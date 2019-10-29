 Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время выступления на первым инвестиционном форуме в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся со случаями, когда кто-то от кого-то, с больших или меньших компаний на самом высоком уровне требует взятки. Если вам известны такие факты, пожалуйста, сообщайте нам и будем выжигать эти вещи напалмом ", - сказал Гончарук.
Он призвал инвесторов вкладывать деньги в Украину и не бояться, ведь для власти является приоритетом создание таких условий, когда вести бизнес в Украине было легче.
"Мы понимаем, что на определенном этапе, пока система меняется, мы имеем обязательства каждом крупном инвестору предоставить индивидуальную поддержку и сопровождение, и мы готовы это сделать. У нас в правительстве уже создан специальный офис, который будет заниматься вашими проблемами. Бизнес в Украина должен тратить свою энергию и свои ресурсы для того, чтобы зарабатывать деньги, а не на то, чтобы получать государственные бумажки. Это точно то, что мы можем сделать в ближайшее время и мы это сделаем ", - заверил глава правительства.
"Я счастлив наблюдать такое количество инвесторов. В Мариуполе это важное событие не только для этого региона, но и для всей страны... Мы будем в каждые сфере исповедовать рыночный подход. Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия", - сказал премьер, пишет lb.ua.
"Привлечение инвестиций - это топ приоритет. В рамках форума запланировано подписание более 10 меморандумов, которые принесут инвестиции в сумме более 10 млрд долларов", - добавил Гончарук.
Гончарук также назвал сферы, куда нужно вкладывать деньги.
"Самые лучшие сферы для инвестирования в Украину вам известны, я убежден, не хуже, чем мне, это конечно агросфера, ІТ, это энергетика и инфраструктура", - отметил Премьер-министр.
Вкладывая сюда деньги, заверил он, можно гарантированно получить большие прибыли.
Неужели? И как успехи с деолигархизацией?
27.08.19 02:09 "Правительство США с радостью поддерживает те инициативы, которые
во время предвыборной кампании Зеленского, и звучащие сейчас : "обещания остаться преданными реформам и бороться с коррупцией и намерения продолжить деолигархизацию" https://censor.net.ua/v3144758
Это же надо такое отмочить...
Нє смєшитє. Он сідіт всєго лішь полгода. С 21.04 только посаділі. Послє бєні.
- ах-ха-ха! жги ещё!!!
але цілком згоден
"Верховний суд у суперечці з державним Приватбанком став на бік олігарха Ігоря Коломойського. 10 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу банку та залишив без змін рішення нижчих інстанцій, які відмовили йому у визнанні кредиторських вимог до «Дніпроавіа» на 1,5 млрд грн. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень (справа № 904/8902/17). Саму ж «Дніпроавіа» пов'язують з групою «Приват», співвласником якої є Коломойський.
Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний суд вимоги скасував, посилаючись на свої ж рішення про визнання цих угод частково недійсними."
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Зеб, расскажи - почему Зелемойский не запустил Антикоррупционный суд 21 мая, а поддался Петиному плану реформ?
Мєдаль і Прємію, тєм кто своім тєлом закривал корруціонниє амбразури і вижил?
Каломойша протягує закони через ЗЄпутангів, ану смальни його!
Если сутками кричать из каждого утюга :"Ккоррупции НЕТ!"- она от этого НЕ исчезнет.
И вот сейчас Бене обидно стало.
Магическими пассами ведром,
В котором мы лапшу сварили.
Но это лишь начало, а потом...
Грозилась синица море поджечь . Вот ефрейтор Адольф действительно мог с коррупционерами общаться , а вы хто такие будете ? Хде хоч одна вшивенькая посадка , га
стрелятьбрать и давать взятки
слава зюзі!
-Нет!
-А он есть."
Такое впечатление, что сценарий преЗЕдентства переписывается на коленке. С каждым днем все отчетливей просматривается желание власти навязать обществу мнение, что у нас все хорошо и мы движемся в правильном направлении. Что мы уже поверили и начали доставать из-под подушек заначки, что у нас нет олигархов, нет коррупции, в конце концов у нас нет войны. Но почему-то "новая власть" не видит коррупции в собственных рядах когда на должности назначаются отпетые коррупционеры, сваты, кварталовцы, однокласники. Как по мановению волшебной палочки Гарри Поттера эти назначения перестали считаться коррупционными?
Аферисти клоуни
И что это за развод с полиграфом??? Почему!!!!!!; Полиграф проводит гражданка России, без лицензии на такую деятельность в Украине??? Почему "полиграф" не установленного образца, или скажем то что выдают за полиграф???!!! Сколько лохи будут верить????? Дебилы глаза разуйте!!!
а ты хоть знаешь, как пахнет напалм?
и брызги напалма не попадали тебе на лицо, гей?