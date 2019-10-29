 Визит Столтенберга в Украину: в Киеве и Одессе могут ограничить дорожное движение

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны в Facebook.

Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе.

"Информируем, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года №746 / 2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

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Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 2006 №815 / 2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана" будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время его визита в Украину", - сказано в сообщении.

Ранее глава представительства НАТО в Украине Александр Винников назвал запланированный визит делегации НАТО свидетельством поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны альянса.