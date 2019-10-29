 Если нам не удастся достичь успеха на Минском треке, нужна будет третья сила, которая поможет навести мир, - Пристайко

Об этом журналистам перед инвестфорумом в Мариуполе сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Нормандская встреча, говорит глава МИД, переносилась несколько раз "по техническим причинам".
"Нормандский формат будет, но я бы не ставил вопрос: нормандский формат или санкции. Мы говорим немного о другом: если нам не удастся достичь успеха на Минском треке, нам надо возвращаться к идее к миссии по поддержанию мира. То есть нужна будет третья сила, которая поможет навести мир ", - сказал глава МИД.
Уточняя, в чем РФ или Украина не идут на компромисс для проведения саммита, глава МИД отметил, что официальный Киев выполнил все условия для этого: разведение войск произошло в Станице Луганской, проходит в Золотом, и осталось Петровское - "сейчас будем начинать".
"Я не вижу никаких причин для русских не найти времени для встречи четырех лидеров", - сказал он.
что же тогда план С, если на роль силы не будет никого, кроме дмитрия халаджи?
это тем, кто помнит, что было в предыдущих сериях
а что отвод войск не поможет? а одностороннее перемирие не помогает? а отказаться от всех претензий не выручает? ну я не знаю! разгоните тогда нашу армию и отдайте Киев, наверное...
Росія?
але все одно дякуєм оленеводам за активну позицію!
есть видео от ваших хероев, там и брошенные машины нациков
Этот господин намекает на Трампа? Боюсь он уже не захочет... а попросит фрау Меркель заняться этим вопросом ну и + Микрона никто не отменял, ведь он друг путена.
Так называет встречу российского и американского президентов в Хельсинки 16 июля 2018 года профессор и политический обозреватель The Globe and Mail Джаред Секстон. Он замечает, что хотя американцы "уже привыкли" к подобному фарсу от своего лидера, но пресс-конференция двух президентов в понедельник "была совершенно другим явлением". Автора статьи возмущает тот факт, что Трамп "публично отверг" данные разведки США относительно российского вмешательства в американские выборы и лишь повторил утверждение российского президента, который в очередной раз отверг все обвинения в отношении России и ее влияния на демократический процесс в Штатах.
Он стоял на мировой арене и соглашался с человеком, который убивал политических диссидентов и вмешивался в глобальную демократию множество раз... Дональд Трамп помог иностранному врагу,
- констатировал Секстон.
"Лидер США лизал ботинки диктатора-убийцы", - так описывает поведение Трампа на брифинге с Путиным политический аналитик Джаред Секстон. Фото: Getty Імадеѕ
Его мысль подхватывает издание Star в своей редакционной статье "Трамп стал международным вандалом", написанной по итогам саммита. В ней отмечается, что глава Белого дома "бил по фундаменту международного порядка" в течение нескольких месяцев, однако понедельник может оказаться днем, "когда он наконец смог его разломать".
А Бриан Беннетт в Time Magazine акцентирует внимание на том, что именно глава Кремля руководил пресс-конференцией после встречи с Трампом. "Российский лидер вызвал первого журналиста для того, чтобы тот задал вопрос. Трамп, который часто выпячивает грудь, когда заходит в комнату, просто стоял, пока Путин задавал тон беседе", убежден корреспондент.
Трамп больше всего боится быть презренным и старается не демонстрировать свою слабость. Но саммит с Путиным заставил его пережить оба унижения,
- делает вывод журналист.
Кажется несколько ироничным тот факт, что Трамп и Путин, возможно, фактически достигли определенных конструктивных договоренностей. Относительно этого утверждения, то на пресс-конференции мы получили больше подсказок от заявлений Путина, чем от Трампа; похоже, это стандартная схема работы в рамках этой администрации США", - комментирует встречу двух президентов американский дипломат Александр Вершбоу.
Его удивляет тот факт, что глава Белого дома ни разу не вспомнил об Украине на пресс-конференции, в то же время, по крайней мере со слов самого Путина, Трамп не поставил под угрозу позицию Америки относительно незаконной аннексии Крыма, подчеркивает Вершбоу.
Позиция президента Трампа относительно Крыма известна, он ее придерживается, говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН. Для нас этот вопрос закрыт,
- подчеркнул Путин.Мелинда Геринг в своем блоге для Atlantic Council также пишет о том, что Трамп и словом не обмолвился об оккупации Крыма, сбитии рейса MH-17 над Украиной и гибель 298 невинных людей в 2014 году, о вторжении в Грузию, войну на Донбассе или отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. На вопрос журналиста, кто же в этом всем виноват, Трамп ответил, что "мы все", напоминает блогер.
...... ахаха... да я те без оужия выйду, но немя люди поддержат, я вот если я выйду с оружием, то ты обуеешь бл... ты озверел шоле? никогда я не появлюсь без зброї
Ми ж Вас попереджали!
@politkyxnya
·
2 год
В Маріуполі "Янелоха" @ZelenskyyUa
зустрічають величезним плакатом "Мне 42 года, я же не лох"
Відео:
https://twitter.com/i/status/1189118489187049472
По его словам, отведение войск уже началось:
- До самой встречи в нормандской формате будет разведения на участках, которые мы согласовали. В Золотом разведения происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня.
Примечательно, что у Зеленского многократно повторяли, что "зрады не будет", а оступление сил и средств пройдет только после того, как оккупанты неделю будут воздерживаться от обстрелов. Разумеется, ни о каких семи днях тишины и речи не было. Последний обстрел в зоне отступления был зафиксирован вчера.
Тем не менее, новые власти решили настойчиво гнуть свою линию - заигрывать с Путиным в надежде, что кровавый диктатор просто одумается и отступит.
Следить за отведением войск, как утверждает Пристайко, будут наблюдатели ОБСЕ. Только вот последние уже месяц говорят, что террористы могут просто их не допускать на передовую. Более того, российские оккупанты обустроили новые позиции, которые понадобятся им для захвата освободившихся укрепрайонов ВСУ.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337671-vopreki_obstrelam_i_obeshchanijam_hdatj_nedelju_u_zolotogo_nachalsja_otvod_vojsk
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Уж очень прыткие они в последнее время.
Я каждый раз без смеха и одновременно ужаса не могу посмотреть на украинского лидэра. Да и зачем ***** встречаться с вами лохами если вы уже выполнили его условия? А те что не выполнили он еще вам добавит и ваш лидэр карликовый с удовольствием выполнит другие хотелки кремлевского хозяина.