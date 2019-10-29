 Если нам не удастся достичь успеха на Минском треке, нужна будет третья сила, которая поможет навести мир, - Пристайко

Об этом журналистам перед инвестфорумом в Мариуполе сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Нормандская встреча, говорит глава МИД, переносилась несколько раз "по техническим причинам".

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"Нормандский формат будет, но я бы не ставил вопрос: нормандский формат или санкции. Мы говорим немного о другом: если нам не удастся достичь успеха на Минском треке, нам надо возвращаться к идее к миссии по поддержанию мира. То есть нужна будет третья сила, которая поможет навести мир ", - сказал глава МИД.

Уточняя, в чем РФ или Украина не идут на компромисс для проведения саммита, глава МИД отметил, что официальный Киев выполнил все условия для этого: разведение войск произошло в Станице Луганской, проходит в Золотом, и осталось Петровское - "сейчас будем начинать".

"Я не вижу никаких причин для русских не найти времени для встречи четырех лидеров", - сказал он.

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