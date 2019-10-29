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 Политика Украины
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Все про:инвестиции (904) коррупция (7545) Гончарук_Алексей (218)

 Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук

Власть решительно настроена на борьбу с коррупцией и просит представителей бизнеса сообщать о случаях вымогательства взяток.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время выступления на первым инвестиционном форуме в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся со случаями, когда кто-то от кого-то, с больших или меньших компаний на самом высоком уровне требует взятки. Если вам известны такие факты, пожалуйста, сообщайте нам и будем выжигать эти вещи напалмом ", - сказал Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассчитываем на достижение договоренностей с МВФ в ходе ближайшего визита миссии в Украину, - Гончарук

Он призвал инвесторов вкладывать деньги в Украину и не бояться, ведь для власти является приоритетом создание таких условий, когда вести бизнес в Украине было легче.

"Мы понимаем, что на определенном этапе, пока система меняется, мы имеем обязательства каждом крупном инвестору предоставить индивидуальную поддержку и сопровождение, и мы готовы это сделать. У нас в правительстве уже создан специальный офис, который будет заниматься вашими проблемами. Бизнес в Украина должен тратить свою энергию и свои ресурсы для того, чтобы зарабатывать деньги, а не на то, чтобы получать государственные бумажки. Это точно то, что мы можем сделать в ближайшее время и мы это сделаем ", - заверил глава правительства.

"Я счастлив наблюдать такое количество инвесторов. В Мариуполе это важное событие не только для этого региона, но и для всей страны... Мы будем в каждые сфере исповедовать рыночный подход. Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия", - сказал премьер, пишет lb.ua.

"Привлечение инвестиций - это топ приоритет. В рамках форума запланировано подписание более 10 меморандумов, которые принесут инвестиции в сумме более 10 млрд долларов", - добавил Гончарук.

Гончарук также назвал сферы, куда нужно вкладывать деньги.

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"Самые лучшие сферы для инвестирования в Украину вам известны, я убежден, не хуже, чем мне, это конечно агросфера, ІТ, это энергетика и инфраструктура", - отметил Премьер-министр.

Вкладывая сюда деньги, заверил он, можно гарантированно получить большие прибыли.

Источник: https://censor.net.ua/n3156541
 
 
 Топ комментарии
 
Корупція вже відсутня? І кого випалили напалмом? Здається всі на місцях.
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Вот это да...
Это же надо такое отмочить...
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"Власть решительно настроена на борьбу с коррупцией"

Неужели? И как успехи с деолигархизацией?

27.08.19 02:09 "Правительство США с радостью поддерживает те инициативы, которые
во время предвыборной кампании Зеленского, и звучащие сейчас : "обещания остаться преданными реформам и бороться с коррупцией и намерения продолжить деолигархизацию" https://censor.net.ua/v3144758

Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 551
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Корупція вже відсутня? І кого випалили напалмом? Здається всі на місцях.
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ДА ПРОСТО САЖАЙТЕ !Безнаказанность при барыге наплодила прорву этой паразитической грязи.,по принципу почему им можно а мне нельзя
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Вот это да...
Это же надо такое отмочить...
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ахмет у тюрьме..? я шота пропустил..? Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8195
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Да , уже четвертый год сидит , вылазь из криокамеры .
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Ви оба із кріокамєри.
Нє смєшитє. Он сідіт всєго лішь полгода. С 21.04 только посаділі. Послє бєні.
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... "свинарчуків" вже всіх пересадили тепер "випалювати" бабок на базарах будуть!!!
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Опа ча. И нет корупции. Следите за руками. Завтра скажут - бедных нет.
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Да вы что? Уже коррупцию победили? А я как-то не заметил
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Завтра скажет что суды самые справедливые
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Слуги, отвечайте за базар, мажьте напалмом друг друга.
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Блин упал со стула так неожиданно и так честно и прямолинейно прямо мистика Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1621
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як там казав Голобородько: 3,14здЯть та 3,14здять.
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у них там сегодня что, приход по полной? свежие мухоморы завезли?
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я не уверен... но от мухоморов наверное так не прет )))))
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ну что-то же их сегодня "накрыло" и как-то не по-детски - жгут по полной
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Щоб народ в це повірив - потрібні вироки іменем України на довгі терміни ув'язнення з конфіскацією для корупціонерів найвищого рівня.. петя - бажано, одним із перших повинен почути свій вирок.
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А чего ты от люмпена из депрессивного промышленного района ожидал? Они точно такие же, как донбабвийцы.
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вирок - невиновен, ввиду отсутствия состава преступления.
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а Вова? он что в ранге святых ибо так сказал этот чувак? А Беня, Портнов, зять Кучмы и пр. да хоть тот сам Богдан, или как
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Пральна! Ищь, чего удумал - линии партии не верит!? Требует посадить уважаемых людей!? К НОГТЮ!!1
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все просто супер, если личный водитель может строить дома....Кто с вас, украинцы, может таким похвастать, получили свои уже 3 серебряника за зеленое болото и поверили словам, что вверху все святые?
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Ура! Карупцыи нет, и Порошенко перестал воровать бюджет, значит появились деньги на повышение зарплат, пенсий и бесплатные лекарства для стариков!
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А тим часом, нід шумок, Коломойському подарували ще 1,5 мільярди гривень!
"Верховний суд у суперечці з державним Приватбанком став на бік олігарха Ігоря Коломойського. 10 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу банку та залишив без змін рішення нижчих інстанцій, які відмовили йому у визнанні кредиторських вимог до «Дніпроавіа» на 1,5 млрд грн. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень (справа № 904/8902/17). Саму ж «Дніпроавіа» пов'язують з групою «Приват», співвласником якої є Коломойський.
Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний суд вимоги скасував, посилаючись на свої ж рішення про визнання цих угод частково недійсними."
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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Зеб, так создание Антикоррупционного суда 5 сентября 2019 года это Петина потужная реформа или твоего Зелемойского?
Зеб, расскажи - почему Зелемойский не запустил Антикоррупционный суд 21 мая, а поддался Петиному плану реформ?
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А фірмочка Богдана і авіазавод 410 це не корупція?
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Как говогил таваггищь Бланк :«Есть коггупція, і єсть коггупція. І нє пеггепутайтє !»
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А заводам Коломойского электроэнергию со скидкой, а другим заводам по полной - это не коррупция?? Что-то я не помню, чтобы Барыга для "Рошена" льготы по оплате электричества у Гройсмана выбивал.
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Так може встановити Дєнь Пабєди?
Мєдаль і Прємію, тєм кто своім тєлом закривал корруціонниє амбразури і вижил?
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Самокатчик продолжает передачу "В гостях у сказки".
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Корупціонерів на тендерних майданчиках вже випалили напалмом?
Каломойша протягує закони через ЗЄпутангів, ану смальни його!
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Последний анекдот от Гончарука?
Если сутками кричать из каждого утюга :"Ккоррупции НЕТ!"- она от этого НЕ исчезнет.
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Пусть свою нетрадиционную ориентацию выжжет напалмом ! 😁
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Неделю назад родственников Нефьодова поймали с конрабандой
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Такое впечатление, что Зе, Богдан и Гончарук сегодня вместе обдулись
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"Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует." Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2393

И вот сейчас Бене обидно стало.

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Коррупцию мы мигом победили,
Магическими пассами ведром,
В котором мы лапшу сварили.
Но это лишь начало, а потом...
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Арахамия трахнул коррупцию на стройках, а этот в верхах. Слова от Арахамии, просьба не удалять ибо все слуги так говорят, думают и вещают.
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Мы будем выжигать такие вещи напалмом


Грозилась синица море поджечь . Вот ефрейтор Адольф действительно мог с коррупционерами общаться , а вы хто такие будете ? Хде хоч одна вшивенькая посадка , га Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3602
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Не надо никого сажать. Нужно просто перестать стрелять брать и давать взятки
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а шоколадный вождь устраивал спектакли для воровства якобы 1,5 миллиарда денег януковича Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1529
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Дайте ему ссылку на канал Бигуса в ютубе ! 😜
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То шо там Бигус, они только пару дней назад своих однопартийцев на взятке поймали, тридцать человек.
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Ну це метода від Путіна вже пішла - у нас президент какає не гівном, а медом. Невже вже і з бурштином усе вирішили? І відкатів уже нема по держзамовленнях? І знижок оліхархам? Можна дійсно працювати над ліквідацією причин корупції. А можна ляпати по ЗМІ, що корупції нема.
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Блин, ну скажите мне кто-нибудь, что именно он принимает? Я тоже такой забористой дрянью хочу закинуться!
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Может лучше утюгом Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4071........................................................................................................... Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1513
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Гончарук, ти, на пару з Зеленським, не знаєш що таке інвестиція. Може ти також не знаєш що таке корупція?
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Тобто корупція вже подолана вперше у всьому Світі! Вперед до світлого майбутнього зедебілізму! Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5008
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так будь-кого видатним діячем ********** не назвуть
слава зюзі!
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Скидки на газ Ахметову, Коломойскийс приватом и не только. Это наверно просто не самый высокий уровень, так шушера подзаборная.
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когда свинярчукам и главной свыне горелку с напалмом в штаны сунут?
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Для того, щоб зникло все взагалі з корупцією включно, достатньо просто заплющити очі.
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Шо? Опять? Выжигать? Прям напалмом??? Живых людей?
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Коломойський сказав що ніяких олігархів вже нема, а цей каже що вже і корупції на високому рівні немає. Головне сказати, а вірячі знайдуться і проблема вирішена. НЛП в дії.
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Верхушка дружной семьей живет во главе с Доном Карлеоне.
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"-Ты хорька видишь?
-Нет!
-А он есть."
Такое впечатление, что сценарий преЗЕдентства переписывается на коленке. С каждым днем все отчетливей просматривается желание власти навязать обществу мнение, что у нас все хорошо и мы движемся в правильном направлении. Что мы уже поверили и начали доставать из-под подушек заначки, что у нас нет олигархов, нет коррупции, в конце концов у нас нет войны. Но почему-то "новая власть" не видит коррупции в собственных рядах когда на должности назначаются отпетые коррупционеры, сваты, кварталовцы, однокласники. Как по мановению волшебной палочки Гарри Поттера эти назначения перестали считаться коррупционными?
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таки пи... ть не мешки ворочать )))))))))))))))
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електроенергія Коломойському з рф це і є корупція. Самокатчику розкажіть хто-небудь
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Одна шоколадная задница уже руки отрубала
Аферисти клоуни
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Хух... Ну накАньЄС тА, ну с пАчинАм... А мы уж заждались, мля... Ну хоть пока на высших ешелонах... Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4736
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пи..дун... коррупция есть в высших эшелонах власти, поэтому Украина и занимает первые места в мире по уровню коррупции
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Министр Бородянский отменил результаты конкурса, чтобы дать бюджетные деньги на кино фирме депутата "Слуги народа" - это все что нужно знать о выжигании коррупции. Правда мило?
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это вам так хочеться или кажеться или приснилось?откройте глаза пошире и увидете весь хаос который вы устроили.вы все спешите как голый в штаны, и не видите очевидного.
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Я так понимаю, что Беня Коломойский его фракция в Слуге "народа" ходят в шапках невидимках???
И что это за развод с полиграфом??? Почему!!!!!!; Полиграф проводит гражданка России, без лицензии на такую деятельность в Украине??? Почему "полиграф" не установленного образца, или скажем то что выдают за полиграф???!!! Сколько лохи будут верить????? Дебилы глаза разуйте!!!
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Нашим чиновникам нужен такой полиграф:

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Гончарук на пару с Зелей накурились сегодня!
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да ты крутой, Гончарук!
а ты хоть знаешь, как пахнет напалм?
и брызги напалма не попадали тебе на лицо, гей?
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...корупцію випалили напалмом разом з грошима... Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня. Ми випалюватимемо такі речі напалмом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6662
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