@дь, прекрасно!"
я так понял это фирменная фишка зебиков, когда разные новыйе лицца говорят прямо противоположное
Источник: https://censor.net.ua/n3156525
а 8% свергнутых петесосов визжат-"ВОЙНА до победного конца!"
Им мало 10 тыс загубленных душ..им мало пролитой патриотами крови.. Петесосы хотят сделать кроваопускание Украине в отместку за поражентие на выборах!
За 5 лет бойни..сколько политой кровью украинской земли отвоёвано? Сколько побед на фронте одержано разорённой войной Украиной? Молчите, мародёры потрохи?
Молдавской мафии Потроха- Свинарчука мало украинских слёз и крови..им хочется лишь реванша в борьбе за Власть! Именно на это нацелена их грязная политическая кампания-"Нет капитуляции!!"
Остановить ***** можно только дипломатически..а это значит- компромисы..Другого пути у страны нет! Украина одна..дин на один перед паРАШЕЙ.Поддержка ЕС слабнет с каждым годом. США..Трамп вообще блокирует помощь..
Ты там где то сидишь булки паришь, прислуга урода, сладко жрешь да мягко спишь.
Він уже без п'яти хвилин Герой РФ!